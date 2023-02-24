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Проекту «Трибунал» о преступлениях неонацистов исполнился год
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За год СВО сотрудники расследовательского проекта «Трибунал» изучили тысячи материалов о военных преступлениях солдат «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ), сотрудников СБУ, иностранных наемников, а также убийствах мирного населения.
Проект «Трибунал» изучил тысячи военных преступлений ВСУ за год спецоперации, самым резонансным из которых стали признания боевика из нацбатальона «Азов*»(признана террористической организацией, запрещена в России) с позывным «Ведьмак», расстрелявший мирных жителей Мариуполя. Также вызвал резонанс рассказ боевика с позывным «Флит», пытавший мариупольцев, отрезая им части тела, передает Ura.ru.
Проект раскрыл данные о множестве зверств украинских нацистов, опубликованы эксклюзивные интервью военнопленных и рассказал о них в постах и эксклюзивных материалах в Telegram-канале «Трибунала».
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине
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Генеральная Ассамблея ООН в ходе спецсессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции.
За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея), еще 32 делегации воздержались, в их числе Китай, передает ТАСС.
Из стран БРИКС за резолюцию проголосовала Бразилия, воздержались – Китай, Индия, Южная Африка.
Из стран на территории бывшего СССР за резолюцию проголосовали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония, воздержались – Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, против выступили Россия и Белоруссия. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркменистан.
Из остальных стран мира против проголосовали КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея. Воздержались – Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран, Куба, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Сальвадор, Судан, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Шри-Ланка, Эфиопия.
При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривавшие изъятие из документа положений, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Поправки также предлагали убрать пункт с призывом к РФ немедленно вывести войска с Украины и осудить тех лидеров стран минского формата, которые на деле не добивались урегулирования на Украине.
Кроме того, белорусская сторона выступала за включение в резолюцию призыва к мирному урегулированию путем переговоров. Оригинальный текст резолюции содержит лишь призыв к странам и международным организациям «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». Минск также предлагал внести в резолюцию запрет на поставки оружия Киеву.
Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем не содержится призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию. В тексте присутствуют призывы к сторонам соблюдать свои обязанности по отношению к мирным жителям и пленным, а также подчеркивается необходимость «привлечения к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом. Он назвал документ однобоким и оторванным от реальности.
Накануне Небензя заявил, что Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН.
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервал гимн СССР
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервали поздравление телезрителей с Днем Советской армии и гимн СССР
Украинский телеканал «Интер» подвергся хакерской атаке, в ходе которой трансляция прервалась гимном СССР, поздравлением телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота и призывом сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне, свидетельствуют появившиеся в Сети видео.
В эфире украинского телеканала «Интер» появилось поздравление телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота, зазвучал гимн СССР и был опубликован призыв передавать фото/видео/координаты украинских войск, а также сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне.
Кроме того, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила на своем сайте, что выявила атаку на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой на этих ресурсах было модифицировано содержание нескольких страниц.
Напомним, накануне хакеры взломали серверы нескольких коммерческих радиостанций в ряде регионов России и запустили в эфир информацию о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.
В России оценили мирный план Китая по Украине
Политолог Ткаченко: Мирный план Пекина полностью соответствует интересам России, поэтому Киев и США его не примут
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На первый взгляд, предложенный Пекином план выглядит наивным. Но этот документ выполняет сразу две задачи – внутри- и внешнеполитическую, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Китая предложил план урегулирования конфликта на Украине.
«Реализуемость мирного плана Китая по Украине в ближайшей перспективе кажется сомнительной. И документ, на первый взгляд, выглядит как набор общих предложений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Однако в глобальном смысле документ позиционирует Китай на российской стороне в этом конфликте. Ничего из того, что предложено Пекином, не поддержат ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Причем США попытаются «заболтать» мирный план, предложенный Поднебесной», – полагает собеседник.
«Будет много комментариев: самую радикальную позицию займет Виктория Нуланд, чуть более сдержанно выступит Энтони Блинкен. Но так или иначе, если Белый дом примет этот план, Россия выйдет из спецоперации с зафиксированным фронтом, сохранив при этом лицо. А имиджевая победа Москвы для Вашингтона недопустима», – продолжил эксперт.
По словам Ткаченко, документ направлен сразу на два типа аудитории. «Первая – это китайцы. План должен показать гражданам, что их страна является глобальной державой, способной занять четкую и комплексную позицию по очень непростой международной проблеме», – объясняет он.
