Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram, что обсудил с новым президентом Чехии Петром Павелом ситуацию на фронте и движение Украины в Евросоюз.

Также он сообщил, что проинформировал Павела о ситуации на фронте, украинских потребностях в безопасности, передает РИА «Новости».

Напомним, правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину для расследования совершенных в этой стране военных преступлений, сообщило информационное агентство ЧТК.

В конце февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину.