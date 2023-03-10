Песков призвал не преувеличивать число уехавших из России

Песков: Отъезд россиян из страны – не общая тенденция

Некоторый процент россиян ведет себя «реактивно» на фоне различных событий и может легко поменять место жительства. Но не следует преувеличивать их количество, это не общая тенденция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты отметили, что некоторые россияне после объявления частичной мобилизации уехали в Грузию, а сейчас на фоне протестов там начался обратный процесс.

«Мы и тогда говорили, что люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают», – сказал Песков.

Он отметил, что определенная часть населения весьма и весьма реактивно ведет себя на фоне тех или иных событий. Они с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняют место жительства, передает ТАСС.

В связи с этим Песков призвал не преувеличивать количество уезжающих, так как тенденции такой не наблюдается.

При этом представитель Кремля отметил, что граждане свободны в своих передвижениях.

«Они все время гонятся за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим, наверное, является Родина. В то же время никто им не мешает поискать счастья на стороне», – сказал он.

Между тем Песков считает, что лучше искать счастья на той стороне, где нет таких народных волнений и где не сжигают флаги твоей Родины.

Ранее сообщалось, что на пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии в сторону России образовалась пробка автомобилей.