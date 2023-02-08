Дело рейса MH17 приостановлено из-за недостатка улик

Международные следователи приостановили расследование дела рейса MH17 за недостатком улик

Совместная следственная группа решила приостановить расследование крушения «Боинга» на Украине в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17, за недостатком улик, необходимых для выдвижения новых обвинений по данному делу, сообщила представитель группы Дигна ван Бутцелар.

По ее словам, расследование достигло предела своих возможностей, все зацепки исчерпаны, дело приостановлено, поскольку у следствия недостаточно выводов для судебного преследования новых подозреваемых, передает ТАСС.

По словам ван Бутцелар, полученные данные относительно приписываемой России причастности «могут играть важную роль в судебных процессах, где речь идет о государственной ответственности».

Ранее Окружной суд Гааги признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров в 2014 году. Заявлено, что прокуратуре Нидерландов удалось доказать вину гражданина России, бывшего командира ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных – россиянина Сергея Дубинского и украинского гражданина Леонида Харченко. По мнению суда, самолет сбили по ошибке из ЗРК «Бук». МИД России заявил, что решение суда стало результатом политического заказа.

Напомним, что катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли. Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).