«Второй аспект внешнеполитический. Это попытка Поднебесной сформулировать мнение развивающихся стран относительно конфликта на Украине. Ведь для многих это сугубо периферийная проблема. Пекин таким образом занимает очень выгодную позицию, говоря от лица подавляющей части мира, на первый взгляд, банальные истины», – заключил Ткаченко.
Ранее китайский МИД опубликовал план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства».
Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков.
В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в конфликтах и войнах нет победителей». Пекин настаивает на том, чтобы стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.
В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров. В пятом Пекин призывает поддержать любые меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Седьмой посвящен безопасности на АЭС. Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорит в восьмом пункте. Девятый пункт предусматривает выполнение зерновой сделки, десятый – отказ от санкций, пункт 11 – обеспечение стабильных цепочек производства и поставок. И, наконец, Пекин выражает готовность оказать помощь в послевоенном восстановлении зоны конфликта.
Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин заявлял, что дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса.
На этой неделе в Россию с визитом приезжал главный китайский дипломат Ван И. Он встретился с президентом Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как теракт на «Северных потоках» сблизил Пекин и Москву.
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Зеленский заявил об очень тяжелой ситуации на востоке Украины
Зеленский: На востоке Украины сложилась очень тяжелая ситуация, на южном направлении обстановка «довольно опасная»
На востоке Украины для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация, на южном направлении обстановка «довольно опасная», заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский назвал сложившуюся на востоке Украины ситуацию очень тяжелой, мучительной для ВСУ. Он также заявил, что обстановка на южном направлении «довольно опасная», передает ТАСС.
Напомним, в среду американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер заявил, что Украина уже проиграла в противостоянии с Россией.
Китай призвал к прекращению боевых действий на Украине
МИД КНР призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине
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Китай призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине, говорится в документе МИД КНР с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса.
В документе, который опубликован на сайте МИД КНР, говорится, что всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не идти на обострение конфликта, не допускать дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса на Украине из-под контроля, содействовать поддержанию контактов между Россией и Украиной, возобновлению прямого диалога, способствовать постепенной деэскалации и разрядке ситуации до достижения полного прекращения огня и боевых действий, передает ТАСС.
Накануне Китай в ООН заявил о возможности политического урегулирования на Украине. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине, которое, по ее словам, пошло бы на пользу только России.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Российские войска за сутки уничтожили более 560 украинских военных
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у пунктов Крахмальное, Двуречная и Табаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 60 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении возле Новосадового Донецкой народной республики (ДНР), Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены до 140 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Подразделениями Южной группировки войск на Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии соприкосновения. Потери украинских войск за минувшие сутки на этом направлении составили до 240 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44 и американская артсистема М777.
Рядом с Авдеевкой ДНР уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Водяного и Пречистовки ДНР, сообщил Конашенков.
За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, две машины пехоты, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, американская артсистема М777, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Под Раздольным и Богатырем ДНР и Малиновкой Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.
В результате огневого поражения на Херсонском направлении за сутки уничтожены более 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», Д-30, а в районе Высшетарасовки Днепропетровской области взорван склад боеприпасов 104-й артбригады ВСУ.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 102 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142 районах, отчитались в Минобороны.
Возле пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады теробороны.
Средствами ПВО за сутки было сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также уничтожены шесть украинских беспилотников рядом с населенными пунктами Лиман Второй, Мерефа Харьковской области, Александровка ДНР, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области.
С начала спецоперации уничтожены: 387 самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотников, 405 ЗРК, 8011 танков и других бронемашин, 1044 боевые машины РСЗО, 4205 орудий полевой артиллерии, а также 8518 единиц военной спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
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Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».
Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».
Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.
Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Кадыров показал уничтожение позиций ВСУ в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения укрепрайона ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и скопления живой силы возле Кременной.
В своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения укрепрайона ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР. Он отметил, что украинских военных было хорошо подготовлены к долгой обороне.
Судя по кадрам воздушной разведки, по несколько десятков метров вырыты окопы, подготовлены огневые точки и дзоты, обратил внимание Кадыров.
На видео попал момент ликвидации двоих украинских боевиков, выявленных при помощи тепловизора.
Кадыров также отметил работу российских дронов в районе Кременной, где «очень горячо»: БПЛА выявили несколько мест скопления живой силы противника, после чего последовал молниеносный удар артиллерии по нужным координатам.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 560 украинских военных.
