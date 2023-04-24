Песков: Гибридная война и ложь против России требуют от жителей силы воли

Ложь и гибридная война, которую ведут против России, требуют от страны силы воли, веры в свою правоту и понимания происходящего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание.Первые».

Песков указал, что его коллеги, за которыми он наблюдал по телевизору, рассказывали людям о той «беспрецедентной войне, в полном смысле этого слова гибридной войне», которая ведется во всех ипостасях против России, передает РИА «Новости».

«Это требует от нас силы воли, это требует от нас веры в свою правоту, уверенности в своих силах, креатива, настойчивости, активности и понимания того, что происходит», – уточнил Песков.

Он также назвал чудовищной ложью заявления о том, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин. Песков рассказал о самых «вопиющих» случаях лжи, отметив, что первая – Россия во всем виновата, в том, что происходит, и агрессивная Россия, которая начала спецоперацию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это.

Как подчеркнул Песков, те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию, и они никогда у себя не показывают президента РФ, когда он ее рассказывает, это видят российские зрители. По его словам, «так устроен этот информационный мир и так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками, мировая монополия, которая подвергается эрозии» и которую рано или поздно не только Россия, но и другие страны, которые заинтересованы в справедливом отношении к себе, в правдивом отношении к себе, «расшатают».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад напрямую является участником гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева.