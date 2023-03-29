Комиссаров: Профессиональные навыки Хоценко дадут новый импульс развитию Омской области

Профессиональная деятельность бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России», а также навыки, полученные в ВШГУ, дадут новый импульс развитию Омской области, в которой он назначен врио губернатора, считает и. о. ректора Президентской академии, генеральный директор «АНО Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«49 выпускников программы кадрового управленческого резерва руководят регионами России. Для Президентской академии – это гордость и стимул для развития. Виталий Хоценко уже давно зарекомендовал себя как эффективный и неравнодушный управленец. На должность врио губернатора Омской области он переходит с поста председателя правительства Донецкой народной республики. Опыт интеграции новых регионов в российскую систему государственного управления – один из самых ценных и востребованных сегодня. Уверен, что профессиональная деятельность Виталия и навыки, полученные в ВШГУ, дадут новый импульс развитию региона», – отметил Комиссаров, сообщается на сайте Президентской академии.

Хоценко занимал различные должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и на позиции первого заместителя губернатора ЯНАО курировал промышленный и топливно-энергетический блоки. Работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. В июне 2022 года был назначен премьер-министром Донецкой народной республики.

«В 2019 году Виталий стал финалистом конкурса «Лидеры России» и затем прошел обучение по программе кадрового управленческого резерва. Во время обучения участники работают над кейсами от губернаторов и совместно с региональными командами решают сложные задачи. Кроме того, между слушателями выстраиваются горизонтальные отношения, поэтому все участники «школы губернаторов» – это команда с единым пониманием целей и задач, которые стоят перед нашей страной. Не сомневаюсь, что выстроенные отношения с участниками будут полезны Виталию Хоценко на новой должности», – подчеркнул Комиссаров.

Среди выпускников и слушателей программы кадрового управленческого резерва в настоящее время трое занимают должности министров Правительства Российской Федерации, 49 являются главами регионов, а 41 – заместителями федеральных министров.

Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.

Напомним, президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России».