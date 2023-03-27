|
|
Между Бердянском и Керчью решили запустить паром
Глава Запорожской области Балицкий: Паромное сообщение планируется запустить между Бердянском и Керчью
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти Запорожской области обсуждают с Министерством транспорта РФ запуск паромного сообщения между Бердянском и Керчью, включая пассажирские рейсы, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, идет диалог с министерством транспорта по формированию паромов между Бердянском и Керчью, также по этому маршруту планируется запустить и пассажирское сообщение, передает ТАСС.
Ранее Балицкий заявил, что власти Запорожской области планируют подготовить механизм вывоза зерна через порт Бердянска.
В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
|
|
Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».
Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.
Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.
Зеленский пожаловался на украинский тыл
Зеленский высказал недовольство настроениями украинцев в тылу
Многие жители Украины в тылу ведут себя так, будто боевые действия уже закончились, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский призвал к «неизменной мобилизованности», которой, по его словам, не хватает многим украинцам в тылу. Как заявил президент Украины, «несправедливо», когда у вернувшихся с передовой военных «появляется такое ощущение, будто для многих в тылу» конфликт «уже кончился», передает ТАСС.
Президент Украины сообщил, что провел с военными «специальную встречу». «Особый круг участников», – заявил он. По его словам, также состоялись «совещания по сектору безопасности, с разведкой», обсуждалось укрепление «защиты» не только от «внешней угрозы», но и от «внутренних угроз».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Российские военкоры рассказали, как ВСУ готовятся к потере Авдеевки
Российские военкоры: ВСУ готовятся в сдаче Авдеевки, в городе отключают мобильную связь
Вооруженные силы Украины готовятся к потере Авдеевки, сообщают российские военные корреспонденты, указывая на ряд признаков, подтверждающих это.
Так, ВСУ отключают мобильную связь в городе. Таким образом украинские военные хотят помешать местным жителям информировать ВС России о своих передвижениях и позициях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Кроме того, сообщается, что из Авдеевки вывозят коммунальные службы и советуют населению эвакуироваться.
На прошлой неделе сообщалось, что российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты.
Ани Лорак открестилась от помощи для ВСУ
Лорак после угрозы отмены концерта в России заверила, что не оказывает помощь ВСУ
|
|
Певица Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.
Лорак в Telegram решила «прояснить свою позицию относительно ложных сообщений». Как подчеркнула Лорак, она как украинская певица гордиться «своим наследием и культурой», но из-за «конфликта между Россией и Украиной оказалась в центре внимания множества сплетен».
Певица заявила, что в 2014 году некоторые политики на Украине «хотели использовать» ее «в своих целях», с чем Лорак, по словам самой исполнительницы, отказалась соглашаться. В результате она столкнулась «с негативными последствиями».
«Мне предоставили только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», – сообщила она, добавив, что этот ультиматум украинского правительства «стал переломным моментом, который подтолкнул к переезду в Россию».
В России Лорак «была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру», хотя, как заявила певица, Украина у нее «всегда в сердце».
«Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения», – заявила она.
Лорак подчеркнула, что «не поддерживает никакие формы насилия», а гибель людей в результате конфликтов «разбивает сердце» певицы. При этом она заверила, что «никогда не оказывала военной помощи», хотя и «помогает в рамках гуманитарной миссии».
Исполнительница заявила, что ее желание продолжать выступать в России не имеет отношения к политике, она «глубоко дорожит своими российскими и украинскими поклонниками, а также своей глобальной аудиторией».
Заявление Лорак сделала после того, как ее концерт в Краснодаре, запланированный на 27 марта, оказался под угрозой, поскольку у ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Минобороны: Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, аппарат упал в Тульской области
Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска, заявили в Минобороны России.
Уточняется, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, в которую входят зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21», обеспечивает надежное прикрытие с данного направления, передает РИА «Новости».
«В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации»,– добавили в МО РФ.
В итоге беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.
Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области. В результате взрыва пострадали три человека.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин координирует работу всех служб на месте взрыва.
Источник отметил, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске, беспилотник был начинен взрывчаткой.
Эксперт указал на беспрецедентное вовлечение США в украинский кризис
Военный эксперт Дандыкин: США тратят на Украину гигантские средства даже с поправкой на коррупцию
|
|
ВСУ получают беспрецедентную военную помощь от США, а НАТО во главе с Вашингтоном полноценно участвуют в украинском конфликте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал годовщину начала непрерывных военных поставок из стран НАТО на Украину.
Ровно год назад, в конце марта 2022 года, Украина получила первую часть крупнейшего пакета военной помощи киевскому режиму. С тех пор США приняли более тридцати подобных документов о военном снабжении киевского режима. Поставлено вооружений и боеприпасов на десятки миллиардов долларов.
«На вооружение ВСУ выделены огромные средства. Поток оружия идет постоянно. Транспортники в Польше разгружаются ежедневно. Также поставки идут через Румынию и другие страны. Я не исключаю, что сейчас США накачивают украинские военные структуры оружием для весеннего контрнаступления», – говорит Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.
