Эпизод с выброшенным на поле бананом в матче «Волга» – «Зенит» вынесли на дисциплинарную комиссию КДК РФС решил рассмотреть эпизод с выброшенным на поле бананом в матче «Волга» – «Зенит» 25 февраля 2023, 17:49 Текст: Вера Басилая

Эпизод с выброшенным на поле бананом в матче первого этапа 1/4 финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом» рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитетом Российского футбольного союза. В РФС сообщили, что инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом после рапорта комиссара матча, передает ТАСС. Инцидент произошел в Ульяновске во время замены бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, вместо которого на поле вышел Юрий Козлов. Когда Вендел уже покинул поле, ему под ноги с трибуны прилетел банан. Следующий матч «Зенит» проведет дома 4 марта против «Пари Нижнего Новгорода» в рамках 18-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги. Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных 24 февраля 2023, 20:20 У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня». По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны». Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО. Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА. Небензя озвучил условия переговоров по Украине Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО 24 февраля 2023, 21:07 Текст: Вера Басилая

Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС. Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет. Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом. Новости СМИ2 Бербок выступила против прекращения огня на Украине Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи 24 февраля 2023, 18:34

Фото: Andreas Gora/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины». Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС. Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине. Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией 24 февраля 2023, 20:43 Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе. Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости». Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США. Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет. При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних. Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине. Новости СМИ2 Новая функция Google Photos напомнила Маску про Сталина Функция интернет-сервиса Google Photos, позволяющая удалять с фотографий выбранных людей, напомнила Маску про Сталина 25 февраля 2023, 03:55

Фото: @elonmusk

Текст: Антон Никитин

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новую функцию интернет-сервиса Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, выразив мнение, что появившаяся возможность якобы понравилась бы Иосифу Сталину. Комментируя новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter снимок Сталина в окружении соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором глава НКВД Ежов после ареста был заретуширован. Ранее американская компания Google информировала, что подписчики GoogleOne – на Android и iOS – смогут пользоваться рядом новых функций, которые помогут «легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото». Напомним, в середине февраля Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству. США ввели санкции против Запорожской АЭС 24 февраля 2023, 18:10

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко. В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости». Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России. Новости СМИ2 Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом 25 февраля 2023, 14:50

Фото: @timofei_v

Текст: Вера Басилая

Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер. «Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом. Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую. «Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале. Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского. Журналист Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков» Американский журналист Херш: Подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО 25 февраля 2023, 07:58

Фото: Xander Heinl/

www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство Североатлантического альянса, и сейчас главный вопрос в том, какая страна покинет НАТО первой, заявил американский журналист Сеймур Херш. Публицист в интервью канадскому порталу Western Standard в очередной раз указал на то, что подрыв был совершен с ведома главы американского государства Джо Байдена. При этом Херш подчеркнул, что хозяин Белого дома допустил большую ошибку. По его словам, президент США начал нечто такое, о чем не имеет понятия, передает ТАСС. Херш высказал предположение, что действия США в отношении газопроводов могут иметь эффект, противоположный стремлению Вашингтона сохранить единство Североатлантического альянса. Накануне Херш уличил Байдена во лжи по поводу «Северных потоков». Новости СМИ2 Наемник раскрыл срок жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска Наемник из США рассказал о сроке жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска 25 февраля 2023, 10:03

Фото: РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Срок жизни украинского военного на передовой в Артемовске составляет не более четырех часов, рассказал изданию Newsweek действующий на стороне ВСУ морской экс-пехотинец США Трой Оффенбекер. По его словам, в рядах ВСУ много потерь, средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов, а обстановка близ Артемовска называют «мясорубкой» из-за жестоких боев, передает РИА «Новости». Американский наемник добавил, что не уверен в том, что украинская армия сможет удержать город. Накануне российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Берховка в 7 км к северу от Артемовска в ДНР. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские силы продвинулись в Артемовске почти до центра города. Медведев: Россия разобрала по винтику западное оружие Замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия расширила выпуск своего оружия и неплохо изучила вражеское 25 февраля 2023, 13:47

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

В России не только увеличили производство собственного вооружения, но и хорошо изучили западное оружие, узнав много полезного, рассказал замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев для журнала «Национальная оборона». По его словам, смешно слышать рассуждения Киева о том, что в России «закончились ракеты» или «приостановилось производство». Медведев отметил, что Россия расширила производство и начала внедрение новейших технологий, изучив трофеи западного оружия, передает ТАСС. «Изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу», – подчеркнул он. Также Медведев рассказал, что в течение года побывал на многих российских оборонных предприятиях, которые работают слаженно и без сбоев. Замглавы Совбеза России отметил, что активно строятся новые цеха и заводы, а выпуск продукции военного назначения на ряде объектов был увеличен в десятки раз. Кроме того, Медведев добавил, что в «оборонке» в данный момент растут зарплаты, что позволяет привлекать наиболее опытных сотрудников и проводить максимально эффективную кадровую политику. «Российский оборонный комплекс – это профессионалы высшего класса, которыми страна по праву гордится. Мужественно, оперативно, профессионально действуют и те, кто в составе ремонтных бригад работает прямо на поле боя, возвращает технику в строй, обеспечивает наше продвижение вперед. Низкий им поклон за все, что они сделали и делают сейчас, приближая победу», сказал он. В заключение замглавы Совбеза добавил, что после 80-летия победы в Сталинградской битве история повторяется и России вновь противостоит империя разнообразных врагов. «В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)», – резюмировал он. Ранее Медведев объяснил, в чем сила России. Новости СМИ2 Российские разведчики рассказали о срабатывании немецких противотанковых мин на пехоту 25 февраля 2023, 12:07

Фото: bundeswehr.de

Текст: Кристина Цыцура

Российский сапер-разведчик из первого армейского корпуса ВС России рассказал, что немецкие противотанковые мины, появившиеся у ВСУ, срабатывают, в том числе на пехотинцев. По его словам, мина с сенсорными датчиками чувствует большое количество метала на бойце и выдает сигнал на подрыв. Мины разрабатывались и выпускались в Германии, передает РИА «Новости» слова разведчика с позывным «Нафаня». Также он уточнил, что есть мины, которые сигнализируют о замене, от 40 дней они могут простоять почти 100 дней. Мины DM31 обладает массой заряда в 3,9 кг, имеет форму диска толщиной 13,3 см. Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России Британский генерал Бэрронс раскрыл способный переломить ход СВО козырь России 25 февраля 2023, 15:48

Фото: defenceimagery.mod.uk

Текст: Александра Юдина

Россия может использовать козырь во время проведения спецоперации, чего раньше не делала, оборона ВСУ будет мгновенно подавлена, выразил мнение британский генерал Ричард Бэрронс. По его словам, козырем России являются ее военно-воздушные силы. Москва может подготовить массированную воздушную атаку на Украину с целью мгновенного подавления противовоздушной обороны ВСУ, это переломит ход СВО, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star. Бэрронс предположил, что Москва, вероятно, планирует использовать свой козырь, который ранее практически не внедряла, во время весеннего наступления. «Россия концентрирует большое количество воздушной техники – самолетов и вертолетов – неподалеку от границ с Украиной», – уверен британский генерал. Бэрронс добавил, что мир увидит гораздо большую активность российских ВВС. Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. До этого ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29. Новости СМИ2 Генсек НАТО описал сценарий окончания конфликта на Украине Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал вероятным окончание конфликта на Украине за столом переговоров 25 февраля 2023, 10:24

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров, заявил испанской компании Television Espanola генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, продолжение поставок оружия Киеву все еще «остается единственным способом достичь мира». При этом Столтенберг допустил, что конфликт закончится за столом переговоров, однако «это зависит от ситуации на поле боя», передает ТАСС. Также генсек НАТО добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются. В Германии придумали применение для оставшихся после прокладки «Северного потока – 2» труб В Германии рассказали об использовании оставшихся после прокладки «Северного потока – 2» труб 25 февраля 2023, 13:07

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Власти Германии заявили о желании использовать трубы «Северного потока – 2» для строительства трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа, сообщает газета Welt am Sonntag. Так, правительство Германии ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке 3 тыс. труб, которые хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген. В планах построить трубопровод протяженностью около 40 км, чтобы соединить участок недалеко от Рюгена с терминалом СПГ с Лубмином на материке, передает РИА «Новости». Отмечается, что могут возникнуть сложности, так как Nord Stream 2 принадлежит российскому Газпрому. Напомним, строительство «Северного потока – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. А 23 февраля США ввели санкции против проекта. Новости СМИ2 Российские военные за сутки сбили три украинских самолета 25 февраля 2023, 14:33

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Текст: Вера Басилая

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а ПВО уничтожила украинский Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, истребители ВСК России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбили самолеты Су-24 и МиГ-29 ВСУ, кроме того, средства ПВО поразили в Тягинке Херсонской области украинский самолет Су-25. Также на купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР, потери ВСУ составили до 60 военных, были уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка Krab. На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. В Минобороны сообщили, что на донецком направлении за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки в ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов. На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье ДНР и Гуляйполе Запорожской области потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20. В Угледаре ДНР и Малиновке Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами, а на херсонском направлении – артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Всего за сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах. Кроме того, возле поселка Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, сообщили в Минобороны. Уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, и Запорожской области, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У». Ранее российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной.