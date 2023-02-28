Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп

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28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

В Москве за выходные задержали более трехсот несовершеннолетних участников движения «Редан» кадр из видео
В России под стражу угодили сотни подростков – как сторонников, так и противников «Редана», неформального движения поклонников аниме. «Пауки», как называют еще активистов движения, оказались замешаны в серии массовых драк, прокатившихся по торговым центрам в крупнейших городах. На первый взгляд, «пауки» оказывались в этих драках чаще в роли жертвы. Однако почему тогда драки в разных мегаполисах случились синхронно? Подробности...
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«Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

У Китая масштабные планы в космосе Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай начинает создание гигантской спутниковой группировки – планируется, что она будет состоять из тысяч космических аппаратов. Предназначение объявлено вполне себе мирное – широкополосный интернет и связь для всего мира. Однако несомненно, что аппараты будут иметь и военное назначение. Эти аппараты, возможно, смогут помочь и России. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа. Подробности...
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Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...
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Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Запад шантажирует Зеленского

Пора готовиться к боям за Приднестровье

Мирный план Китая по Украине

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп

    		    28 февраля 2023, 16:09
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Граница между Россией и Украиной должна находиться под особым контролем Федеральной службы безопасности, нельзя допустить прохода украинских диверсионных групп, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

    «Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии», – цитирует Путина ТАСС.

     

    Задачей спецслужбы остается создание заслона на пути диверсантов и пресечение попыток незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Остается важной и задача по противодействию террористической угрозе. В 2022 году число таких преступлений увеличилось, заявил президент.

    «Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы. <...> Мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются в Донбассе», – сказал глава государства.

    Кроме того, Запад также стремится восстановить ячейки экстремистов и террористов, «своих старых друзей так называемых в кавычках» на российской территории.

    Также президент поручил ФСБ пресекать попытки расколоть российское общество.

    США захотели сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
    Богданов сообщил о попытках США и их союзников сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
    		    26 февраля 2023, 05:50
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    США и их союзники проводят «беспрецедентную кампанию», пытаясь добиться изоляции России; в частности, хотят сорвать проведение в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

    Богданов заявил, что США пытаются добиться «политической и экономической изоляции России». Так, после начала специальной военной операции на Украине давление Запада на страны Африки усилилось – им угрожают санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи, передает ТАСС.

    По словам Богданова, США активно вбрасывают обвинения против России «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения, которые должны привести к обострению социально-экономических проблем в Африке.

    Богданов заявил, что дипломатия России традиционно «учитывает все возможные внешние факторы», защищает «собственную повестку». Первостепенное значение для российской дипломатии имеют «государственные интересы России и ее друзей». Москва не собирается менять этот курс и поддерживает «принцип свободного выбора пути развития суверенных стран».

    Саммит должен состояться в июле. Москва получает «подтверждения участия в предстоящей встрече на высшем уровне от лидеров государств континента», что свидетельствует о «поддержке со стороны значительного блока стран» Африки, сказал он.

    Напомним, Богданов заявил, что весьма высока угроза подстрекательства странами Запада вооруженных группировок к свержению действующих властей в ряде государств Африки.

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    Путин заявил об эгоистичности намерений Вашингтона
    Путин: Сателлиты США борются против России, но осознают эгоистичность намерений Вашингтона
    		   26 февраля 2023, 10:50
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в показанном интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

    Глава государства обратил внимание на большую зависимость некоторых стран от США в экономике и оборонной сфере.

    «Кроме всего прочего, наверное, [они] думают, что в данном случае борьба с Россией – это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами. И даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу, но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что всё, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. Часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам российского лидера, поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.

    «Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!» – обратил внимание глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

    Так, продолжил Путин, «в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка».

    Глава государства отметил, что «все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам». «Но мы так себя вести не можем и не будем. И в конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, нисколько в этом не сомневаюсь, возобладает», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение.

    «В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <...> – ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?» – задался вопросом глава российского государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

    Он напомнил, что формально НАТО не является стороной ДСНВ – договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Теперь же Североатлантический альянс «с подачи американцев» заявил о желании стать участником СНВ-3, добавил Путин.

    «[США] пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления – мы знаем об этом. Ну они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, – заметил российский президент. – Ну а если это так, то пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии».

    В ответ на вопрос, считает ли Россия необходимым в дальнейшем учитывать в договоре также и ядерные арсеналы Великобритании и Франции, Путин подтвердил: «Ну, конечно». «Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией», – пояснил он.

    Президент России напомнил высказывания о том, что Североатлантический альянс – это, «скорее всего, политическая организация, а не военный блок». «Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», – констатировал российский лидер. «Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», – подчеркнул Путин.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ. 

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    Коментарии (35)
    Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев
    Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев

    27 февраля 2023, 17:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Иностранцы смогут заключать свой первый контракт на военную службу в России на один год, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Первые контракты о прохождении военной службы иностранцами в званиях рядовых и сержантских должностей должны быть заключены на один год, говорится в документе, передает ТАСС.

    До этого закон предусматривал заключение договоров на пять лет.

    Осенью 2022 года глава государства подписал указ, по которому иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке — без предоставления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном проживании в России в течение пяти лет.

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    Путин отметил работу Гоблина и Подоляки благодарностью
    		    27 февраля 2023, 18:07
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    ,Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин отметил почетными грамотами и благодарностями нескольких участников работы Российского военно-исторического общества (РВИО), в их числе – блогеры Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков (Гоблин).

    «Объявить благодарность президента РФ Онуфриенко Михаилу Борисовичу – журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», город Москва; Подоляке Юрию Ивановичу – журналисту, город Москва; Пучкову Дмитрию Юрьевичу – журналисту, продюсеру, город Москва», – говорится в документе.

    Президент отметил почетной грамотой главу научного совета РВИО доктора исторических наук Анатолия Кошкина, замгендиректора Уральской горно-металлургической компании Александра Рогожина, передает ТАСС.

    Глава государства поблагодарил за вклад в работу РВИО восьмерых человек, в их числе, помимо Подоляки, Пучкова и Онуфриенко, глава Минкультуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и другие.

    Пучков и Подоляка – известные блогеры. В декабре 2022 года Подоляка победил в номинации премии «Знание-2022» «За общий вклад в просвещение».

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    Путин наградил орденом Дружбы Стивена Сигала
    		    27 февраля 2023, 16:32
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского актера, спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивена Сигала орденом Дружбы.

    Согласно приказу, опубликованному на официальном портале правовой информации, награда присуждена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Напомним, актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.

    В мае 2021 года Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду», ему вручили партийный билет.

    Спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал побывал на месте разбомбленного изолятора в Еленовке, в котором содержались пленные из Мариуполя, ознакомился с доказательствами, в том числе осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных.

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    Путин назвал единство народа главным условием всех побед России
    Путин: Единство народа России – главнейшее условие всех побед и достижений страны
    		   26 февраля 2023, 10:34
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Народу России нет равных, когда он сплочен и един, подчеркнул президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье.

    В ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина об итоге года с начала СВО глава государства сказал: «Единство нашего народа», передает ТАСС. Он напомнил, что говорил об этом и на концерте-митинге в Лужниках 22 февраля.

    «И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», – убежден Путин.

    По словам президента России, Запад преследует единственную цель – ликвидировать Российскую Федерацию.

    «У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию», – сказал российский лидер.

    Путин добавил, что Запад мог бы только частями принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, развалив страну на отдельные куски.

    «И потом, [расскассировав Россию], может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что мир должен меняться, но Россия против выстраивания нового мира в интересах только одной страны – США.

    «Как бы мы не говорили, что Россия – это наследница СССР в правовом смысле... в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах. Потенциал другой у сегодняшней России. Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться», –сказал глава государства.

    Он добавил, что Россия никогда не препятствует таким переменам, в том числе в ООН, думая над ее реформированием. «Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Они хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают», – подчеркнул Путин.

    По его словам, русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться.

    «Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», – добавил Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин в «Лужниках», где прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.

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    Путин поблагодарил Силы специальных операций за самоотверженную и безупречную службу
    		    27 февраля 2023, 09:39
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что их по праву считают гордостью российской армии.

    В поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что всех бойцов и командиров Сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях, эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира – там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа.

