Пасечник заявил о стягивании сил ВСУ к границе с ЛНР для контратак

В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ на границе республики

Вооруженные силы Украины скапливают достаточные резервы на границе с Луганской народной республикой (ЛНР) для ведения контратак, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире «России 24».

На данный момент наиболее сложная ситуация сложилась в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения. Пасечник добавил, что противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории, передает ТАСС.

Кроме того, добавил врио главы ЛНР, ВСУ изменили тактику при обстрелах территорий республики, теперь они перешли к прицельным ударам по больницам, где большое количество людей.

Как пояснил Пасечник, ранее удары наносились хаотично, однако Киев, получив современное оружие, наносит удары по объектам, где много людей.

В целом Пасечник назвал ситуацию в ЛНР сложной.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, однако это не удалось из-за застрявшей артиллерии.