Собеседник также отметил, что значительная доля выделяемых Штатами средств оседает внутри страны. «Но даже с учетом коррупции и расходов на лоббизм, затраты США на Украину – гигантские», – добавил он.
Если говорить о темпах выделения средств, то они также беспрецедентны, причем это касается не только США, но и остальных стран НАТО. Тем не менее главенствующую роль в этом кризисе играет именно Вашингтон. В Белом доме хоть и заявляют, что США якобы «не являются стороной конфликта», но затраты США на украинскую кампанию доказывают обратное. Штаты воюют с Россией, используя украинцев лишь в качестве живой силы.
Кроме того, поставки летального оружия со стороны Вашингтона начались задолго до СВО. То же самое касается создания военной инфраструктуры на огромной территории от Яворовского полигона во Львовской области до баз в Очакове в Николаевской области.
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин назвал страны Запада главными зачинщиками и подстрекателямии конфликта на Украине. «Вооруженный конституционный переворот [в 2014 году] – с этого все началось, – сказал глава государства. – Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
Напомним, в середине марта 2022 года власти США одобрили первые пакеты так называемой военной помощи Украине. Сперва речь шла о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, а также противотанковых ракет Javelin.
В марте прошлого года президент США Джо Байден выступил с телеобращением, в котором призвал Конгресс утвердить пакет военной помощи Украине на 12 млрд долларов. Позже в мае пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США поставляли вооружения Киеву еще до начала СВО. По его словам, США и их союзники тренировали украинских солдат годами, и теперь они успешно показывают свои навыки на поле боя.
В том же месяце Байден подписал закон о поставках Украине военной помощи по ленд-лизу. Документ наделил президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества «для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей».
В феврале текущего года стало известно, что годовые затраты США на Украину составили 75,5 млрд долларов. По данным издания The Hill, на военную помощь ушло 29,3 млрд долларов. Еще 45 миллиардов Вашингтон направил «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и способности справиться с гуманитарным кризисом». 1,9 млрд ушло на гуманитарную помощь.
Издание также оценило траты на конкретные вооружения, поставленные Украине. В частности, каждая РСЗО HIMARS стоит четыре миллиона (далее все цены – в долларах), одна ракета к ней – 100 тысяч. В общей сложности США направили ВСУ 20 таких систем, напоминает «Коммерсант».
Кроме того, Украина получит 31 американский танк Abrams, каждый из которых стоит 10 млн. Помимо этого Вашингтон поставил Киеву свыше 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, более 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, 13 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, батарею ПВО Patriot, 20 вертолетов МИ-17, 700 дронов Switchblade и 1,8 тыс. дронов Phoenix Ghost, 38 систем HIMARS, 109 БМП Bradley.
ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Боррель заявил, что ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. По его словам, Белоруссия может остановить это, это ее выбор, а ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Названа причина взрыва в Тульской области
Правоохранительные органы заявили, что причиной взрыва в Тульской области стал беспилотник
Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат, сообщили в правоохранительных органах.
Источник отметил, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске, беспилотник был начинен взрывчаткой, передает ТАСС.
Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области. В результате взрыва пострадали три человека.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин координирует работу всех служб на месте взрыва.
Россия не исключила требования компенсации за «Северные потоки»
Глава департамента МИДа Биричевский не исключил требования Россией компенсации ущерба из-за подрыва «Северных потоков»
|
|
Со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба, причиненного подрывом «Северных потоков», сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Биричевский сообщил, что Запад саботирует работу по проекту резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании. Западные страны заявляют, что у такого расследования якобы не будет «добавленной стоимости». Однако Москва будет настаивать на его проведении с обязательным участием российских представителей, передает РИА «Новости».
Кроме того, Биричевский назвал западные санкции нелегитимными, отметив. что Россия «не исключает никаких вариантов ответа» на них, Москва «готова к любому развитию событий», но хотела бы «избежать крайних мер». Биричевский сказал, что у России есть «возможности и инструменты» для ответа.
Он «не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса», к которому может привести раскручивание санкционной спирали». Биричевский выразил надежду, что на Западе осознают «ущербность санкционного противостояния с Россией».
Напомним, американский журналист Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа. Президент России Владимир Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву.
Следовавший из Нижнего Новгорода в Москву самолет подал сигнал бедствия
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлета подал сигнал тревоги, сообщили в авиационных службах.
Отмечается, что самолет возвращается в аэропорт вылета, передает ТАСС.
Ранее самолет, следовавший из Владивостока в Москву, вынужденно приземлился в Иркутске. Airbus A330-343X экстренно приземлилось в Иркутске по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе).
Полянский объяснил бесчеловечное обращение Украины с пленными
Полянский указал на отказ американских наемников и украинских националистов соблюдать правила ведения боевых действий
Некоторые американские наемники на Украине и все украинские националисты считают, что им можно не придерживаться международных правил ведения боевых действий, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как пишет New York Times, на Украине получают возможность участвовать в боях люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США». При этом они имеют возможность пользоваться американским оружием. Также указывается, что наемники из США «конфликтуют друг с другом» и пытаются нажиться на конфликте, передает РИА «Новости».
Как отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Полянский, New York Times признает, что часть наемников из США придерживаются мнения, что на Украине нет необходимости «беспокоиться о международных правилах ведения войны». Он предложил добавить к этому «всех украинских националистов, которые делают то же самое», чтобы понять, почему украинская сторона «так бесчеловечно обращается» с пленными.
Напомним, ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.
МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте
МВД России объявило в розыск вероятного участника нападения украинских террористов на Брянскую область Канахина
Вероятный участник террористического нападения украинских диверсантов на Брянскую область актер Кирилл Канахин объявлен в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД России. Также в розыск объявлен Алексей Огурцов.
Сообщается, что Канахин разыскивается по статье УК, но не указывается, по какой именно, передает РИА «Новости».
Мать Канахина рассказывала, что актер уехал на Украину. По ее словам, участвующий в конфликте на стороне Украины мужчина на фотографиях и видеозаписях, опубликованных в интернете, похож на ее сына.
Канахин родился в Москве, Огурцов – в городе Рыбинске Ярославской области, передает ТАСС.
Напомним, МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Украинские власти объявили эвакуацию коммунальной службы из Авдеевки
Украинский мэр Авдеевки Барабаш объявил о начале эвакуации коммунальной службы и призвал жителей покинуть город
Из Авдеевки начинается эвакуация коммунальной службы, жителям, которые все еще остаются в Авдеевке, рекомендуется покинуть город, заявил украинский мэр Виталий Барабаш.
Барабаш предупредил о планах «выключать мобильную связь в городе». Кроме того, нельзя будет «заряжать телефон», поскольку через пару дней «некому будет обслуживать генераторы», как и «запускать мобильную вышку», передает РИА «Новости».
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что на основании опыта боев за Соледар и Артемовск российские войска намерены перерезать транспортные артерии, Авдеевка попадет в оперативное окружение.
Москва объяснила, почему Россия остается в ВТО
МИД: Россия остается в ВТО, несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда
|
|
Россия не намерена покидать Всемирную торговую организацию (ВТО), несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что Россия рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО анализируется.
Москва исходит из того, что основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена имеются, сказал дипломат. По его словам, членство в ВТО позволит сохранить устойчивые связи с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов.
Недружественные страны, по словам Биричевского, пытаются «выдавить» Россию в ВТО. На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии, сказал он. По его словам, в результате антироссийский курс этих государств был бы только ужесточен, а процесс эрозии в регулировании мировой экономики – усилился.
ВТО является безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий, добавил он.
Россия уделяет особое внимание партнерам из стран «мирового большинства» – Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым, отметил Биричевский.
Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза, указал он.
На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопрос членства России в НАТО весьма непростой и подходить к нему следует аккуратно.
Бердичевский: Авдеевке уготована судьба Мариуполя
Депутат ДНР Бердичевский: Жители Авдеевки настроены пророссийски
|
|
Жители Авдеевки делятся с ВС РФ данными о местоположении техники и живой силы противника. Однако очевидно, что просто так ВСУ оставлять позиции не собираются, и город ждет судьба Мариуполя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что Киев начал эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки.
«Сейчас в Авдеевке наши силы активно уничтожают укрепрайоны, выстроенные противником. Работают тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». ВСУ, судя по всему, город покидать не собираются. Так что не исключаю, что населенному пункту уготована судьба Мариуполя», – рассказывает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Жители, которые еще остались в Авдеевке, настроены пророссийски. Они регулярно делятся с нами данными о передвижении техники ВСУ, а также о сосредоточениях живой силы противника. В связи с этим украинские власти отключают мобильную связь в городе и начинают выводить оттуда коммунальные службы», – акцентирует собеседник.
«Украина осознает, что населенный пункт уже ей не подвластен. Логика президента Зеленского проста – если территория в скором времени перейдет под контроль России, зачем там хоть что-то делать. При этом отмечу, что Артемовск и Авдеевка сейчас являются чуть ли не самыми горячими точками на Донецком направлении», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно, что украинские власти начали эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки. Об этом сообщил украинский мэр Виталий Барабаш. Он также порекомендовал оставшимся жителям поскорее покинуть город. При этом политик предупредил население о планах отключения мобильной связи в населенном пункте.
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что близ Авдеевки ведется работа по опыту Соледара и Артемовска – по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе. По его мнению, ВСУ рискуют попасть в оперативное окружение.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения добились ряда успехов на Авдеевском направлении. В настоящий момент войска РФ продвигаются к населенному пункту с разных сторон. При этом он отметил, что противник «продолжает упираться и перебрасывать резервы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД