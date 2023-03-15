В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма

Newsweek: В США обеспокоены, что Россия может заполучить технологии американских БПЛА

Подполковник армии США в отставке Александр Виндман обеспокоен, что Россия может поднять обломки сбитого в небе над Черным морем беспилотника MQ-9 и таким образом получить доступ к американским технологиям, сообщили СМИ.

Как пишет Newsweek, Виндман выразил обеспокоенность тем, что у России «наибольшие шансы поднять обломки из моря» и воспользоваться западными технологиями, передает РИА «Новости».

По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.

В военном ведомстве подчеркивали, что российские истребители не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом и не применяли бортовое вооружение.