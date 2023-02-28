Эксперт: ФСБ предстоит выявлять украинских агентов в вернувшихся в Россию регионах

Политолог Манойло рассказал о новых задачах ФСБ, связанных с проведением спецоперации

Владимир Путин на коллегии ФСБ уделил особое внимание новым регионам, поскольку Украина оставила там агентов «на длительное оседание». Всех их предстоит выявлять и вылавливать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ.

«Контрразведывательная деятельность для ФСБ в условиях спецоперации приобрела особое значение. Спецслужбы Украины и Запада активизировали оперативную и агентурную работу против нас. Поэтому, судя по выступлению Путина, на это направление будут делегированы лучшие кадры», – пояснил член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

«Путин также подчеркнул, что под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен быть российско-украинский участок границы. И это правильно: натренированные западными инструкторами украинские диверсионно-разведывательные группы сейчас активизируют попытки проникновения на нашу территорию», – сказал эксперт.

«Если же ДРГ все-таки проникнут в Россию, то для купирования этой угрозы могут проводиться, скажем так, чекистско-войсковые мероприятия. Впрочем, ФСБ и сейчас всячески помогает Вооруженным силам в плане разведки и предоставления нужной информации», – подчеркнул аналитик.

«Что касается вернувшихся в состав России регионов, то там оперативная обстановка намного сложнее, чем в других субъектах РФ. Сейчас там нет как таковой обустроенной границы с нужными инженерными сооружениями, по объективным причинам не введен режим ее охраны», – заметил специалист.

«Украина, и не только она, оставила в новых регионах агентов «на длительное оседание». Нам предстоит их выявлять и вылавливать. Поэтому обеспечение безопасности местных жителей – очень трудная, но важнейшая задача для государства», – пояснил он. «Впрочем, частично работа ФСБ там уже налажена – работают временные отделы, прикомандированные сотрудники. Система создается быстрыми темпами», – добавил эксперт.

«Отмечу и призыв президента противостоять внутренней дестабилизации России. Тут есть два направления: отпор «цветным революциям» новой формации и информационная война. Поэтому у нас должен расти уровень защищенности информационного и цифрового пространства», – добавил он.

Во вторник президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что прошедший год был для страны и спецслужбы особым: чекисты принимали прямое участие в СВО, прикрывали госграницу, боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом.

Путин также призвал уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в новых регионах. «Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора», – сказал глава государства.

Кроме того, он поручил ФСБ продолжать помогать армии и Росгвардии в СВО, в том числе по контрразведывательному обеспечению и быстрому обмену информацией. Президент подчеркнул: нужно усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы.



Особое внимание президент уделил вопросам противодействия тем, кто пытается использовать как оружие сепаратизм и национализм для раскола российского общества: «Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».

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