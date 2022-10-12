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Концерт основателя Pink Floyd оказался под угрозой срыва в Мюнхене из-за его слов об Украине
В Мюнхене могут отменить концерт основателя Pink Floyd Уотерса из-за его позиции по Украине
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Концерт одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса предлагают отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.
В 2018 году музыкант выступал в мюнхенском Олимпийском зале, также планировалось его выступление в мае этого же года. По данным издания, бургомистр города Дитер Райтер был «очень раздражен» тем, что концерт запланирован без его ведома, Suddeutsche Zeitung.
Райтер заявлял, что Уотерс больше не является «желанным гостем» баварской столицы якобы по причине того, что поддерживает антиизраильское движения BDS. Англоязычная аббревиатура BDS означает «бойкот, дивестиции и санкции», с помощью которых участники движения рассчитывают подтолкнуть Израиль к прекращению оккупации палестинских территорий, передает РИА «Новости».
Сейчас глава города попытается запретить концерт из-за слов Уотерса по Украине. Глава Мюнхенского городского управления по вопросам демократии Мириам Хайгл заявила, что музыкант якобы распространяет теории заговора о событиях на Украине, что делает возможность его концертов на городской площадке «невыносимой». Уотерс, в частности, заявлял, что Украиной правят радикальные националисты, которые подвели страну на грань катастрофы.
Ранее Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух выступил с предложением объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за позиции музыканта по Украине.
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Euobserver: ЕС решил не считать Крым «аннексированным»
Euobserver: ЕС собирается договариваться с Россией по Украине, не упоминая Крым как «аннексированную территорию»
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ЕС собирается договариваться с Россией по Украине и больше не упоминает Крым как «аннексированную территорию», сообщает издание Euobserver, изучившее последний проект резолюции Генассамблеи ООН по вопросу России.
Отмечается, что в резолюции делают упор на «диалог, переговоры, посредничество и другие мирные средства по урегулированию конфликта на Украине», сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
Кроме того, в новом варианте резолюции не идет речи о Крыме, в прежнем документе полуостров называли «аннексированным» Россией. Разработчиков проекта тревожит, что незападные страны не поддерживали предыдущие резолюции. Также они отмечают усталость многих западных стран от конфликта.
Голосование по новому проекту резолюции пройдет в среду.
Ранее резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
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Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
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Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».
Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.
«Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.
В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.
В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.
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Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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Боррель: Обман НАТО России – история и не оправдывает агрессию
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Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые обещания, которые дал России, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он при этом считает, что «это история» и «не оправдывает агрессию».
Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, заявил, что его не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, которые многие люди, в том числе, признался глава европейской дипломатии, и его друзья, «оправдывают агрессию» тем, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. «Это возможно. Это история», – приводит его слова ТАСС.
Ничто из этого не оправдывает происходящее, утверждает Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».
Защищая Украину, Европа «обороняет саму себя», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Боррель уточнил, что «до сих пор неясно, сколько может продлиться» единство ЕС в плане санкций в отношении России. По его версии, российские власти «также не верили, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается и она не должна лезть в эти вопросы. Лавров подчеркнул, что обещания, которые давались Советскому Союзу о нерасширении НАТО на восток, оказались враньем. Альянс расширялся с тех пор пять раз, напомнил глава МИД России. Кроме того, когда Украину стали втягивать в НАТО, российские власти предупредили, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации, отметил Лавров.
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Захарова указала Боррелю на роль ЕС в кризисе на Украине
Официальный представитель МИД РФ Захарова указала главе дипломатии ЕС Боррелю на роль Евросоюза в кризисе вокруг Украины
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепу Боррелю, что весь кризис вокруг Украины Брюссель «смастерил сам, своими руками».
Таким образом дипломат прокомментировала слова Борреля на встрече с послами ЕС о том, что благополучие Евросоюза базировалось на дешевой энергии из России. Он выразил мнение, что экономика ЕС нуждается в серьезной реструктуризации, так как Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития экономики Евросоюза.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также прикрепила к посту фотографию экс-главы дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон, «веселящейся на майдане во время антиконституционного переворота, совершенного на Украине при прямом вмешательстве ЕС и США».
«Подданная режима [Великобритании], который предпочел заблаговременно покинуть тонущий ЕСовский корабль. А теперь по старой англосаксонской традиции издалека наблюдает за судорогами Брюсселя. И за содеянным», – заключила Захарова.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.
По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.
Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
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Орбан попросил ЕС переработать санкции против России
Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России из-за их неэффективности
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Антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, их необходимо пересмотреть, заявил изданию Cicero премьер Венгрии Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что предлагает их не отменить, а переработать, сообщает «Интерфакс».
Орбан считает, что ограничительные меры применяются «примитивным образом» и поэтому являются «катастрофическими». «Мы хотели перестать финансировать Россию, но по факту делаем это», – сказал он, имея в виду параллельный рост цен на энергоносители, передает ТАСС.
«В вопросах энергетики мы карлики, а Россия – великан», – отметил Орбан.
Он также сказал, что в энергетической сфере не в интересах Европы сменить зависимость от России на зависимость от США. По словам Орбана, для обретения независимости Европа нуждается в четырех или пяти поставщиках энергоресурсов.
Кроме того, Орбан выступил за прекращение боевых действий на Украине. А также отметил, что на данный момент Запад сильно слаб, чего не было раньше. Он уточнил, что ни Индия, ни африканские страны не встали на сторону США против России, чего нельзя было представить ранее. В то же время, по мнению Орбана, соглашение о прекращении огня на Украине должны заключать США и Россия, поскольку Вашингтон оказывает различную поддержку Киеву.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.
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В Эстонии призвали Европу не бояться заявления России о «красных линиях» на Украине
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Европу не пугаться заявления российской стороны о «красных линиях» на Украине
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Европейским союзникам Украины не стоит страшиться предупреждения российских политиков о «красных линиях» во время спецоперации на Украине, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
По его словам, те движения, которые были нацелены для избежания эскалации привели «к войне, подобной геноциду». Рейнсалу теперь считает, что бояться больше нечего, вряд ли, по его мнению, может произойти что-то страшнее. Таким образом он призвал Европу действовать, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-эн-эн.
Так, Рейнсалу заявил, что Западу необходимо усилить поддержку Украины в сфере безопасности, поставить средства противовоздушной обороны для защиты районов проживания гражданского населения, а также гражданской инфраструктуры.
В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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Украинцев выгнали с митинга в Германии
Протестующие в Лейпциге призвали украинских «нацистов» покинуть Германию
В Германии на митинге против правительства протестующие потребовали от украинских беженцев уехать из страны и назвали их нацистами, кадры демонстрации опубликованы на YouTube-канале газеты Die Welt.
В Лейпциге демонстранты выкрикивали призывы в сторону людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках. Недовольные политикой Германии и санкциями против России немцы призвали украинцев покинуть страну. «Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!» – скандировали жители Лейпцига, передает РИА «Новости».
Ранее в Германии состоялись массовые акции протеста в землях Мекленбург – Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония. Протестующие требовали отменить санкции против России, перейти к мирным переговорам и прекращению поставок оружия на Украину.
До этого в Восточной Германии прокатились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Также митинги против падения жизненного уровня прошли в Праге и в Вене, где потребовали отменить санкции против России.
Эрдоган предупредил о значительных трудностях стран Европы зимой
Президент Турции Эрдоган предупредил о значительных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок газа из России
Странам Европы зимой придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле.
По словам Эрдогана, которого цитирует Anadolu, страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России, передает РИА «Новости».
«Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» – отметил президент Турции. При этом он предположил, что у Турции этой зимой не возникнет проблем с энергоресурсами.
Напомним, в прошлый четверг стало известно, что страны Европы предложили Еврокомиссии создать «динамический коридор цен» на газ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Число обанкротившихся компаний в Германии за год выросло на треть
Число банкротств товариществ и корпораций в Германии в сентябре выросло на 34% по сравнению с 2021 годом
Число обанкротившихся предприятий в Германии в сентябре выросло на треть по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты анализа, проведенного Институтом исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).
Согласно результатам проведенного исследования, в сентябре число банкротств товариществ и корпораций в ФРГ выросло на 34% по сравнению с 2021 годом, пострадало около 760 компаний. Как считают эксперты, в ближайшие месяцы число разорившихся фирм продолжит заметно расти, передает ТАСС.
По прогнозам Института исследования экономики имени Лейбница, в ноябре прошлогодние значения могут быть превышены на 40%. Причины этого, по мнению экспертов, заключаются не только в резком ухудшении экономической ситуации, но прежде всего в стремительном росте цен на энергоносители и другие факторы производства. В целом по итогам 2022 года эксперты ожидают роста корпоративной неплатежеспособности на 12–14% по сравнению с данными 2021 года.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Германии с соседями за энергоресурсы и планах Берлина спасти свои заводы зимой за счет отбора газа в странах Европы, а также разбирала, почему экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Сенатор Долгов заявил о соучастии Запада в теракте на Крымском мосту
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Поскольку страны Запада снабжают Украину оружием и разведанными, а также помогают Киеву переправлять взрывчатку на территорию России — они являются прямыми соучастниками террористической деятельности властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов.
«Данные, полученные нашими силовыми структурами, подтверждают, что на Украине у власти правит абсолютно террористический режим, который планомерно готовит теракты в отношении граждан России и объектов гражданской инфраструктуры на территории нашей страны. Также режим Зеленского занимается атомным терроризмом, обстреливая АЭС и совершая диверсии», – рассказал член Совета Федерации Константин Долгов.
«Украинский режим по сути поставил себя в один ряд с ведущими международными террористическим организациями. В отношении таких организаций есть сложившаяся практика: никаких переговоров, только уничтожение. Список террористов у нас ведется и ответственность непременно их настигнет», – убежден собеседник.
«Кроме того, Вашингтон и его европейские союзники по НАТО становятся соучастниками террористической деятельности Киева, поскольку поставляют им оружие, передают разведданные, оказывают финансовую и иную помощь, а также привлекают наемников», – отметил парламентарий.
«Решение о выходе из «зерновой сделки», после вскрывшихся обстоятельств, будет принимать руководство нашей страны. Вместе с тем, очевидно, что Запад в лице США, ЕС и ООН не выполнили своих обязательств в рамках сделки», – пояснил Долгов. «Уверен, все эти обстоятельства будут учитываться нами в совокупности при определении дальнейшей судьбы стамбульских договоренностей», – добавил он.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.
Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов должен быть ликвидирован. Климов также отметил, что установленный факт поставки оружия для совершения теракта на Крымском мосту из порта Одессы, является доказательством грубейшего нарушения «зерновой сделки».
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Песков объяснил подтекст заявления генсека НАТО по Украине
Пресс-секретарь президента Песков: Столтенберг подтвердил, что НАТО воюет на стороне Украины
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине станет поражением для Североатлантического альянса, подтверждают, что блок воюет на стороне Киева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Украины.
На вопрос, будет ли в этой связи Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что Россия их «предпринимает, начиная с 24 февраля», передает ТАСС.
Во вторник Столтенберг заявил, что победа России станет «большим поражением» как для Украины, так и для альянса, потому что «сделает мир более опасным», а страны НАТО – «более уязвимыми перед российской агрессией». Он также отметил, что альянс усилит и сохранит поддержку Украины, добавив, что «НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется». При этом Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс якобы не является стороной конфликта на Украине.
Кроме того, Песков в среду прокомментировал заявление членов «Большой семерки» по итогам прошедшего во вторник заседания, в частности о том, что они настаивают на привлечении России к ответственности. Представитель Кремля отметил, что у G7 «есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности». Песков выразил надежду, что «рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», передает РИА «Новости».
В ЕС продлили программу временной защиты украинцев
Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юханссон объявила о продлении до 2024 года программы временной защиты украинцев
Программа временной защиты украинцев продлена до марта 2024 года, она распространяется на жителей Украины, покинувших страну из-за спецоперации, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.
По ее словам, те, украинцы, которые уже были в Евросоюзе и находились под защитой программы, сохранят свои права и в случае выезда за пределы сообщества, передает ТАСС.
Она пояснила, что программа распространяется на тех украинцев, которые решили вернуться к себе в страну, но боятся, что не смогут зарегистрироваться и получить привилегии заново.
Евросоюз также запустил «Экспериментальный проект Фонд талантов ЕС», при помощи которого «убежавшие от войны на Украине» люди могут найти себе работу в странах объединения. По данным Еврокомиссии, всего с 24 февраля по 4 октября было сделано около 4,3 млн регистраций для получения временной защиты на территории ЕС.
В марте сообщалось, что Еврокомиссия ожидает одобрения странами Евросоюза специальной директивы по вопросу приема украинских беженцев.
Путин: Россия не виновата в возвращении Европы в Средневековье
Путин заявил, что Россия не виновата в том, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье
Власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, за год счета европейцев за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население запасается дровами на зиму, но Россия здесь ни при чем, передает РИА «Новости».
«Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», – подчеркнул глава российского государства.
Также он указал на влияние роста стоимости энергоресурсов на европейские предприятия, которые вынуждены закрываться.
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