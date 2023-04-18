Страны G7 осудили Россию за «распространение дезинформации»

|
18 апреля, вторник | Последнее обновление — 10:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
Разделы
К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века.
Подробности...
Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину.
Подробности...
Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами.
Подробности...
В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Страны G7 осудили Россию за «распространение дезинформации»
Главы МИД стран G7 в очередной раз осудили Россию за «распространение дезинформации»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Министры иностранных дел стран G7 в очередной раз раскритиковали Россию за якобы «распространение ложной информации» в целях привлечения поддержки ее действий на Украине.
Согласно заявлению глав МИД, такое высказывание связано с «растущими угрозами стран, а также состоянием западных экономик». Представители G7 посчитали, что якобы это происходит в связи с «иностранным вмешательством, в том числе дезинформацией», передает РИА «Новости».
«Мы осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», – отмечено в их общем заявлении.
Более того, главы МИД выразили обеспокоенность якобы «дестабилизирующей деятельностью» Ирана, напомнив о недоказанном факте «передачи ракет, БПЛА и других подобных технологий в нарушение резолюций СБ ООН».
Согласно заявлению, министры иностранных дел стран G7 призвали Иран «прекратить поддерживать российские вооруженные силы», в том числе остановить передачу БПЛА, которые якобы использовались на Украине.
В заключение главы МИД «Большой семерки» заверили, что западные страны убеждены в том, что «передача баллистических ракет будет означать серьезную эскалацию».
Напомним, в апреле началось председательство России в СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва якобы будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. При этом Россия указывала на примеры дезинформации со стороны Киева и его союзников, призванные очернить действия Москвы.
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
|
|
В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
|
|
Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.
Спецпредставитель Путина: России нет пользы от утечек из Пентагона
Утечки документов из Пентагона не несут никакой пользы для России, в этих материалах нет ничего по-настоящему секретного, заявил постоянный член Совета безопасности, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24».
При этом он поделился, что утечка из СМИ вызывает определенный скептицизм. «У меня до последнего времени вообще сильные сомнения, что это все фейк», – сказал Иванов, передает ТАСС.
Сомнения возникли из-за способа утечки, а также из-за того, что во всех опубликованных материалах Иванов не увидел большого интереса и практической пользы для России.
Ранее в Кремле усомнились в достоверности данных утечки документов Пентагона.
Боррель заявил о нападении на посла ЕС в Судане
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель: Посол Евросоюза в Судане подвергся нападению в собственной резиденции
Посол Евросоюза в Судане подвергся в этой стране нападению в собственной резиденции, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции. Глава внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что это является грубым нарушением Венской конвенции. Европейский чиновник напомнил, что безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву, передает ТАСС.
Ранее в понедельник в столице Судана Хартуме возобновились боестолкновения между армией и спецназом. Боевые действия вспыхнули в минувшую субботу на фоне разногласий по поводу интеграции спецназа в состав вооруженных сил Судана.
Словакия объяснила запрет на ввоз продуктов с Украины
|
|
Словацкие власти ввели запрет на ввоз отдельных видов продуктов с украинской территории, сроки действия определят в зависимости от ситуации, заявило министерство сельского хозяйства страны.
На партии сельхозпродуктов, идущих транзитом с Украины через территорию Словакии, планируют ставить пломбы, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Также действует запрет на переработку зерновых, поступающих с Украины, глава министерства Самуэл Влчан заявил, что приоритетом для властей является охрана здоровья жителей и обеспечение стабильности внутреннего рынка агропромышленной продукции, а также предотвращение роста цен на продовольствие.
Министерство указало перечень из 30 позиций, запрещенных к ввозу с украинской территории. В него вошли пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощи.
Отмечается, что запрет вводится с 19 апреля.
Напомним, в понедельник СМИ сообщили о приостановке импорта зерна с Украины в Словакию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Политологи объяснили присутствие зарубежных послов на оглашении приговора Кара-Мурзе
Политолог Данилин: Британия наверняка захочет выменять своего подданого Кара-Мурзу
|
|
Владимир Кара-Мурза, признанный в России иноагентом, надеялся, что подданство Великобритании спасет его от наказания за антироссийскую деятельность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене.
«Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – считает политолог.
«Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом», – отмечает собеседник.
Вместе с тем в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.
Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».
«Меня удивляло, когда еще лет десять назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение насчет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо отбывания наказания в колонии Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.
На оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании. Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда. «Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
В октябре в отношении Кара-Мурзы завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
|
|
Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
В Нидерландах назвали Россию и Китай главными угрозами национальной безопасности
Разведка Нидерландов назвала Россию и Китай главными угрозами своей национальной безопасности
|
|
Россия и Китай являются главными угрозами национальной безопасности Нидерландов, сообщила служба общей разведки и безопасности страны.
Из ежегодного доклада ведомства следует, что Россия, по мнению голландских специалистов, «не стесняется использовать широкий спектр средств, чтобы навредить Западу» и улучшить свои собственные геополитические позиции, передает ТАСС.
