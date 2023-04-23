Правила использования электросамокатов включили в теоретический экзамен на права

МВД России включило в теоретический экзамен на права правила использования электросамокатов

МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

В МВД пояснили, что изменение комплектов экзаменационных задач связана с изменениями в правилах дорожного движения, вступивших в силу 1 марта текущего года, они затронут вопросы времени действия знаков «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца», правил использования средств индивидуальной мобильности и другие, передает ТАСС.

Ранее Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, которым вводятся требования на ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 км в час.