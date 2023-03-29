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29 марта, среда | Последнее обновление — 20:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко
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Комиссаров: Профессиональные навыки Хоценко дадут новый импульс развитию Омской области
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Профессиональная деятельность бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России», а также навыки, полученные в ВШГУ, дадут новый импульс развитию Омской области, в которой он назначен врио губернатора, считает и. о. ректора Президентской академии, генеральный директор «АНО Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
«49 выпускников программы кадрового управленческого резерва руководят регионами России. Для Президентской академии – это гордость и стимул для развития. Виталий Хоценко уже давно зарекомендовал себя как эффективный и неравнодушный управленец. На должность врио губернатора Омской области он переходит с поста председателя правительства Донецкой народной республики. Опыт интеграции новых регионов в российскую систему государственного управления – один из самых ценных и востребованных сегодня. Уверен, что профессиональная деятельность Виталия и навыки, полученные в ВШГУ, дадут новый импульс развитию региона», – отметил Комиссаров, сообщается на сайте Президентской академии.
Хоценко занимал различные должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и на позиции первого заместителя губернатора ЯНАО курировал промышленный и топливно-энергетический блоки. Работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. В июне 2022 года был назначен премьер-министром Донецкой народной республики.
«В 2019 году Виталий стал финалистом конкурса «Лидеры России» и затем прошел обучение по программе кадрового управленческого резерва. Во время обучения участники работают над кейсами от губернаторов и совместно с региональными командами решают сложные задачи. Кроме того, между слушателями выстраиваются горизонтальные отношения, поэтому все участники «школы губернаторов» – это команда с единым пониманием целей и задач, которые стоят перед нашей страной. Не сомневаюсь, что выстроенные отношения с участниками будут полезны Виталию Хоценко на новой должности», – подчеркнул Комиссаров.
Среди выпускников и слушателей программы кадрового управленческого резерва в настоящее время трое занимают должности министров Правительства Российской Федерации, 49 являются главами регионов, а 41 – заместителями федеральных министров.
Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.
Напомним, президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России».
Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
Бои за Артемовск (украинское название – Бахмут) почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.
По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.
Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.
Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.
В США объяснили отказ передавать информацию России по ДСНВ
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США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но на это требуются соответствующие решения Москвы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что Вашингтон считает ДСНВ хорошим соглашением для обеих стран и всего мира, передает ТАСС.
«Россия не соблюдала полностью свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию», – сказал он. Кирби также добавил, что США «хотели бы снова это делать, но это требует соответствующей готовности» от России.
Напомним, Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
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В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».
Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Дания назвала назначение поднятого со дна у «Северного потока – 2» объекта
Датское энергетическое агентство идентифицировало обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект
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Датское энергетическое агентство сообщило, что объектом, обнаруженным рядом с «Северным потоком – 2», оказался морской дымовой буй.
Агентство сообщает, что накануне были завершены работы по извлечению объекта, прилегающего к трубопроводу «Северный поток – 2», передает РИА «Новости». Отмечается, что при работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.
В датском ведомстве подчеркнули, что обнаруженный объект оказался пустым морским дымовым буем, который не представляет угрозы.
Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что предложило оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме обнаруженного рядом с ним объекта, а также фото находки, сделанное датскими военными. Объект имеет цилиндрическую форму и имеет размеры около 40 см в высоту и 10 см в диаметре. Предположительно, речь идет о морском дымовом буе.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил об обнаружении, возможно, еще одной бомбы на «Северном потоке» в 30 км от места теракта.
Между тем американский журналист Сеймур Херш заявил, что имеет о подрыве «Северных потоков» больше информации, чем раскрыл, но не может ею поделиться, чтобы защитить источники информации. При этом он утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках».
Морской дымовой буй используется для визуальной маркировки, обеспечения безопасности судоходства и помощи спасателям. Он не представляет угрозы для безопасности.
Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении
Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним
Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».
При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.
«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.
Зеленский рассказал о последствиях поражения в Артемовске
Зеленский: При поражении в Артемовске Украину начнут толкать к компромиссу с Россией
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Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как передает Associated Press, Зеленский предсказал, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией, передает РИА «Новости».
Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Полковника Росгвардии задержали по делу о коррупции на 400 млн рублей
Депутат Хинштейн: По делу о коррупции задержан начальник отдела морского управления Росгвардии
По делу о поставке некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам задержан начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Волков стал первым задержанным фигурантом коррупционного скандала, связанного с поставками некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. По его словам, причинен ущерб бюджету в размере 400 млн рублей, дома и в служебном кабинете у росгвардейца проведены обыски, он задержан на 48 часов. Депутат сообщил, что возбуждено уголовное дело за превышение полномочий.
Ранее Реутовский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого, обвиняемого во взяточничестве на сумму более 28 млн рублей.
Военнослужащего полка «Азов» осудили на 20 лет за убийство женщины в Мариуполе
Верховный суд ДНР вынес приговор командиру боевой группы полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Дмитрию Смитии, он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве.
Следствие установило, что весной 2022 года Смития совместно с другими боевиками размещались на позиции, расположенной на третьем этаже жилого дома по улице Азовстальской в городе Мариуполе. Они охраняли и патрулировали территории, а также наблюдали за передвижением людей в районе жилого дома, сообщает «Трибунал» в своем Telegram-канале.
На позицию 24 марта 2022 года пришла местная женщина, которая предложила «азовцам» еду. В ответ она услышала угрозы с требованием уйти. На следующий день женщина снова пришла на позицию, чтобы попытаться наладить контакт с боевиками, Смития произвел выстрел ей в спину, от которого наступила смерть потерпевшей, говорится в сообщении.
«На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК России, Верховным судом ДНР вынесен приговор военнослужащему войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк «Азов») Дмитрию Смитии. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве», – говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.
Приговором суда Смитии назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Карпин пожалел о словах про работу в сборной России
Карпин пожалел о словах про увольнение из сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что жалеет о своих словах про работу в национальной команде.
Ранее на пресс-конференции перед матчем со сборной Ирака Карпин заявил, что не держится за место и не видит проблемы в возможном увольнении из национальной сборной.
Как признался Карпин изданию «Спорт-Экспресс», ему следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются, но посыл остался бы тем же. По словам тренера, он не держится за место, готов к увольнению, и каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта.
Ранее министр спорта страны Олег Матыцин заявил, что Валерий Карпин как главный тренер сборной России по футболу не должен проявлять безразличие к этой работе.
Напомним, футболисты сборной России обыграли команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
Зеленский пожаловался на переданную европейской страной нерабочую систему ПВО
AP: Зеленский пожаловался на передачу нерабочей системы ПВО
Владимир Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО, поставленную одним из европейских государств, которую пришлось менять, сообщили СМИ.
Как сообщает агентство AP со ссылкой на Зеленского, страна, которую он не назвал, отправила Киеву неработающую систему ПВО, которую «приходилось менять снова и снова», передает РИА «Новости».
Зеленский заявил также, что Украина еще не развернула системы Patriot.
Ранее американский портал Military Watch сообщил, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, но использовать их будет можно только в 2024 году.
Напомним, в январе глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что власти Италии и Франции завершают работу для отправки систем ПВО Samp/T на Украину.
Политологи: Зеленский шантажирует Запад с помощью Артемовска
Мирошник и Шеслер назвали слова Зеленского об Артемовске попыткой вымогательства у Запада военной помощи
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Основная задача Владимира Зеленского сегодня – это выуживание денег у стран Запада всеми возможными способами. Именно с этой целью он готов тратить жизни тысяч украинцев в Артемовске. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР Родион Мирошник и правозащитница Лариса Шеслер. Ранее президент Украины заявил, что из-за поражения в Артемовске его начнут толкать к компромиссу с Россией.
«Оценивая ряд моментов в интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press можно сделать выводы о том, что он будет тратить на сопротивление в Артемовске еще много тысяч жизней. И все это будет сделано несмотря на очевидное поражение в будущем», – сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Сопротивлению в Артемовске придается необычайное значение, которое прямо связанно с финансированием Украины со стороны стран НАТО и ЕС. Зеленский признает, что Украина сама по себе, без западных средств, не представляет ничего ни как государство, ни как военная сила», – добавил он.
«Поэтому он продолжит жертвовать людьми в угоду самоспасения и доказывать американцам, что Украина для них выгодна. Вместе с тем, он понимает, что в случае серьезных провалов и поражений, система выделения денег для него будет пересмотрена. Об этом свидетельствуют и сигналы из США», – уверен собеседник.
«Что касается постоянного изменения оценок важности Артемовска со стороны Зеленского, то он просто пытается подстраиваться под тенденции, царящие на Западе. Он предугадывает настроения в политической элите США и исходя из этого – делает публичные заявления», – отметил Мирошник.
«Все это подтверждает, что политика, проводимая Зеленским, не является собственно украинской стратегией. Зеленского страшит лишь сокращение дотаций, потому что без западных средств его власть обречена», – полагает он.
«Зеленский своим интервью Associated Press пытается шантажировать страны НАТО и ЕС. Он говорит том, что любая победа России будет опасна для них. Если Запад не предоставит Украине очередной пакет помощи и ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск, то офис Зеленского могут заставить пойти на компромиссы», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, он пытается давить еще и на то, что Россия будет добиваться международной поддержки мирного урегулирования. Безусловно все это просто попытка вымогательства военной помощи», – отметила она.
«С этой же целью Зеленский громко говорит об успехах ВСУ. Он пытается показать союзникам хоть какие-то свои успехи на поле боя и доказать, что Украина не может и не должна проиграть. В целом, это интервью крайне воинственное, оно в очередной раз подчеркивает отказ украинской стороны от мирного решения конфликта», – полагает собеседница.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press рассказал о последствиях поражения в Артемовске. Он заявил, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Напомним, ровно год назад, 29 марта, в Стамбуле формально состоялся последний раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По их итогам Россия объявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. А Украина передала свои предложения по мирному урегулированию.
На этом дипломатические попытки завершить конфликт закончились. В Москве неоднократно говорили, что переговоры зашли в тупик, потому что Британия, США и другие страны НАТО продолжили процесс милитаризации Украины, которая при первом дуновении ветра юлила и меняла тщательно выверенную внешнеполитическую позицию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем.
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Маск и 1 тыс. экспертов призвали остановить обучение нейросетей
Маск и 1 тыс. экспертов призвали остановить обучение нейросетей для создания протоколов безопасности
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Обучение нейросетей необходимо приостановить, поскольку это угрожает человечеству, считают более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта, в их числе – глава Tesla Илон Маск.
Эксперты в открытом письме на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute призвали все лаборатории ИИ немедленно приостановить обучение систем искусственного интеллекта минимум на полгода, передает RT.
Призыв относится к обучению систем, более мощных, чем GPT-4. Если такая пауза не будет сделана, то правительствам стран необходимо вмешаться и ввести мораторий на такие работы, указали авторы обращения.
Эксперты полагают, что за эти шесть месяцев нужно создать протоколы безопасности. Также авторы отметили, что нужно изменить политическую сферу и создать регулирующие органы, которые занимались бы связанными с ИИ вопросами, и системы государственного контроля.
Письмо подписали Илон Маск, основатель Apple Стив Возняк, эксперты в области искусственного интеллекта Стивен Расселл и Иошуа Бенджио.
Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам»
Посольство РФ: США всеми силами пытаются не позволить провести независимое расследование по «Северным потокам»
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Власти США пытаются сделать все возможное, чтобы не позволить провести независимое расследование и установить реальные обстоятельства подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале посольства РФ в США, в Москве обратили внимание на очередные заявления Белого дома о якобы достаточности ведущихся европейскими странами «независимых» расследований подрывов международных газотранспортных магистралей «Северный поток».
Российские дипломаты подчеркнули, что Москва видит в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников, сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии, «спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море.
В посольстве подчеркнули, что заверения администрации США о полном доверии к якобы «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят, особенно с учетом отказов России – собственнику газопроводов – в допуске к следственным мероприятиям, а также фактической блокировки совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
Накануне в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о сбитом снаряде GLSDB
Кирби: США не могут подтвердить, что российская ПВО сбила реактивный снаряд GLSDB
США не могут подтвердить сообщение Минобороны России о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, он видел сообщения о сбитом снаряде в СМИ, но подтвердить не может. Он напомнил, что ранее США обещали передать реактивные снаряды GLSDB Украине, но сколько их и где они сейчас находятся, надо спросить у Пентагона, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО впервые за время СВО перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB производства США.
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