В школах провели «Разговоры о важном» на тему Дня защитника Отечества

В российских школах прошел урок «Разговоры о важном», посвященный Дню защитника Отечества, на вопросы о нем отвечал инок Киприан Бурков, известный как Валерий Бурков – советский и российский военный деятель, авиационный военный штурман, полковник запаса, Герой Советского Союза.

В ходе «Разговорах о важном» по Дню защитника Отечества со школьниками и студентами говорят о роли Вооруженных сил Российской Федерации в обеспечении безопасности государства и его граждан на протяжении всей истории страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном».

Цикл классных часов дает возможность детям обсудить содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием. Реализация данного проекта позволила объединить Стратегию национальной безопасности России в части традиционных духовно-нравственных ценностей, примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, сохранению исторической памяти и преемственности поколений (День народного единства, День снятия блокады Ленинграда), социального служения (День учителя, День волонтера, День Героев Отечества), традиционным семейным ценностям (День отца, День матери, День пожилого человека). На 2022-2023 учебный год запланировано проведение 34 занятий в рамках цикла.