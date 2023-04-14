В регионах начали готовить филиалы фонда помощи ветеранам СВО «Защитники Отечества»

В российских регионах начали готовиться к открытию филиалов фонда «Защитники Отечества», целью фонда станет персональное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех мер поддержки.

В меры поддержки включены медицинская помощь, социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент Владимир Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в начале апреля. Регионы включились в эту работу, и уже во многих субъектах идет подготовка к открытию филиалов фонда, ведется подбор социальных координаторов, которые будут помогать ветеранам СВО по всем возникающим вопросам.

«В субъектах России должна быть выстроена персональная обратная связь с каждым ветераном СВО и каждой семьей погибшего бойца, чтобы обеспечить индивидуальный подход для всех, кто обратится за помощью. Ветераны должны быть защищены в своих правах и иметь возможность быстро вернуться к привычной жизни», – сказала глава «Защитников Отечества Анна Цивилева.

В Чукотском АО филиал фонда откроется в середине мая в Анадыре. В каждом муниципальном центре будут определены социальные координаторы. Их главная задача – содействие в оформлении мер поддержки и персональное сопровождение защитников и членов семей погибших, они обеспечат взаимодействие со всеми службами, рассказал врио губернатора Чукотского АО Владислав Кузнецов.

Ведется работа по организации регионального отделения фонда «Защитники Отечества» в Красноярском крае. Подобрано помещение, отбираются кандидаты, которые будут работать с военнослужащими и их семьями. Ветераны СВО смогут обращаться к специалистам с самыми разными проблемами: оформлением выплат, отпусков, присвоением статуса ветерана боевых действий, лечением.

Губернатор региона Александр Усс указал, что фонд должен работать по той же схеме, что и МФЦ.

В работу по организации филиала фонда «Защитники Отечества» в Якутии вовлечены муниципалитеты, волонтеры, общественные организации. Идет отбор социальных координаторов, которых закрепят за каждым ветераном СВО. Координаторы будут содействовать адаптации военнослужащих к мирной жизни, помогать в медицинской, социальной, психологической реабилитации и юридической помощи, трудоустройстве.

Глава Якутии Айсен Николаев указал, что создание фонда никак не будет снижать меры поддержки участникам СВО и членам их семей, установленные на региональном уровне. Это дополнительная форма поддержки.

В Ивановской области заработает филиал фонда «Защитники Отечества», в его создании будут участвовать общественники и военные, сообщила зампред правительства региона Ирина Эрмиш. Социальные координаторы обеспечат содействие в получении ветеранами медицинской, психологической и юридической помощи, организацию санаторно-курортного лечения, обустройство квартир и домов инвалидов боевых действий под их потребности.

Комфортные условия для работы с защитниками Отечества созданы в Кузбассе. Выделено здание в Квартале Юстиции города Кемерово. По мнению губернатора Сергея Цивилева, место выбрано подходящее – соответствует требованиям безопасности, развита инфраструктура, есть доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья.