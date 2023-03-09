ВСУ бросили натовское вооружение под Артемовском

В Германии обосновали требование о прекращении обучения ВСУ в стране

Вальдемар Гердт: Шольц попытается «задушить» инициативу АдГ о прекращении обучения ВСУ в стране

Требование «Альтернативы для Германии» (АдГ) больше не обучать ВСУ на территории страны вполне обоснованно. Но власти ФРГ попытаются скрыть документ от общественности, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт, комментируя соответствующую инициативу оппозиционной партии.

«Эффект от обращения «Альтернативы для Германии» будет только в том случае, если этот конфликт приобретет публичный характер. Сама инициатива направлена на создание антивоенного мировоззрения в обществе, на пробуждение тех, кто еще не понял, что мы уже фактически втянуты в военный конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Но проблема в том, что СМИ в Германии подконтрольны Штатам и Шольцу. Власти сделают все возможное, чтобы «задушить» предложение оппозиции, спрятать его от рядовых немцев. Наше население в большинстве своем даже не знает о том, что на территории ФРГ обучают и тренируют ВСУ. А те, кому это известно, объясняют происходящее помощью в урегулировании конфликта», – продолжил собеседник.

«Если же партии удастся добиться публичности, то население однозначно ее поддержит в этом требовании. И тогда Шольцу будет очень непросто переломить ситуацию в свою сторону. Любой здравомыслящий человек понимает, что даже плохой мир лучше, чем хорошая война», – заключил Гердт.

Депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились в правительство страны с призывом запретить обучение украинских военных на территории государства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на текст документа. Парламентарии также потребовали усилить политический вес Германии в рамках ЕС, чтобы помешать осуществить подготовку солдат для Киева на территории всего Евросоюза.

Отмечается, что через газету Welt am Sonntag депутатам стало известно о письме из Киева в сентябре 2022 года с просьбой подготовить до девяти бригад до 5000 человек каждая. Эта просьба была одобрена министрами иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября прошлого года.

По мнению депутатов, обучая военных для Украины, «Германия может стать воюющей стороной» вопреки общественному мнению. «Германия уже несколько месяцев обучает украинских солдат (например, как обращаться с танковой гаубицей 2000 и зенитной пушкой Gepard)», – приводит издание заявление немецких депутатов.

В феврале депутат Бундестага от АдГ Штеффен Котре упрекнул правительство ФРГ в замалчивании реальных расходов на помощь Украине. По его словам, только до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат пришлось около 18,5 млн евро.

По данным издания Der Spiegel, с начала СВО обучение управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, в ФРГ прошли около 1,5 тыс. украинских солдат. А еще одна подготовка военных ВСУ к управлению танками Leopard–2 должна была начаться в феврале этого года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД