Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd

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8 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:52  |  vz.ru
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Европа решила помочь российским нефтепродуктам

Как ЕС помогает России Егор Алеев/ТАСС
Евросоюз испугался, что из-за введенного «потолка цены» на российские нефтепродукты в самом союзе или даже во всем мире грянет дизельный кризис. Поэтому ЕС поспешил сделать ряд исключений. О них официально было заявлено на сайте Еврокомиссии. Что это за послабления и почему ЕС пошел на них? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Россия изменит подход к космической разведке

Спутниковая разведка серьезно усилит военный потенциал Минобороны Олег Артемьев/ТАСС
В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде полагают, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия должна получать оттуда картинку столь же оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?  Подробности...
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Украина решила уподобиться азиатской стране

За 30 лет Украина прошла фантазийный путь от «второй Франции» до «второй Южной Кореи» Сергей Бобылев/ТАСС
В Киеве вновь примеряют модели других стран для выстраивания украинской государственности. Если раньше местные элиты присматривались к Израилю и Франции, то теперь речь зашла о Южной Корее. Почему Украина вечно хочет быть на кого-то похожей и чем подобные заявления властей опасны для украинского общества? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Китай накануне генерального сражения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться. Подробности...

Российским женщинам не нужен феминизм

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Премьер Британии анонсировал подготовку боевых летчиков для ВВС Украины
    Российские военные взяли укрепрайон ВСУ в районе Берестового в ДНР Киев заявил о намерении уничтожать угрожающие Украине объекты в России Эксперт: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине В Госдуме прокомментировали число отказников от гражданства РФ в 2022 году
    Небензя назвал условия прекращения конфликта России с Западом В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине В Польше допустили наличие у Украины ядерного оружия В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
    Рогов предложил подвинуть линию фронта на 150 км вглубь «постукраинского пространства» Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd Министр обороны Германии назвал срок передачи Киеву танков Leopard 2 Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей при поножовщине в химкинской школе девочки

    Главная тема


    Европа решила помочь российским нефтепродуктам

    репрессии и чистки


    Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины

    «игра ва-банк»


    В Бундестаге сравнили отправку 178 немецких танков на Украину с харакири

    годовщина гибели


    Пушилин назвал «Гиви» символом храбрости и отваги донбасского ополчения

    Видео

    пример для подражания


    Украина решила уподобиться азиатской стране

    шокирующий прогноз


    Запад признал скорую кончину доллара

    деоккупация ДНР


    Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

    «Сан-Ремо»


    Зеленского изгнали с конкурса итальянской песни

    военная помощь


    Шольц предвидит поражение Украины

    на стороне России


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

    исторический фактор


    Олег Хавич: Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

    государственное предательство


    Антон Беликов: Где готовили этот креативный класс

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd

    		    8 февраля 2023, 12:56
    Фото: Steve Taylor/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия просит Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Позиция Уотерса состоит в том, что ответственность за эскалацию на Украине лежит на США, передает телеканал «360».

    Напомним, Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.

    Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск
    New York Times написала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск
    		    7 февраля 2023, 16:19
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.

    По данным газеты, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории один морг полностью забит телами украинских солдат, а в госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что украинские войска также жалуются на то, что силы России превосходят их по численности и вооружению.

    Ранее в ЛНР заявили, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.

    Коментарии (91)
    Морозы сорвали контратаки ВСУ под Сватово
    		    7 февраля 2023, 19:24
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В прошедшие пятницу и субботу подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, но не смогли этого сделать из-за застрявшей артиллерии, сообщают СМИ.

    Как пишет RT в своем Telegram-канале, значительное количество исправных орудий M777 калибра 155 мм 67-й бригады ВСУ вмерзли в грунт после развертывания на боевых позициях.

    Задержка в переброске орудий привела к столкновению с танками Т-72Б3 и Т-90М. В результате ВСУ потеряли 40 человек убитыми и ранеными, а после этого отступили на исходные позиции.

    Такая же ситуация произошла с самоходными артиллерийскими дивизионами 14-й механизированной бригады. САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и «Акация» калибра 152 мм после установки в земляные укрытия погрузились в грунт до уровня катков и гусеничных траков. Наступили морозы, и украинские артиллеристы не смогли передвигать технику из-за твердой ледяной корки.

    Подразделение 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ потеряло не менее трех орудий «Гиацинт-Б» 1-го и 2-го артиллерийских дивизионов. Они вмерзли в грунт и были оставлены на позициях до улучшения погоды. Позднее орудия были обнаружены с воздуха беспилотником «Орлан-30» и уничтожены огнем реактивных комплексов «Смерч» калибра 300 мм.

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово.

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    Небензя назвал условия прекращения конфликта России с Западом
    Постпред РФ при ООН Небензя: Мир приблизится после прекращения прокси-войны против России и учета озабоченностей Москвы
    		    8 февраля 2023, 02:33
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после встречи с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

    Российский дипломат подчеркнул, что в Москве надеются на мир. Он выразил мнение, что перспектива мира приблизится тогда, когда те, кто продвигает этот конфликт, прекратят вести прокси-войну против России при помощи бедных украинцев, а также займут реалистичную позицию относительно озабоченностей РФ, которые Москва четко обозначила с первого дня. Небензя констатировал, что в данный момент не наблюдается готовности другой стороны к значимому взаимодействию, передает ТАСС.

    Накануне президент Сербии Александар Вучич предрек переход конфликта на Украине в абсолютно неконтролируемую стадию. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.

    Коментарии (30)
    Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
    Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
    		    8 февраля 2023, 05:54
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.

    Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.

    Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.

    Коментарии (19)
    Поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии
    В Латвии загорелся завод по производству беспилотников для ВСУ
    		    7 февраля 2023, 21:48
    Фото: ANDIS AGARELOVS/REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    В городе Марупе в Латвии несколько часов тушат огонь на территории крупного завода по производству БПЛА Edge Autonomy, предприятие поставляло дроны Украине.

    По информации издания Delfi, огонь быстро распространяется. На месте работают 50 человек личного состава городских пожарных, также в тушении огня задействованы девять автоцистерн, три автолестницы и команда спасателей из рижского аэропорта, передает «Газета.Ru».

    Причины происшествия не называются. Жителей близлежащих районов призвали закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья.

    Edge Autonomy является одним из ведущих латвийских производителей дронов, которые поставлялись в том числе Украине для нужд армии.

    Коментарии (38)
    В Бундестаге сравнили отправку немецких танков на Украину с харакири
    Председатель фракции Левой партии в Бундестаге Барч сравнил с харакири решение Берлина о поставках Киеву танков Leopard
    		    8 февраля 2023, 00:32
    Фото: Omer Messinger/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч сравнил с харакири решение правительства ФРГ о поставках Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1A5.

    Барч отметил, что подобным шагом правящая в ФРГ коалиция «Светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), превращает Германию в участника конфликта. Он предупредил, что правительство ФРГ затеяло опасную игру ва-банк, так как танковое харакири выходит на новый уровень, передает ТАСС.

    Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. В тот же день американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.

    Коментарии (21)
    В Германии назвали сроки поставки первых танков Leopard 1 Киеву
    Rheinmetall заявил о намерении поставить Киеву первые танки Leopard 1 в 2023 году

    7 февраля 2023, 20:23

    Текст: Ольга Иванова

    Уже в этом году германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву от 20 до 25 танков Leopard 1, заявил его глава Армин Паппергер, сообщает агентство Reuters.

    Он также добавил, что остальные 88 танков будут переданы в следующем году, передает ТАСС.

    Напомним, правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 («Леопард-1») Украине, сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.

    Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, кроме бронетехники.

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    В СНБОУ призвали уничтожить угрожающие Украине объекты в России
    Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России
    		    8 февраля 2023, 04:30
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.

    Данилов заявил в интервью Reuters, что если в России есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».

    В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.

    Коментарии (16)
    Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины
    Шеслер: Зеленский всеми способами пытается задавить пророссийские регионы
    		    8 февраля 2023, 11:40
    Фото: кадры из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Назначения силовиков главами пророссийских регионов Украины вызваны прежде всего задачами по мобилизации в ВСУ. Кроме того, Зеленский хочет задушить любую политическую жизнь. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о назначении украинским президентом Владимиром Зеленским новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

    «В первую очередь офис Зеленского хочет усилить давление на население. Ведь на Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, а также Николаевскую и Одесскую области возлагают наибольшие задачи по мобилизации в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

    «Кроме того, эти пророссийские регионы являются становым хребтом оборонной промышленности Украины. Именно на их территории расположено больше всего предприятий по ремонту и производству техники, в том числе беспилотников», – отметила она.

    «Также Зеленскому необходимо убрать любые возможности для нелояльных ему политических сил что-то противопоставить действующей власти. Политическая жизнь на Украине прекращена давно, сейчас ее закапывают окончательно», – полагает собеседница.

