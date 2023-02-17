Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине

Дипломат Рябков: Россия видит безудержную неконтролируемую эскалацию со стороны США и других стран в ситуации на Украине

Россия видит безудержную неконтролируемую эскалацию и повышение ставок со стороны США и ряда других стран в ситуации на Украине, в Москве же действуют расчетливо и хладнокровно, не теряют самообладание, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что Россия видит на Украине безудержную эскалацию и повышение ставок со стороны Вашингтона и ряда других столиц. По его словам, впечатление такое, что люди просто обезумели, отринули весь прошлый опыт, отказались от того, что считалось элементарными соображениями обеспечения безопасности и своей, и своих союзников, передает ТАСС.

Как отметил российский дипломат, США и некоторые другие страны, как игроки в рулетку из романа Достоевского, бросили все, что у них есть, все свои фишки, на этот ломберный стол в надежде, что выиграют. Рябков назвал это неконтролируемой эскалацией.

Замглавы МИД РФ также отметил, что контролируемая эскалация – это то, что предполагает у принимающих соответствующие решения постоянное взвешивание рисков и соотнесение этих рисков с теми целями, которые соответствующие лица и структуры ставят перед собой.

Российский дипломат гарантировал, что в Москве и те, кто руководит специальной военной операцией, те, кто отдает приказы и формулирует цели, действуют расчетливо и хладнокровно, не теряют самообладание. Он подчеркнул, что с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации с позиций России говорить нельзя, речи об этом быть не может. Дипломат подчеркнул, что Россия по-прежнему проявляет максимальную ответственность, но заявляет своим оппонентам, что они играют с огнем и риски очень высоки.

Ранее в пятницу в Госдепе поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму. В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением России.