Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп

Путин заявил об эгоистичности намерений Вашингтона

Путин: Сателлиты США борются против России, но осознают эгоистичность намерений Вашингтона

Сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в показанном интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Глава государства обратил внимание на большую зависимость некоторых стран от США в экономике и оборонной сфере.

«Кроме всего прочего, наверное, [они] думают, что в данном случае борьба с Россией – это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами. И даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу, но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что всё, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. Часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников», – передает ТАСС слова Путина.

По словам российского лидера, поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.

«Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!» – обратил внимание глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Так, продолжил Путин, «в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка».

Глава государства отметил, что «все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам». «Но мы так себя вести не можем и не будем. И в конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, нисколько в этом не сомневаюсь, возобладает», – подчеркнул Путин.

Российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение.

«В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <...> – ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?» – задался вопросом глава российского государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Он напомнил, что формально НАТО не является стороной ДСНВ – договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Теперь же Североатлантический альянс «с подачи американцев» заявил о желании стать участником СНВ-3, добавил Путин.

«[США] пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления – мы знаем об этом. Ну они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, – заметил российский президент. – Ну а если это так, то пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии».

В ответ на вопрос, считает ли Россия необходимым в дальнейшем учитывать в договоре также и ядерные арсеналы Великобритании и Франции, Путин подтвердил: «Ну, конечно». «Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией», – пояснил он.

Президент России напомнил высказывания о том, что Североатлантический альянс – это, «скорее всего, политическая организация, а не военный блок». «Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», – констатировал российский лидер. «Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», – подчеркнул Путин.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ.

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