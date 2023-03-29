Вынесен приговор готовившему теракт на 9 мая в Калининградской области

Осужден готовивший теракт на День Победы в Калининградской области Вячеслав Попов, об этом сообщила его адвокат Мария Бонцлер.

Попова осудили на девять лет строгого режима, из них первые три – в тюрьме, сообщила Бонцлер ТАСС.

Обвиняемого судили по статьям о подготовке террористического акта, изготовлению взрывного устройства и хранению взрывного устройства.

Приговор выносила выездная коллегия судей в Балтийском флотском военном суде из 2-го Западного окружного военного суда.

Осужденный планировал в канун празднования Дня Победы совершить террористический акт в отношении военнослужащих одной из воинских частей в Калининграде. По данным ФСБ, у него в доме нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора*» (запрещен в России).