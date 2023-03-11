Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил оборону Артемовска

Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск, чтобы выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Контрнаступление уже не за горами, заявил Сырский агентству Укринформ, передает ТАСС.

Ранее Сырский признал, что в городе сложилась довольно сложная ситуация для ВСУ. Также он напомнил, что оборона продолжается уже семь месяцев.

Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.