Глава СПЧ призвал отказаться от европоцентричности в системе образования

Глава СПЧ: Западная идеология пронизывает российское образование

Необходимо избавляться от европоцентричности в российском образовании, в частности, в литературе и обществознании, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе Петербургского международного образовательного форума.

«Мы погружены в пространство сотен, тысяч формул, штампов, клише, которые задают определенное понимание бытия, мировоззрение. Зачастую это вовсе не наука. Это идеология; и не наша идеология – часто эта идеология привнесена извне. Мы не относились к этому критически, мы разучились рационально оценивать идеологические штампы», – приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

Он подчеркнул, что сейчас курсы обществознания во многом прозападные. «Так нельзя воспитать гражданина России. Эти курсы нужно «отклеить» от западной традиции. Эта традиция – уходящая натура. Надо наконец выйти из плена западного научного позитивизма! Он давно себя исчерпал, он попросту вреден», – заявил глава СПЧ.

Кроме того, подчеркнул он, на уроках зарубежной литературы нужно изучать не только европейских и американских писателей.

«Сегодня доминирует европоцентричность. Например, на уроках зарубежной литературы проходят исключительно европейских и американских писателей. Нужно познание культур и других частей мира. Знаем ли мы, что вершина поэзии была достигнута в XII–XIII веках, и это – арабская поэзия?» – отметил Фадеев.