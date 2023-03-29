Лавров: НАТО фактически воюет на стороне Киева

НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Он указал, что в ходе переговоров было обращено внимание на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно, передает РИА «Новости».

Также Лавров рассказал, что у России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД.

«Говорили о ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе. У нас общие понимания безальтернативности этой международной договоренности, которая была зафиксирована в принятой единогласно резолюции СБ ООН 2231. Мы выступаем за скорейшее возобновление полноценной реализации этой резолюции и выступаем против действий, которые этому мешают», – сказал он.

В свою очередь Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран считает, что Запад усложняет ситуацию на Украине, поставляя вооружения Киеву.

Ранее Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.