    По словам российского лидера, грамотное владение самыми современными видами вооружения и военной техники, боевой опыт позволили российским Силам спецопераций сформировать свою уникальную школу воинского мастерства, в основе которой – героические традиции нашего спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках.

    «Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», – подчеркнул глава государства.

    Также президент отметил знания и профессиональные навыки российских военнослужащих Сил специальных операций, их образцовую дисциплину и высокий боевой дух, необходимые для всесторонней подготовки молодых бойцов, удостоенных чести служить в этом формировании.

    «Особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вы передаете не только знания и ратный опыт, но и несгибаемый боевой настрой», – добавил Путин.

    Он выразил благодарность воинам российских Сил специальных операций, ветеранам подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине. «Желаю вам здоровья и успехов, благополучия вашим друзьям и близким. С праздником вас! И пусть вам всегда сопутствует удача», – добавил российский лидер.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что операция российских Сил специальных операций, обеспечившая весной 2014 года безопасность жителей Крыма в период подготовки референдума, стала уникальной.

    Коментарии (5)
    Путин поздравил Эрдогана с днем рождения
    Кремль: Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

    26 февраля 2023, 12:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Кремля, в ходе разговора были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

    По сообщению пресс-службы, Эрдогану также была направлена поздравительная телеграмма Владимира Путина.

    «Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В это непростое время, в столь критической ситуации, когда Турция преодолевает трагические последствия разрушительных землетрясений, в полной мере проявляются Ваши лучшие качества государственного деятеля и человека, мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.

    В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

    Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», – говорится в телеграмме российского лидера.

    Напомним, в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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    Эксперт объяснил высокий уровень одобрения концерта «Слава защитникам Отечества!»
    Политолог Григорьев: Одобрение концерта в «Лужниках» показывает беспрецедентный уровень поддержки россиянами СВО
    		    27 февраля 2023, 20:07
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Позитивное отношение россиян к прошедшему концерту «Слава защитникам Отечества!» подтверждает сплочение общества вокруг президента и поддержку спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее ВЦИОМ сообщил, что 67% граждан России, которые что-либо слышали о концерте-митинге в «Лужниках», отнеслись к нему положительно.

    «Результаты опросов показывают, что 67% россиян одобрили прошедший в «Лужниках» митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» Эти цифры подтверждают отмеченное еще в прошлом году единение российского общества вокруг президента и правительства», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии.

    «Кроме того, указанные цифры означают поддержку со стороны подавляющего числа россиян самой спецоперации, а также усилий властей по помощи бойцам и их семьям. Помимо этого, россияне позитивно оценивают помощь жителям освобожденных, исторических территорий России», – пояснил собеседник.

    «В целом же сам концерт дал старт ряду патриотических мероприятий по всей России. Также отмечу, что опрос ВЦИОМ в очередной раз показал беспрецедентный для других президентов в мире уровень доверия Владимиру Путину. Значит, наши граждане разделяют принципы работы президента, его ценности и подходы к управлению страной», – резюмировал аналитик.

    В прошлый четверг на стадионе «Лужники» в Москве состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» Большинство россиян оказались осведомлены о прошедшем мероприятии – 78%, то есть восемь из десяти, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

    У тех, кто слышал или знает о митинге-концерте, он вызвал в основном положительные эмоции, об этом говорят 65% в данной группе; об отрицательных эмоциях сообщили 12%, еще 11% указали на нейтральные эмоции, говорится на сайте ВЦИОМ.

    Исследование показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди граждан, осведомленных о прошедшем концерте, 79% назвали его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такой митинг-концерт следовало проводить. Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек был посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент.

    Стоит отметить, что трансляцию концерта посмотрели 34% населения Украины, это на 1,3% больше, чем новогоднее обращение Владимира Зеленского в 2021 году. Об этом рассказала журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.

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    Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области

    27 февраля 2023, 14:18

    Текст: Ольга Иванова

    Сахалинская область развивается положительно, ситуация находится под контролем, сказал президент Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    При этом Путин отметил, что при этом проблем «достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший». Он поблагодарил Лимаренко и выразил надежду на то, что и дальше область будет развиваться в таком же ключе, передает РИА «Новости».

    «Будем все делать для того, чтобы вас поддержать», – добавил Путин.

    Кроме того, Путин обратил внимание на высокий уровень количества онкологических заболеваний в регионе и рекомендовал субъекту вписаться в федеральные программы по борьбе с ними.

    «Одна из этих проблем – это высокий уровень онкологических заболеваний на острове, вы знаете об этом. Мы, по-моему, и раньше об этом говорили. Поэтому просто обращаю ваше внимание на это. Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране на 30 с лишним процентов, поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать, имея в виду, что у нас большая программа. И вот здесь рекомендовал бы вам вписаться в эти федеральные программы по борьбе с онкозаболеваниями», – сказал президент.

    В свою очередь Лимаренко рассказал, что власти области решили все бытовые вопросы семей участников спецоперации.

    Кроме того, он рассказал, что участникам спецоперации сформировали региональный социальный пакет, который помогает трудоустроить супругу, детей устроить в детский сад, школу. Он добавил, что задействованы около 200 разных социальных выплат, единовременную местную выплату сделали в размере 300 тыс. рублей.

    Ранее Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры, об этом он упомянул во время встречи с губернатором региона Олегом Кувшинниковым.

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    Путин заявил о потерях в рядах ФСБ во время СВО

    28 февраля 2023, 15:55

    Текст: Вера Басилая

    В рядах спецслужбы есть потери в ходе спецоперации, необходимо поддержать семьи погибших сотрудников ФСБ, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.

    «К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

     

    Ранее в Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии ФСБ. В закрытом режиме ожидается большое, объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова.

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    Песков заявил о полном объеме информации у Путина по закрытию неба над Петербургом

    28 февраля 2023, 12:58

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президенту Владимиру Путину предоставляют полный объем данных о закрытии воздушного пространства над Петербургом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «У президента полная информация на этот счет... Давайте будем ориентироваться на разъяснения, которые уже были и последуют от авиационных властей или от военных», – ответил Песков на вопрос, знает ли Кремль о причинах закрытия воздушного пространства над Петербургом, передает ТАСС.

    Во вторник в правительстве Петербурга сообщили, что аэропорт Пулково временно не принимает самолеты. Представитель экстренных служб отмечал, что небо над городом закрывали из-за неизвестного объекта.

    Через некоторое время ограничения на полеты сняли.

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    Песков заявил о насыщенном диалоге Путина и Лукашенко
    Песков заявил, что у Путина и Лукашенко насыщенный диалог на постоянной основе

    27 февраля 2023, 13:12

    Текст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются на постоянной основе достаточно часто, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что Путин и  Лукашенко часто общаются, и не всегда об этом сообщается. Диалог между президентами всегда насыщенный, он происходит постоянно, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долго общался с Владимиром Путиным 24 февраля.

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    Путин поблагодарил работавших в тылу противника сотрудников ФСБ
    		    28 февраля 2023, 16:04
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства.

    «Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что ФСБ принимала в прошедшем году активное участие в СВО. Он отметил, что сотрудники службы решали «сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу», и поблагодарил их за их работу как «на переднем крае – на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне», так и «в тылу противника».

    «Наши Вооруженные силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашими специальными службами, и его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны, для защиты государства, общества, прав и свобод наших граждан», – отметил Путин.

      

    Ранее стало известно, что Путин выступит на коллегии ФСБ, она пройдет в открытом формате. После этого пройдет целый ряд мероприятий закрытого характера, они пройдут у президента в Кремле в непубличном формате.

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    Песков анонсировал выступление Путина на коллегии ФСБ

    28 февраля 2023, 12:55

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин выступит на коллегии ФСБ, она пройдет в открытом формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В повестке дня участие в заседании коллегии ФСБ РФ, будет выступление президента, часть которого будет открытой. В закрытом режиме, как это обычно бывает, будет большое, объемное выступление директора ФСБ (Александр) Бортникова», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что сейчас трудно переоценить значение ФСБ, потому предстоит «серьезный разговор». В ходе заседания будут подведены итоги работы ведомства в прошлом году и обсуждены перспективы работы в будущем.

    После этого пройдет целый ряд мероприятий закрытого характера, они пройдут у президента в Кремле в непубличном формате.

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