В МИД назвали политизированным решение суда в Гааге по делу о малайзийском Boeing

Как ход, так и итоги разбирательства в рамках уголовного процесса по делу МН17 свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии, заявили в МИД России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства.

В МИД считают, что очевидно и то, что Нидерланды, инициировав параллельно споры по делу МН17 против России на других площадках, «просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах. Об объективности и беспристрастности в подобных условиях говорить не приходится».

«При вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – СБУ, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений», – добавили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК «Бук» российского происхождения. Также, заявили в ведомстве, не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения.

В МИД России подчеркнули, что суд также не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета. Все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были попросту проигнорированы. «К материалам уголовного дела не приобщили первичные необработанные данные с российских радаров, а также переданные концерном «Алмаз-Антей» доклады и итоги натурного эксперимента, подтверждающего, что ракета была запущена из района, находившегося под контролем киевских властей. То же касается и показаний ряда важных свидетелей, привлеченных стороной защиты», – говорится в сообщении.

«При этом сама Украина отказалась предоставить суду как данные радаров, так и записи переговоров наземных служб слежения за полетами. Более того, работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии, бесследно исчезли. Такое странное поведение властей государства, на территории которого и произошла катастрофа, нисколько не смутило голландское правосудие», – добавили в ведомстве.

В МИД России считают, что ясность могли бы внести спутниковые снимки США, которые были сделаны в день авиакатастрофы. Однако на просьбы судей раскрыть эти данные или хотя бы позволить ознакомиться с ними при соблюдении особых условий Вашингтон ответил категорическим отказом.

«Удивительным образом за время, прошедшее с момента катастрофы, так и не был должным образом проанализирован вопрос об ответственности Киева за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий. Хотя доподлинно известно, что в зоне т.н. антитеррористической операции были развернуты средства ПВО ВСУ, в том числе «Буки», которые находились в боевом состоянии, были активированы их радары, а их экипажи отрабатывали действия по поиску и отслеживанию целей», – указали в ведомтве.

В МИДе заключили, что судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства. «Особо обращает на себя внимание, что обвинительный приговор был вынесен только тем, чьи интересы не представляли адвокаты. Опровергнуть доводы защиты О.Пулатова суд не смог и был вынужден оправдать его. Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов», – подчеркнули там.

Напомним, окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году и гибели 298 пассажиров этого самолета. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing был сбит по ошибке, целью был военный самолет.

Также окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР, при этом сам «Бук» привезли из России на Украину, а после запуска ракеты увезли обратно.

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