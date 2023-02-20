Украинский пленный рассказал о воюющих за ВСУ британских и канадских офицерах

Украинский пленный рассказал о взаимодействии иностранных офицеров с ВСУ

Британские и канадские офицеры на Украине не занимаются обучением ВСУ, они принимают участие в боевых действиях, заявил украинский пленный.

Пленный рассказал, что канадцев он встречал под Херсоном – они работали с инженерами, там были и англичане, которые взаимодействовали с морпехами. По его словам, под Авдеевкой с иностранцами он не встречался, потому что после ранения сразу попал в плен, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что натовские военные не занимались инструктажем, а принимали участие в боевых действиях, потому что в тех условиях, где они находились, обучение личного состава невозможно.

Пленный рассказал, что канадцы и британцы ходили по позициям с ВСУ, отработали пару раз из ПТРК Javelin, но в основном – из пулеметов. По его словам, иностранцы были ближе к офицерскому составу, потому что рядовые бойцы так не работали никогда.

Пленный также уточнил, что британцы и канадцы приходили на отработку ситуаций и уходили, с украинскими военными общались очень мало. «Однажды одних посекло кассетой – и их эвакуировали», – сказал украинский военный.

Также он заметил, что украинцы стали больше ездить за границу на обучение. По его словам, есть знакомые, которые были в Великобритании, где не служивших обучали обращению с оружием. Пленный раскритиковал натовское стрелковое вооружение, он рассказал, что его сослуживцы не пользовались бельгийским пулеметом, «потому что он неудачный».

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