    «В руководство регионов назначают не просто лояльных Зеленскому людей, а непосредственно сформированных внутри этой силовой и идеологической системы персоналий. Я думаю, стоит ожидать новые репрессии и чистки в бизнес-кругах этих областей. Там исходно были очень сильны позиции предпринимателя Игоря Коломойского. Поэтому вскоре будут попытки устранить его соратников», – заключила Шеслер.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщают украинские СМИ.

    Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.

    Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций. А у предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Причем в случае с первым следственные действия проводят сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Коломойский и Аваков попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон.

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    Коментарии (7)
    Вучич предрек переход конфликта на Украине в неконтролируемую стадию
    Президент Сербии Вучич: Решение Запада отправить на Украину истребители F-16 доведет конфликт до неконтролируемой стадии
    		    7 февраля 2023, 23:57
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что после отправки на Украину танков Западом будет принято решение о поставках Киеву истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии.

    Президент Сербии заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что ожидает значительную эскалацию конфликта на Украине. Он выразил мнение, что после танков Западом будет принято решение о поставках украинской стороне истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии. При этом Вучич предположил, что в таком случае положение Сербии будет лишь ухудшаться, передает ТАСС.

    Ранее во вторник американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.

    В конце января в Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт, причем вовлеченность эта растет.

    Коментарии (5)
    Дания запланировала отправить Киеву списанные танки
    Дания сообщила о планах отправить Киеву списанные танки

    7 февраля 2023, 19:15

    Текст: Кристина Цыцура

    Списанные датские танки Leopard отправят на Украину, сообщает Датское радио.

    Речь идет о боевых машинах старого производства, которые уже не входят в состав Вооруженных сил Дании. Танки продали в 2010 году компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH в Германии, передает ТАСС.

    Первые танки отправят Киеву в течение нескольких месяцев, речь идет о 99 танках. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил о продолжающейся помощи Украине.

    Датские танки использовались в войне на Балканах в 1994 году.

    Ранее сообщалось о первом прибывшем в Польшу из Канады танке Leopard 2, его позже отдадут Украине. 

    Коментарии (17)
    Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных
    		    7 февраля 2023, 15:21
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожили более 340 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

    На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

    На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области.

    Ранее российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.

    Коментарии (30)
    В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине
    Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине для получения выгоды от продажи оружия
    		    8 февраля 2023, 04:57
    Фото: Xander Heinl/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты втянули НАТО в конфликт на Украине для получения наибольшей выгоды от продажи оружия, выразил уверенность обозреватель турецкого издания Milliyet Тунджа Бенгин.

    Обозреватель турецкого издания назвал США глашатаем настоящей катастрофы. Он предположил, что Соединенные Штаты с самого начала, должно быть, радостно потирают руки, потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше становится зависимой от США, что выгодно Америке, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, передает РИА «Новости».

    Автор выразил уверенность, что Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. Он также назвал НАТО «банкнотной типографией США».

    В свою очередь турецкий бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу отметил, что с началом конфликта на Украине США бьют рекорды по продажам оружия, так как двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США и Америке принадлежит около 40% пирога продаж оружия в мире. Он назвал Украину американским сценарными проектом и напомнил о существовании концепции: война для денег, деньги для войны.

    Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта и ситуация может перейти в стадию глобальной войны подобно Второй мировой. При этом турецкий бригадный генерал отметил, что Соединенные Штаты используют НАТО ради денег, получая в разы больше Польши или Германии, которые передали оружие Украине и вынуждены покупать замену в США. Бабюроглу отметил, что Вашингтон даже может предоставить какую-то сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад. Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.

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    Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века»
    Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
    		    8 февраля 2023, 07:55
    Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».

    Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».

    Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.

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    В Запорожье упал «дуб Богдана Хмельницкого»
    В Запорожье упало самое старое дерево Украины
    		    7 февраля 2023, 17:56
    Фото: Фотохроника ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Самое старое дерево Украины, 700-летний дуб, под которым по легенде собирал свое войско в Запорожье Богдан Хмельницкий, упал, сообщили украинские СМИ.

    По информации издания «Страна.ua», местный активист Александр Притула, который с 2006 года следил за состоянием дуба, призывал кронировать дерево, но никаких действий не предпринималось, передает ТАСС.

    По легенде возле этого дуба в 1648 году собирал свое войско Богдан Хмельницкий. Несмотря на попытки активистов спасти дерево, дуб высох. Притула считает, что это произошло от удара молнией в мае 2015 года.

    Напомним, ВС России освобождена большая часть Запорожской области, которая воссоединилась с Россией. Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, остается город Запорожье, где проживает почти половина населения региона.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.

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