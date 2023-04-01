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Сергей Лазарев заявил, что не собирается покидать Россию
Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается уезжать из России
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Для покорения музыкального олимпа другой страны нужно в ней жить, но переезда из России в планах нет, заявил российский эстрадный певец Сергей Лазарев.
По его словам, планов покорить Азию, например Китай нет, несмотря на то, что там очень любят россиян. «Там другой менталитет и кумиры. И музыка тоже. Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь», – цитирует РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Лазарев подчеркнул, что на Западе отменить русских не удастся, так как «русские слишком много сделали для мировой культуры, чтобы так просто взять и отменить».
Ранее в Кремле призвали не преувеличивать число россиян, которые «реактивно» поменяли место жительства на фоне различных событий в мире.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
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Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными
Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».
Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.
Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политическое руководство Киева делает расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.
Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
В Сеть попали видеокадры того, как боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
Украинский военный во время интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов) не смог сдержать слез после вопроса о погибших сослуживцах, видео опубликовали российские корреспонденты.
«Страшно… И думаешь о десятках тысяч погибших… пара часов – и нет человека», – цитирует военного телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После этих слов боец ВСУ не смог сдержать слез. Он добавил, что каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя.
Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины и «изрядно потрепали» российские формирования.
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
Украина подтвердила успех российских войск в Артемовске
Украинский генштаб подтвердил успех российских войск в Артемовске
Российские войска «имеют частичный успех» в Артемовске (Бахмуте), сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.
В сводке сообщается, что на «Бахмутском» направлении российские силы ведут штурмовые действия, передает РИА «Новости».
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае поражения в Артемовске Киев будут толкать к компромиссу с Россией.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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Эксперты объяснили цель поставки Сербией гуманитарной помощи Украине
Политолог Гайич: Передавая гуманитарную помощь Украине, Сербия избегает поставок вооружений ВСУ
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Белград помнит ужасы войны в Югославии, поэтому оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта, – дело естественное. К тому же это хороший компромисс, который позволяет не скатиться в лагерь союзников Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Стеван Гайич и Екатерина Энтина. Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи.
«Оценивая решения сербских политиков, очень важно помнить – наша страна полностью окружена странами НАТО. Фактически мы находимся в самом тылу врага, и это не может не сказываться на действиях государства. Руководству регулярно поступают угрозы со стороны Брюсселя и Вашингтона, из-за чего власти вынуждены идти хотя бы на минимальные уступки», – сказал Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО.
«Несмотря на это, Белград не собирается отходить от выбранного курса. Шантаж Запада осложняет следование нашим идеалам, однако Сербия пытается выдержать баланс в текущей ситуации. Решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи – компромисс, с помощью которого мы смогли отказаться от передачи ВСУ вооружений», – отмечает эксперт.
«Правительство действительно оказалось в сложной ситуации. Фактически оно вынуждено договариваться с Западом. Также важно упомянуть роль сербского народа, который поддерживает действия России. И президент Вучич не может просто закрыть глаза на мнение граждан», – подчеркивает Гайич.
«Ничего удивительного или настораживающего Москву в помощи, которую Белград оказывает Украине, нет. Во-первых, это полностью соответствует решениям, которые были приняты на Совете по нацбезопасности еще год назад. Тем же документом Сербия декларировала неготовность присоединяться к антироссийским санкциям», – добавила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Помимо этого, не стоит забывать, что на двухстороннем уровне Сербия сохраняет теплые отношения с Украиной и официально признает ее границы до 2014 года. Это не мешает ни конструктивному диалогу с Москвой, ни сближению Москвы и Белграда», – акцентирует эксперт.
«В первую очередь такая позиция связана с тяжелым наследием гражданских войн на территории бывшей Югославии и трепетным отношением сербов к любым гуманитарным миссиям. Белград с самого начала участвует в инициативах в поддержку гражданского населения Украины», – подчеркивает собеседница.
«Сфера электрооборудования является наиболее уязвимой. Подобные поставки по просьбе Брюсселя и стран-членов G7 осуществляются на Украину с осени. Думаю, речь шла о прямом заказе Запада на такой вид помощи. Об этом нельзя говорить как об уступках ЕС или рассматривать действия как примыкание к «лагерю друзей ВСУ», – отмечает эксперт.
«Это вполне здравая позиция государства, пережившего войны. Не сомневаюсь, что именно в таком классическом гуманитарном ракурсе вопрос видит и сербское население, в частном порядке помогающее как беженцам с Украины, так и населению на освобожденных территориях ЛНР и ДНР», – считает собеседница.
«Население за этим политики не видит. Что же касается руководства в Белграде, то там прекрасно осознают, что подобные жесты доброй воли с учетом общей позиции страны дополнительных дивидендов Сербии не приносят. Поэтому они лишь укрепляют позиции нейтралитета», – резюмирует Энтина.
Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр страны Ана Брнабич пообещала содействовать Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Она также указала, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с энергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении украинской инфраструктуры. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать подобную помощь.
В состав передаваемого груза вошли 19 различных устройств и частей энергетической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. Сербия уже пожертвовала три млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В марте министр экономики Раде Баста заявил, что Белград «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он говорил, что не может мириться с молчанием правительства по поводу давления, оказываемого на Вучича. Также политик подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы необходимо ввести в ближайшее время.
Тогда балканисты Олег Бондаренко и Екатерина Энтина рассказали газете ВЗГЛЯД, что тема отношений с Москвой важна не только для сербских политиков, но и для всего общества. Белград продолжает четко следовать курсу нейтралитета. В начале марта президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
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Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
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Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».
«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.
Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.
«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт
Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.
По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
«В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.
Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.
«Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.
Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
Российские военные за сутки уничтожили 570 украинских военных
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены живая сила и техника противника возле пунктов Синьковка, Гряниковка, Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы около 50 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ недалеко от пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка, Григоровка и Торское Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки уничтожены до 130 военнослужащих, две бронемашины, установка РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, установка РСЗО «Ураган», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром и Владимировкой ДНР, Малиновкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки на этих направлениях ликвидированы более 25 военнослужащих и две бронемашины, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих, 11 автомобилей и три гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, сообщил Конашенков.
Возле Гребенниковки Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
Поблизости от Ольговки Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны. В районе Зализничного Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.
В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
Мотивация у военнообязанных граждан служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) снизилась, люди выбирают жизнь в безопасных регионах, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
По словам Гуменюк, многие эвакуированные в безопасные регионы Украины поняли, что жизнь продолжается без боевых действий, мотивация воевать у людей снизилась, передает ТАСС.
Она назвала вынужденной мерой раздачу повесток на улицах и в транспорте, а также применение силы при задержании военнообязанных в разных регионах Украины.
Ранее украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС и через мессенджеры.
Газета ВЗГЛЯД изучала, с какой целью киевский режим пытается ускорить мобилизацию и какие усилия для этого прилагает.