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Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине
Дипломат Рябков: Россия видит безудержную неконтролируемую эскалацию со стороны США и других стран в ситуации на Украине
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Россия видит безудержную неконтролируемую эскалацию и повышение ставок со стороны США и ряда других стран в ситуации на Украине, в Москве же действуют расчетливо и хладнокровно, не теряют самообладание, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что Россия видит на Украине безудержную эскалацию и повышение ставок со стороны Вашингтона и ряда других столиц. По его словам, впечатление такое, что люди просто обезумели, отринули весь прошлый опыт, отказались от того, что считалось элементарными соображениями обеспечения безопасности и своей, и своих союзников, передает ТАСС.
Как отметил российский дипломат, США и некоторые другие страны, как игроки в рулетку из романа Достоевского, бросили все, что у них есть, все свои фишки, на этот ломберный стол в надежде, что выиграют. Рябков назвал это неконтролируемой эскалацией.
Замглавы МИД РФ также отметил, что контролируемая эскалация – это то, что предполагает у принимающих соответствующие решения постоянное взвешивание рисков и соотнесение этих рисков с теми целями, которые соответствующие лица и структуры ставят перед собой.
Российский дипломат гарантировал, что в Москве и те, кто руководит специальной военной операцией, те, кто отдает приказы и формулирует цели, действуют расчетливо и хладнокровно, не теряют самообладание. Он подчеркнул, что с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации с позиций России говорить нельзя, речи об этом быть не может. Дипломат подчеркнул, что Россия по-прежнему проявляет максимальную ответственность, но заявляет своим оппонентам, что они играют с огнем и риски очень высоки.
Ранее в пятницу в Госдепе поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму. В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением России.
Сбербанк обнаружил крупнейший центр украинских мошенников
Сбербанк обнаружил крупнейший центр обманывающих россиян украинских мошенников
Почти все мошенники, которые в данный момент атакуют россиян посредством телефонного мошенничества, являются украинцами, действующими в основном из Днепра, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, 92–95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается из Днепра, на пике существовало более 1 тыс. 100 кол-центров, в данный момент работает около 150. При этом всего на территории Украины фиксируется около 800–900 кол-центров, передает Ura.ru.
Кузнецов отметил, что сейчас о работе таких кол-центров известно гораздо больше, есть информация о том, кому они звонят, и даже что они собираются делать, каким клиентам собираются звонить.
Также он добавил, что раньше мошенники звонили из тюрем, сейчас такие звонки прекратились.
«Более 40% кол-центров, которые работали против клиентов кредитных организаций из вот этих учреждений, прекратились», – подчеркнул Кузнецов.
Кроме того, зампред Сбербанка сообщил, что на сегодня зафиксирован рост телефонного мошенничества против россиян.
При этом с Украины поступает порядка 95% мошеннических звонков.
В конце января россиян предупредили о новом виде хакерских атак.
Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
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Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.
Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.
В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.
После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.
Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».
Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Байден решил не ехать на Украину
В Белом доме заявили об отсутствии планов Байдена посещать Украину в ходе визита в Европу
Целью планируемого визита американского президента Джо Байдена в Европу станет поездка в Польшу, он не намеревается посещать Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.
Байден не планирует останавливаться в Европе нигде, кроме Польши, пояснил Кирби, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о возможной встрече американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Визит Байдена в Польшу планируется 20-22 февраля.
Ранее китайские СМИ предположили, что Байден намеревается посетить Польшу, чтобы сильнее надавить на лидеров ЕС по ужесточению позиции против России.
Американский военачальник назвал условие «возврата» Украиной потерянных территорий
FT: Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить ВС России
Украина вряд ли сможет в этом году вытеснить российские силы из всех контролируемых ими районов, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Как заявил Милли в интервью Financial Times, в этом году Украине будет очень трудно вытеснить ВС России с занятых территорий, для этого Российская армия должна просто развалиться, передает ТАСС.
При этом он уверен, что конфликт будет урегулирован за столом переговоров, так как «ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своих военных целей».
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
Напомним, в январе Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев.
Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине
Спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие участие USAID в дестабилизации ситуации на Украине
Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР документы, подтверждающие участие Агентства США по международному развитию (USAID) в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению пресс-службы, на территории ЛНР спецназ Росгвардии нашел свидетельства системной работы Агентства США по международному развитию (USAID) по дестабилизации политической обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что в документах приведены подробные инструкции для организации работы по дискредитации России в глазах местного населения, которая велась путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора, при этом власти местных администраций строили свою работу на основе методичек американского Агентства по международному развитию, а также на средства организации.
В Росгвардии рассказали, что в пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления рекомендовалось работе с молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества. Активность USAID в ЛНР подтвердили и в местной администрации, найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.
Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
Эксперты оценили возникшие проблемы с поставками западных танков для ВСУ
Рожин: Запад будет и дальше затягивать сроки поставок танков на Украину
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Военный комплекс Европы испытывает определенные проблемы с запасами техники. Кроме того, они не хотят терять репутацию своего вооружения на украинском поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Борис Рожин и Константин Сивков. Ранее западные СМИ сообщили, что на Украину отправятся меньше танков, чем было обещано.
«Хранение военной техники на складах европейских стран-членов НАТО не всегда производилось надлежащим образом. Поэтому они перед передачей машин Украине вынуждены предпринимать серьезные усилия по ее ремонту, расконсервированию и восстановлению», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«В связи с этим, натовское руководство сейчас будет активно давить на Европу, чтобы та выполнила ранее заявленный план поставок. Однако и там есть свои проблемы, вызванные малыми военными бюджетами. Проведенные проверки показали, что часть техники находится в неликвидном состоянии, склады длительного хранения и склады регулярной армии недостаточно материально-технически оснащены», – продолжил собеседник.
«Между тем, я думаю, европейские страны сдержат свое обещание по поставкам танков на Украину. Но растянут эту историю во времени. Так что ВСУ не стоит ожидать пополнение военного арсенала в ближайшее время», – полагает Рожин.
«Европейцы понимают, что поставка танков на поле боя ударит в первую очередь по их репутации. По сути, эти машины отправятся на убой. Ведь 40 танков Leopard не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, только за полтора-два месяца наши ВС уничтожили порядка 260 танков противника», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Военачальники в Европе и НАТО – не глупцы, им прекрасно известно, что без поддержки авиации и разведки, без сопровождения артиллерии, танки обречены на уничтожение. Понимая, что такой поддержки в ВСУ не обеспечат, они и не заинтересованы в ускорении процесса передачи», – отметил он.
«Несмотря на то, что Киев надеялся получить вооружение как можно скорее, чтобы организовать контрнаступление, им вряд ли удалось бы это совершить с обещанным числом техники. И уж тем более с тем, как сейчас затягиваются поставки. Кроме того, американцы обещали отдать свои танки Abrams, но как мы видим, пока не очень понятно, когда произойдет», – акцентировал Сивков.
Ранее выяснилось, что западные страны отправят на Украину меньше танков, чем было обещано. Об этом пишет издание Bloomberg. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, союзники Киева предпринимают максимум усилий для того, чтобы собрать два полных дивизиона Leopard 2 для передачи ВСУ.
Глава ведомства отметил, что Запад не сумеет предоставить Украине батальон танков версии Leopard 2A6. Ранее Берлин пообещал поставить 14 моделей тяжелой техники, в то время как Португалия гарантировала отправку трех.
В то же время Польша сумела собрать около 30 единиц Leopard 2A4, что почти соответствует нормам украинского батальона, состоящего из 31 машины. Однако Писториус отмечает, что танки, которые планирует предоставить Варшава, находятся в плохом состоянии и требуют ремонтных работ. По его мнению, вооружение сможет достигнуть Украины только в конце апреля.
По мнению СМИ, признание министра обороны ФРГ знаменует неудачу западных союзников в стремлении помочь ВСУ преодолеть предполагаемую интенсификацию боевых действий в ближайшие недели.
Ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн высказал предположение, что немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder начнут использоваться на Украине уже в марте.
Напомним, Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. Кроме того, в конце января ФРГ объявила о намерении поставить Украине 14 моделей Leopard 2 и выдала разрешение на передачу Киеву другими странами танков немецкого производства.
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Глава СНБО Данилов: СССР развалили украинцы
Украинцы разрушили Советский Союз, с таким заявлением в эфире единого украинского телемарафона выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
По его словам, из 176 шахтеров, участвовавших в первой в СССР стачке в марте 1989 года, 94 были украинцами. Данилов заявил, что именно эти забастовки запустили распад СССР, передает РИА «Новости».
Ранее Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
Гулявшей с теленком на Красной площади американке надолго запретили въезд в Россию
Миграционная служба Москвы запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, следует из документов.
До 2063 года женщина не имеет права въезжать на территорию Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на протокол, составленный отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.
Суд не стал рассматривать материалы дела о штрафе в размере 7 тыс. рублей и выдворении, так как женщина сама покинула страну. Дей проживала в России без регистрации, а в страну попала по туристической визе.
Ранее сообщалось, что Дей, выгуливая животное, выкрикивала лозунг «Животные – не еда».
Москва квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт терроризма
Посольство РФ в США: Россия квалифицирует взрывы «Северных потоков» как акт международного терроризма
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Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма, говорится в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в США Игоря Гиренко.
Дипломат заявил в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне, что Москва квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования.
Гиренко подчеркнул, что Соединенным Штатам, претендующим на роль источника истины в последней инстанции, не помешало бы перейти от пустых обвинений в адрес России к делу и хотя бы попытаться доказать непричастность США к разрушению газовых трубопроводов.
В посольстве обратили внимание на несдержанную реакцию пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на вполне резонный вопрос об отношении администрации Соединенных Штатов к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море.
Дипломат отметил, что интерес общественности более чем оправдан в условиях тотального игнорирования властями Соединенных Штатов резонансного расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша при молчаливом согласии местных СМИ.
Пресс-секретарь посольства РФ в США подчеркнул, что Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о непричастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».
Минобороны: Из плена освобождены более 100 российских военных
Минобороны заявило о 101 освобожденном из плена российском военном
С контролируемой киевским режимом территории возвращен 101 российский военнослужащий, сообщило Министерство обороны России.
Возвратить россиян удалось в ходе переговоров с киевскими властями, сообщили в министерстве в четверг, передает ТАСС. Там подчеркнули, что в плену российским военным грозила смертельная опасность.
Освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства. Также им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
В декабре Минобороны сообщало о возвращении 82 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность.
Киев в ситуации дефицита воды решил «повесить свои просчеты» на Россию
Дефицит чистой питьевой воды на Украине около Днепра обусловлен некомпетентными действиями киевского режима, но на Украине все равно сделают все возможное, чтобы обвинить Россию, заявил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, перебои в работе водоснабжения никак не связаны с Каховской ГЭС и другими проблемами с Днепром, Киеву нужно «повесить на кого-то собственные просчеты», так как уже каждый знает, что наладить подобие нормальной жизни в Херсоне у Киева не получилось, передает ТАСС.
При этом Малькевич отметил, что с российской стороны, на левом берегу Днепра, «проблем с водой нет». Также политик прокомментировал выступление украинского премьера Дениса Шмыгаля, подчеркнув, что это не более чем «пиаровская история, не имеющая ничего общего с реальностью».
«Это все упаковывается в рамки специальной большой информационной кампании вокруг годовщины СВО», – заключил Малькевич.
Рогов заявил, что украинское правительство с помощью западных СМИ готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС.
США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.
При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».
Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.
В НАТО спрогнозировали расширение конфликта на Украине
Замгенсека НАТО Джоанэ: Конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится
Конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится и будет очень интенсивным, заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью агентству «Аджерпрес».
По его словам, ВС России уже начинают наступление, украинская сторона готовит контрнаступление, поэтому месяцы и после топкого сезона, когда условия будут лучше для масштабного столкновения, на Украине расширится, передает ТАСС.
«Мы понимаем, что предстоящий период будет очень интенсивным, будет потребляться много боеприпасов, и думаю, что параллельно с необходимостью мобилизовать как можно быстрее технику, в том числе тяжелую, типа тяжелых танков, которые нужны Украине, мы должны быть уверены, что имеются и боеприпасы. Мы должны работать и с промышленностью, чтобы производить больше, производить в достаточных количествах и для Украины, и для наших собственных потребностей», – сказал Джоанэ.
Ранее Джоанэ заявил, что НАТО должно значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности.
В Австрии раскритиковали украинцев за шикарный отдых
Читатели издания Exxpress обратили внимание на шикарный отдых украинцев в Буковеле, в то время как европейская экономика страдает из-за санкций и финансовой помощи Киеву.
Один из комментаторов подчеркнул, что совсем скоро Украина станет самой богатой страной Европы. «Вот и сотни миллиардов, которые рекой текут на Украину», – написал он, передает РИА «Новости».
«Меня поражает то, что, по крайней мере, украинцы все еще могут позволить себе отдыхать на горнолыжных курортах, а мы из-за антироссийских санкций едва сводим концы с концами», – написал другой читатель.
Еще один удивился тому, что украинцы могут кататься на лыжах, пока европейские налогоплательщики их балуют.
«Постепенно граждане ЕС должны понять, что на самом деле происходит и что Украина не является бедной страной, какой себя выставляет», – добавил комментатор.
Ранее читатели издания Daily Mail резко прокомментировали слова генерала США Марка Милли, который заявил, что Россия уже проиграла в конфликте с Украиной.
Над морем возле Севастополя сбили четыре беспилотника
Глава Севастополя Развожаев: ПВО отразила атаку четырех БПЛА над морем
Система противовоздушной обороны Севастополя сбила в четверг утром над морем два беспилотника, еще два БПЛА сбили в акватории Крыма, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram–канале он написал, что на данный момент сбиты два из двух украинских БПЛА, средства ПВО продолжают отбивать атаку.
По информации губернатора города, еще несколько беспилотников сбили в акватории республики Крым.
В данный момент в городе все спокойно, заверил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атаки удалось отразить, ранее сбитые беспилотники планировали атаковать Балаклавскую ТЭС.
Напомним, губернатор республики Сергей Аксенов заявил, что атаки БПЛА со стороны Украины остаются основной угрозой для Крыма и его жителей.