Как утверждают эксперты, «Москва использует энергоресурсы в качестве оружия для нанесения ущерба западным экономикам». Кибератаки, шпионаж, в том числе цифровой, и попытки вмешательства во внутренние дела также называются в числе методов, которые якобы используются Россией для достижения своих целей.
В докладе говорится, что в рамках противодействия этому Нидерланды выслали в феврале 2022 года 17 российских дипломатов, которые, как утверждалось, вели незаконную разведывательную деятельность, а в апреле 2022 года голландская разведка предотвратила попытку якобы российского шпиона устроиться на работу в Международный уголовный суд.
Кроме того, в документе были затронуты и внутренние угрозы, в частности распространение теорий заговора о злых элитах, которые стремятся поработить население. Согласно данным службы разведки, не менее 100 тыс. жителей страны придерживаются подобных взглядов. В прошлом году возросла угроза со стороны радикальных исламистов, в частности афганских сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России).
Ранее МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В МИД страны это назвали «ответом на изменившуюся ситуацию в области безопасности в Европе, что привело к усилению угрозы со стороны России».
МИД России в свою очередь заявил, что Москва незамедлительно даст «соответствующий ответ».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град»
Власти: В результате удара ВС Украины по городу Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град» пострадали пять человек
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Васильевка в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ранения получили пять человек, сообщила администрация города.
В администрации города сообщили, что около 18.10 боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по городу Васильевке. В администрации подчеркнули, что ВСУ наносили удары прицельно по гражданской инфраструктуре. В первые минуты после обстрела поступила информация о ранении трех мирных жителей и повреждении здания магазина, позже число пострадавших от обстрела увеличилось до пяти человек, из-за попадания осколков на Солнечной улице загорелся частный дом, передает ТАСС.
В администрации города подчеркнули, что украинские боевики открыли огонь по мирному городу в понедельник, который объявлен в Запорожской области выходным днем в честь Пасхи Христовой.
Васильевка находится недалеко от линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. В этом городе также находится неофициальный пункт пропуска на территорию, подконтрольную Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Пасха стала символом возрождения новых территорий России.
Словакия присоединилась к запрету импорта украинского зерна
Словакия решила временно запретить импорт украинского зерна
Словацкие власти приостановят импорт зерна с Украины, сообщает газета «Правда».
Согласно материалу издания, канцелярия словацкого кабмина проведет в течение дня заседание межведомственной группы по вопросу временного запрета на импорт украинского зерна и ряда других видов продукции, передает ТАСС.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что введенный польскими властями запрет на импорт украинского зерна в Польшу и третьи страны показывает истинное отношение к самой Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что реальное отношение европейцев к Украине проявил зерновой бойкот.
Американский журналист развеял распространенный на Западе миф о России
Обозреватель National Interest Роа раскритиковал Запад за сравнение экономик России и Италии
Сравнивать экономики России и Италии по уровню номинального ВВП нерационально, это лишь доказывает слепоту западных экспертов и политиков, выразил мнение обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа.
По словам публициста, сравнение российской экономики с итальянской является избитым, передает телеканал 360.
«Во внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем*, более укоренившийся и при том обманчивый, чем это сравнение», – заявил он, добавив, что это высказывание принадлежит сенатору Линдси Грэм, которая произнесла его еще в 2014 году.
Роа отметил, что эта фраза сформировала наш подход к России, однако от нее давно пора отказаться.
Журналист подчеркнул: экономика России вряд ли могла бы выдержать давление западных санкций, если бы на самом деле была «столь мелкой и никчемной».
Обозреватель добавил, что западные страны должны признать, что недооценили мощь и размер своих экономических соперников, в частности, России.
«Санкции не являются панацеей, особенно против государства «с внушительной экономической мощью. Давайте поклянемся никогда больше не повторять, что российская экономика «размером с итальянскую»», – подытожил Роа.
Ранее журнал American Thinker назвал санкции против России самым грандиозным просчетом Запада за всю историю.
Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта
Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.
Лавров добавил, что Москва не один раз объясняла причины происходящего и цели, которые она в этой связи преследует, передает РИА «Новости».
Он добавил, что с бразильским коллегой они говорили «о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей».
Ранее глава МИД России по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Бывший американский разведчик заявил о желании Запада втянуть в конфликт на Украине новую страну
Экс-разведчик США Риттер: Запад хочет втянуть Грузию в украинский конфликт
Запад хочет втянуть Грузию в украинский конфликт, открыв второй фронт, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.
По его словам, Украина проигрывает конфликт. Запад находится в отчаянии и хочет, чтобы Грузия пожертвовала собой ради помощи украинцам, передает Ura.ru.
По мнению Риттера, Западу нужно, чтобы Грузия напала на Абхазию, чтобы втянуть Россию в конфликт и отвлечь от борьбы с Украиной.
Ранее директор департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что из Киева и ряда стран Запада звучат провокационные призывы к Грузии открыть «второй фронт» против России. Это делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, заявил.
|
|