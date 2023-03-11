Российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска

Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска

Российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска (украинское название – Бахмут), ВСУ попытаются контратаковать город с севера, сообщил Евгений Пригожин

Пригожин рассказал, что до пятиэтажки, где находится здание администрации города, ЧВК «Вагнер» надо пройти один километр и двести метров, передает ТАСС.

Он также предположил, что ВСУ будут пытаться вести контрнаступление с севера города, и отметил, что ВС России необходимо прикрыть фланги.

Ранее сообщалось, что российские силы отрезали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артемовске.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск.