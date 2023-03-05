С вокзала в Риге сняли надпись на русском языке

Delfi: Со здания вокзала в Риге демонтировали надпись на русском языке

Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли надпись на русском языке, сообщил портал Delfi со ссылкой на министерство сообщения Латвии.

Как сообщило издание, 4 марта со здания Центрального вокзала в Риге была демонтирована надпись на русском языке, надписи остались только на латышском и английском, передает РИА «Новости».

Министр сообщения Латвии Янис Витенбергс заявил, что название вокзала на русском языке сохраняло лишь «дыхание советской эпохи в самом сердце столицы».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, на котором спикер Сейма (парламента) Латвии Эдвард Смилтенс разговаривает на русском языке, после этого в балтийской республике началось разбирательство.

До этого в Латвии националисты призвали бороться с теми, кто отмечает Новый год по московскому времени.