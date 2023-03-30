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Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
СМИ: Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине
Греческая Pronews сообщила об уничтожении центра планирования НАТО на Украине ударом «Кинжала»
Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» ликвидировал центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, сообщает греческий портал Pronews.
Удар нанесли еще в начале марта, цель располагалась на глубине 120 метров под землей, утверждает Pronews, передает «Российская газета».
Всего в момент удара в центре связи было порядка 300 человек, включая военных советников и офицеров НАТО.
Большая часть офицеров – это граждане Британии и Польши, отмечает портал. В бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО на украинской территории.
Его прикрывали ПВО Iris-R и NASAMS, они также были уничтожены этим ударом.
В начале марта американские СМИ сообщали, что российские военные изменили тактику в ходе СВО, и начали применять «Кинжалы» в сочетании с другими средствами.
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Киев потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Минэнерго Украины потребовало от мировых энергетических компаний отдать Киеву часть прибыли
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Крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями, заявил изданию Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
По его словам, мировые энергетические гиганты получают огромную непредвиденную прибыль из-за украинского конфликта, Киев оценивает ее в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами с Украиной для восстановления энергетического сектора, передает РИА «Новости».
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей. Глава Минэнерго Украины добавил, что Киев сам может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы избавить страны ЕС от поставок из России.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью, заявив, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
Наместник Киево-Печерской лавры посулил горя Зеленскому и «его своре»
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.
Митрополит заявил: «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». «Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – сказал наместник, подчеркнув, что «Господь не простит» ни Зеленского, ни его семью.
Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – приводит слова митрополита ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что верующие канонической Украинской православной церкви ночуют в лавре, опасаясь ее захвата. Они расположились в храме Агапита Печерского, входящем в храмовый комплекс.
Директор департамента Минкульта Украины Марианна Томин заявила, что ведомство не считает факт подачи иска служителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ к дирекции одноименного государственного заповедника основанием для продолжения их пребывания на территории лавры. По ее словам, «пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях лавры».
Напомним, священнослужителей и монахов канонической Украинской православной церкви хотят выгнать из лавры. Раскольническая Православная церковь Украины уже назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении.
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
Боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
В Сеть попали видеокадры того, как боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
Украинский военный во время интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов) не смог сдержать слез после вопроса о погибших сослуживцах, видео опубликовали российские корреспонденты.
«Страшно… И думаешь о десятках тысяч погибших… пара часов – и нет человека», – цитирует военного телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После этих слов боец ВСУ не смог сдержать слез. Он добавил, что каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя.
Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины и «изрядно потрепали» российские формирования.
Украина подтвердила успех российских войск в Артемовске
Украинский генштаб подтвердил успех российских войск в Артемовске
Российские войска «имеют частичный успех» в Артемовске (Бахмуте), сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.
В сводке сообщается, что на «Бахмутском» направлении российские силы ведут штурмовые действия, передает РИА «Новости».
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае поражения в Артемовске Киев будут толкать к компромиссу с Россией.
Украинская генпрокуратура предъявила обвинение Монтян
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Общественного деятеля и публициста Татьяну Монтян собираются судить на Украине по нескольким статьям, включая коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность страны, сообщил офис генпрокурора страны.
В суд поступил обвинительный акт в отношении Монтян, являющейся «известным адвокатом», сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, передает РИА «Новости».
В сообщении не указывается фамилия обвиняемой, но опубликована фотография Монтян.
Ей инкриминируются «публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «коллаборационную деятельность», «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины».
Монтян покинула Украину в 2021 году, СБУ заявляла о возбуждении уголовного дела против нее. Монтян постоянно посещает ДНР и ЛНР. В ее квартире проводили обыски.
Она выступала против государственного переворота на Украине в 2014 году. В 2015 году ее внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».
The Paper: Британия поставит Киеву боеприпасы с ураном, чтобы не опозориться с танками
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Британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны, сообщает китайская газета The Paper.
По мнению автора статьи, танки Challenger 2 не предназначены для использования снарядов из обычных материалов, из-за чего Британия, чтобы «не опозориться» и сделать свою технику полезной Киеву, готова отдать вместе с танками снаряды с обедненным ураном, передает ФАН.
Однако, как отмечает издание, эти снаряды были выпущены еще в 1990-х годах, срок их годности мог закончиться – на поле боя эти снаряды могут не сработать.
Кроме того, автор добавил, что, скорее всего, одной из главных целей Британии является вред территориям, которые теперь принадлежат России. «Так как обедненный уран отравляет землю, воду и воздух, делая все вокруг непригодным для жизни и вызывая онкологические болезни, то Британия рассчитывает на такой же эффект в новых российских регионах», – подчеркнул он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
Напомним, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
СМИ: События на Украине мешают Грузии ремонтировать советскую военную технику
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Грузия в связи с событиями на Украине не имеет возможности ремонтировать в этой стране остающуюся на вооружении местной армии советскую военную технику, сообщает грузинское издание «Квирис палитра» («Палитра недели»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным издания, значительную часть вооружения армии Грузии составляют выпущенные еще в СССР бронетехника, артиллерия, средства ПВО и авиация.
Сообщается, что эту технику в течение десятилетий Грузия именно с помощью Украины там ремонтировала, получала в этой стране запчасти или помощь специалистов. Газета пишет, что сегодня ремонтировать эту технику нереально.
«Палитра недели» отмечает, что остающаяся на вооружении в Грузии советская военная техника нуждается в серьезной модернизации.
«Лучшим выходом было бы от нее избавиться, а в качестве компенсации получить западную военную технику, даже состарившуюся, но с гарантиями ее ремонта в будущем в странах НАТО и получения там запчастей», – пишет грузинское СМИ.
Ранее экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили допустил, что нынешние власти страны предложат военным принять участие в вооруженном противостоянии с Украиной на стороне России.
Армения и Индия дистанцировались от заявления «Саммита за демократию» по СВО
Армения, Индия и Мексика отмежевались от заявления «Саммита за демократию» по спецоперации России на Украине
Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном.
В декларации призывают к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине, соответствующему принципам Устава ООН». При этом осуждаются «гуманитарные последствия» СВО и выдвигается требование «полностью и без условий» вывести войска России «с территории Украины в пределах ее международно признанных границ». Также в декларации говорится о привлечении к ответственности за «преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины».
В сносках сообщается, что Армения, Индия и Мексика заявили либо о «поддержке с оговорками» данной части документа, либо о «диссоциации». Израиль, Индия и Филиппины дистанцировались от заявления, что Международный уголовный суд играет «важную роль», передает ТАСС.
Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.
Российские военные за сутки уничтожили 570 украинских военных
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены живая сила и техника противника возле пунктов Синьковка, Гряниковка, Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы около 50 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ недалеко от пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка, Григоровка и Торское Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки уничтожены до 130 военнослужащих, две бронемашины, установка РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, установка РСЗО «Ураган», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром и Владимировкой ДНР, Малиновкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки на этих направлениях ликвидированы более 25 военнослужащих и две бронемашины, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих, 11 автомобилей и три гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, сообщил Конашенков.
Возле Гребенниковки Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
Поблизости от Ольговки Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны. В районе Зализничного Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.
Пушилин отметил «четкое продвижение» российских войск на Марьинском направлении
Пушилин указал на «абсолютно четкое продвижение» Вооруженных сил России на Марьинском направлении
На Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что продвижение «не такое быстрое, как хотелось бы, но тем не менее – это движение вперед, это освобождение Марьинки», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Он также указал, что на Угледарском направлении идут позиционные бои, вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратаковать, но российские войска успешно отражают их. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций». На Артемовском направлении бои идут как в городе, так и в его окрестностях, сказал Пушилин.
Напомним, Пушилин сообщал, что на Марьинском направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои, противник «упирается и перебрасывает резервы».
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
В Киеве предупредили об опасной ситуации вокруг УПЦ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Киев об опасной ситуации касательно УПЦ
Решения киевского режима, в частности администрации Владимира Зеленского, исключить каноническую Украинскую православную церковь и выгнать монахов из Киево-Печерской лавры приведут к печальным последствиям, заявил в своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, такая опасная ситуация внутри страны приведет к нехорошим последствиям, киевский режим не знает понятия «Варфоломеевская ночь», передает RT.
Соскин назвал представителей киевской власти болванами, которые «не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война».
Напомним, ПЦУ назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении, который заявил, что в «печальной ситуации» виновата сама УПЦ.