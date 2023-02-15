Лавров назвал признанием слова Столтенберга о подготовке к конфликту на Украине

Сенатор: Европа подорвала свой военный потенциал поддержкой Украины

Сенатор Долгов заявил, что Европа потеряла свой суверенитет в военной промышленности

США выгодно истощение военных запасов Европы из-за поддержки Украины, потому что теперь поставлять оружие и боеприпасы для европейских стран будут американские предприятия. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расход боеприпасов на Украине превысил их производство в странах НАТО.

«Европа серьезно подорвала свой военный потенциал поддержкой Украины. Это выгодно США – никакой солидарности коллективного Запада тут нет. Европа стала заложником антироссийской политики Вашингтона. Теперь оружие и боеприпасы европейским странам будут поставлять США», – пояснил замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Раньше Европа была суверенна хотя бы в военной промышленности, но теперь европейский ВПК оказывается на грани кризиса. Зато американские предприятия ширятся и богатеют», – напомнил собеседник. «Кстати, это растит недовольство в европейском обществе. Уже больше половины жителей Германии не поддерживают поставку Украине вооружения. И по мере падения качества жизни немцев, а также на фоне усиления дипломатической конфронтации с Россией, недовольство будет расти», – спрогнозировал сенатор.

«Что нужно делать нам? Продолжать выпускать снаряды, ракеты и новые виды техники. Это то, чем заняты наши оборонные заводы, они работают в три смены. Мы воюем с альянсом западных стран, поэтому наше превосходство в количестве и качестве боеприпасов и вооружения – один из фундаментов будущей победы», – заметил собеседник.

Расход боеприпасов на Украине превысил их производство силами НАТО, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав Минобороны участников блока. По его словам, время ожидания крупнокалиберных снарядов выросло с 12 до 28 месяцев.

«То есть размещенный сейчас заказ поступит только через два с половиной года», – пояснил он. Генсек НАТО добавил, что конфликт на Украине приводит к большому расходу боеприпасов, опустошая запасы союзников, сообщает РИА «Новости». Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС к следующему саммиту, который пройдет в марте, подготовят план увеличения своих запасов боеприпасов.

На прошлой неделе замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква также сообщил, что у Киева почти не осталось боеприпасов. Он объяснил их острый дефицит высокой интенсивностью боев.

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