Бербок выступила против прекращения огня на Украине
Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
Если Украина сейчас перестанет защищаться, тогда это будет не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, в данный момент не может идти речь о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины». Глава МИД Германии считает, что «продиктованный» мир не принесет безопасности, а только насилие и угнетение, передает ТАСС.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Киев раскритиковал мирный план Китая по Украине
Подоляк: План Китая не приведет к миру на Украине
Любые предложения о мире должны включать «возвращение на границы 1991 года», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк назвал предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине не мирными, по его словам, «мирный план», предусматривающий только прекращение огня – это не о мире. Он отметил, что позиция Украины – вывод российских войск к границам 1991 года – останется неизменной, передает ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю мирный план по Украине.
В Запорожской области рассказали о настроениях в День защитника Отечества
Общественник Койнов: В Бердянске сложилась очень патриотичная атмосфера
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В Бердянске прошли несколько праздничных мероприятий. Активное участие в торжествах принимала молодежь, рассказал координатор бердянского движения «Юг Молодой» Кирилл Койнов, комментируя активности в честь 23 Февраля.
«В честь 23 Февраля в Бердянске прошло несколько праздничных мероприятий. В частности, молодежная организация раздавала жителям города Георгиевские ленточки. Люди очень активно подходили, брали ленты, прикрепляли их к одежде и фотографировались», – рассказал Кирилл Койнов, специалист отдела развития молодёжного туризма ГБУ «Молодёжный ресурсный центр» администрации Запорожской области, координатор бердянского движения «Юг Молодой».
«Также ранее у нас был заложен камень, на месте которого в перспективе появится памятник российскому Солдату-освободителю. И в честь праздника мы вместе с молодежью решили возложить к нему цветы, чтобы почтить память тех воинов, которые отдали свою жизнь в сражениях за свободу», – продолжил собеседник.
«Также дети нашего города написали теплые письма и нарисовали рисунки бойцам на фронт. Все это будет доставлено на передовую. В Бердянске проживает ветеран, которому 97 лет, и мы поздравили его с праздником», – отметил он.
Резюмируя, Койнов подчеркнул, что местные жители тепло встречают праздничные мероприятия в городе. «У нас сложилась по-настоящему патриотичная атмосфера», – заключил он.
В этом году новые регионы России, в том числе Запорожская область впервые отмечали День защитника Отечества в составе нашей страны. Праздничные мероприятия прошли в нескольких городах. В частности, в Энергодаре в кинотеатре «Таврида» показали документальный фильм, основанный на реальных событиях.
Помимо этого, по всей России «Волонтеры Победы» навестили ветеранов Великой Отечественной и участников СВО. В Москве добровольцы движения вместе с президентом России Владимиром Путиным почтили память Героев у Могилы Неизвестного Солдата.
В Воронежской области «Волонтеры Победы» по всему региону в преддверии праздника ежедневно обзванивали ветеранов для последующих личных посещений. Встречи состоялись не только адресно, но и в Советах ветеранов, где волонтеры смогли встретиться с героями, передать подарки и выразить слова благодарности за защиту Отечества.
Предварял праздничные мероприятия митинг-концерт на столичном стадионе «Лужники». Всего в мероприятии приняли участие свыше 200 тыс. человек. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, на самой арене присутствовало 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находилось еще более 112 тыс. человек.
При этом, как сообщила в своем Telegram-канале российская журналистка Юлия Витязева, трансляцию концерта посмотрели 34% населения. Перед собравшимися с речью выступил и президент Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. По словам российского лидера, каждый поддерживающий спецоперацию – тоже защитник.
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов рассказал, что «у российской эстрады появилось новое патриотическое лицо».
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Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской
Президент России Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание «гвардейская» за героизм и отвагу, говорится в указе.
В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что 35-й зенитной ракетной бригаде присваивается почетное наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Ранее Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской.
В Британии отказались в ближайшее время поставлять Киеву истребители
Уоллес: Лондон не станет поставлять Киеву истребители в ближайшее время
Лондон не станет в ближайшее время поставлять на Украину истребители Eurofighter Typhoon, это потребовало бы отправки в Киев пилотов и инженеров, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес каналу Sky News.
Уоллес заявил, что Британия не собирается отправлять Украине самолеты Typhoon, потому что вместе с истребителями в Киев придется отправить двести человек из королевских ВВС, пилотов в том числе. По его словам, «вводить войска на Украину в таких масштабах Запад не собирается», передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.