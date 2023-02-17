США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму

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17 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 01:56  |  vz.ru
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У рубля не осталось причин для укрепления

Продолжается тренд на ослабление национальной валюты Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС
Российская валюта продолжает ослабление и уже ушла до апрельских уровней прошлого года. Эксперты уверены, что это не временное явление, а долгосрочный тренд. Для роста курса рубля причин не видно. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, когда рублю удавалось, казалось, невозможное – оставаться чересчур крепким? Какой курс станет реальностью этого года? Подробности...
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План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

Адепты теории «деколонизации» мечтают раздробить Россию на десятки удельных княжеств Кирилл Кухмарь/ТАСС
Что общего у татар, башкир, бурятов и чеченцев? Западные идеологи и российская беглая оппозиция почему-то верят, что именно эти четыре этноса можно подбить на «антиколониальное восстание», и тогда Россия развалится на три дюжины мелких государств. Особенно активно теорию «деколонизации» продвигают в Польше и Прибалтике.  Подробности...
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Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

По мнению экспертов, российские силовики должны действовать на опережение и предотвращать диверсии ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?  Подробности...
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Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
В НАТО озаботились безопасностью своей подводной инфраструктуры. Инициатива по ее защите появилась одновременно с расследованием журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Как взаимосвязаны эти события и какие коммуникации НАТО в бассейне Атлантического океана наиболее уязвимы?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Как Красная армия провела работу над ошибками и прорвала линию Маннергейма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1940 года советские войска окончательно прорвали линию Маннергейма. Ширина участка прорыва, достигшая двенадцати километров, не оставляла никаких шансов обороняющимся. Противник продолжал отчаянно упираться, но судьба его уже была решена. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
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    Байден решил не ехать на Украину Политолог Асафов: В Европе забыли о смысле санкций против России Парламент Молдавии утвердил Речана новым премьером Warner Bros. опровергла наличие планов снять новый фильм о Гарри Поттере
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    НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности

    звездные войны


    Как США угрожают российским спутникам

    ошибочная теория


    План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

    Российская валюта


    У рубля не осталось причин для укрепления

    подводная инфраструктура


    Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

    мир в заложниках


    Владимир Можегов: России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

    новый сюжет


    Глеб Простаков: Зачем Джо Байден посмотрел наверх

    единство граждан


    Андрей Колесник: Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

    на ваш взгляд


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    США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму

    Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
    		    17 февраля 2023, 01:34
    Фото: Alex Brandon/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.

    При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».

    Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.

    Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.

    Российские войска заняли все высоты в окрестностях Артемовска
    		    16 февраля 2023, 10:35
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Подразделения российских военных взяли все высоты в окрестностях Артемовска, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в данный момент фиксируются успехи под Артемовском, где российские военные заняли основные высоты. Остался один небольшой коридор, который также контролируется ВС России, что существенно сковывает действия ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что на Артемовском направлении было замечено много иностранных наемников из Франции, Польши, Британии.

    «Уже появляются подразделения, которые приезжают из-под Львова», – заключил он.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев.

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.

    Коментарии (53)
    Сбербанк обнаружил крупнейший центр украинских мошенников
    Сбербанк обнаружил крупнейший центр обманывающих россиян украинских мошенников

    16 февраля 2023, 12:32

    Текст: Александра Юдина

    Почти все мошенники, которые в данный момент атакуют россиян посредством телефонного мошенничества, являются украинцами, действующими в основном из Днепра, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    По его словам, 92–95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается из Днепра, на пике существовало более 1 тыс. 100 кол-центров, в данный момент работает около 150. При этом всего на территории Украины фиксируется около 800–900 кол-центров, передает Ura.ru.

    Кузнецов отметил, что сейчас о работе таких кол-центров известно гораздо больше, есть информация о том, кому они звонят, и даже что они собираются делать, каким клиентам собираются звонить.

    Также он добавил, что раньше мошенники звонили из тюрем, сейчас такие звонки прекратились.

    «Более 40% кол-центров, которые работали против клиентов кредитных организаций из вот этих учреждений, прекратились», – подчеркнул Кузнецов.

    Кроме того, зампред Сбербанка сообщил, что на сегодня зафиксирован рост телефонного мошенничества против россиян.

    При этом с Украины поступает порядка 95% мошеннических звонков.

    В конце января россиян предупредили о новом виде хакерских атак.

    Коментарии (19)
    Американский военачальник назвал условие «возврата» Украиной потерянных территорий
    FT: Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить ВС России
    		    16 февраля 2023, 10:59
    Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина вряд ли сможет в этом году вытеснить российские силы из всех контролируемых ими районов, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Как заявил Милли в интервью Financial Times, в этом году Украине будет очень трудно вытеснить ВС России с занятых территорий, для этого Российская армия должна просто развалиться, передает ТАСС.

    При этом он уверен, что конфликт будет урегулирован за столом переговоров, так как «ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своих военных целей».

    Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.

    Напомним, в январе Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев.

    Коментарии (27)
    Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
    Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
    		    16 февраля 2023, 17:12
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.

    Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.

    В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.

    После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.

    Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».

    Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.

    Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».

    Коментарии (16)
    Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине
    Спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие участие USAID в дестабилизации ситуации на Украине

    16 февраля 2023, 10:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР документы, подтверждающие участие Агентства США по международному развитию (USAID) в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Согласно сообщению пресс-службы, на территории ЛНР спецназ Росгвардии нашел свидетельства системной работы Агентства США по международному развитию (USAID) по дестабилизации политической обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что в документах приведены подробные инструкции для организации работы по дискредитации России в глазах местного населения, которая велась путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора, при этом власти местных администраций строили свою работу на основе методичек американского Агентства по международному развитию, а также на средства организации.

    В Росгвардии рассказали, что в пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления рекомендовалось работе с молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества. Активность USAID в ЛНР подтвердили и в местной администрации, найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.

    Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.

    Коментарии (8)
    Байден решил не ехать на Украину
    В Белом доме заявили об отсутствии планов Байдена посещать Украину в ходе визита в Европу
    		    16 февраля 2023, 17:37
    Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Целью планируемого визита американского президента Джо Байдена в Европу станет поездка в Польшу, он не намеревается посещать Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

    Байден не планирует останавливаться в Европе нигде, кроме Польши, пояснил Кирби, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о возможной встрече американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Визит Байдена в Польшу планируется 20-22 февраля.

    Ранее китайские СМИ предположили, что Байден намеревается посетить Польшу, чтобы сильнее надавить на лидеров ЕС по ужесточению позиции против России.

    Коментарии (37)
    Эксперты оценили возникшие проблемы с поставками западных танков для ВСУ
    Рожин: Запад будет и дальше затягивать сроки поставок танков на Украину
    		    16 февраля 2023, 14:06
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Военный комплекс Европы испытывает определенные проблемы с запасами техники. Кроме того, они не хотят терять репутацию своего вооружения на украинском поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Борис Рожин и Константин Сивков. Ранее западные СМИ сообщили, что на Украину отправятся меньше танков, чем было обещано.

    «Хранение военной техники на складах европейских стран-членов НАТО не всегда производилось надлежащим образом. Поэтому они перед передачей машин Украине вынуждены предпринимать серьезные усилия по ее ремонту, расконсервированию и восстановлению», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «В связи с этим, натовское руководство сейчас будет активно давить на Европу, чтобы та выполнила ранее заявленный план поставок. Однако и там есть свои проблемы, вызванные малыми военными бюджетами. Проведенные проверки показали, что часть техники находится в неликвидном состоянии, склады длительного хранения и склады регулярной армии недостаточно материально-технически оснащены», – продолжил собеседник.

    «Между тем, я думаю, европейские страны сдержат свое обещание по поставкам танков на Украину. Но растянут эту историю во времени. Так что ВСУ не стоит ожидать пополнение военного арсенала в ближайшее время», – полагает Рожин.

    «Европейцы понимают, что поставка танков на поле боя ударит в первую очередь по их репутации. По сути, эти машины отправятся на убой. Ведь 40 танков Leopard не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, только за полтора-два месяца наши ВС уничтожили порядка 260 танков противника», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Военачальники в Европе и НАТО – не глупцы, им прекрасно известно, что без поддержки авиации и разведки, без сопровождения артиллерии, танки обречены на уничтожение. Понимая, что такой поддержки в ВСУ не обеспечат, они и не заинтересованы в ускорении процесса передачи», – отметил он.

    «Несмотря на то, что Киев надеялся получить вооружение как можно скорее, чтобы организовать контрнаступление, им вряд ли удалось бы это совершить с обещанным числом техники. И уж тем более с тем, как сейчас затягиваются поставки. Кроме того, американцы обещали отдать свои танки Abrams, но как мы видим, пока не очень понятно, когда произойдет», – акцентировал Сивков.

    Ранее выяснилось, что западные страны отправят на Украину меньше танков, чем было обещано. Об этом пишет издание Bloomberg. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, союзники Киева предпринимают максимум усилий для того, чтобы собрать два полных дивизиона Leopard 2 для передачи ВСУ.

    Глава ведомства отметил, что Запад не сумеет предоставить Украине батальон танков версии Leopard 2A6. Ранее Берлин пообещал поставить 14 моделей тяжелой техники, в то время как Португалия гарантировала отправку трех.

    В то же время Польша сумела собрать около 30 единиц Leopard 2A4, что почти соответствует нормам украинского батальона, состоящего из 31 машины. Однако Писториус отмечает, что танки, которые планирует предоставить Варшава, находятся в плохом состоянии и требуют ремонтных работ. По его мнению, вооружение сможет достигнуть Украины только в конце апреля.

    По мнению СМИ, признание министра обороны ФРГ знаменует неудачу западных союзников в стремлении помочь ВСУ преодолеть предполагаемую интенсификацию боевых действий в ближайшие недели.

    Ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн высказал предположение, что немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder начнут использоваться на Украине уже в марте.

    Напомним, Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. Кроме того, в конце января ФРГ объявила о намерении поставить Украине 14 моделей Leopard 2 и выдала разрешение на передачу Киеву другими странами танков немецкого производства.

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    Коментарии (2)
    США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки СВО
    Госдеп: Материальная поддержка Пекином СВО РФ на Украине фундаментально изменила бы отношения США и Китая
    		    16 февраля 2023, 03:31
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Материальная поддержка Китаем специальной военной операции РФ на Украине фундаментальным образом изменила бы отношения Вашингтона и Пекина, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

    Сотрудница внешнеполитического ведомства США напомнила, что Россия и Китай объявили о не имеющем границ партнерстве. В связи с этим она выразила мнение, что стратегическое сближение между Москвой и Пекином продолжается. Как заявила Донфрид, в Госдепе сосредоточены на этих взаимоотношениях в контексте конфликта России и Украины, передает ТАСС.

    Дипломат заверила, что в Вашингтоне понимают, что существует стратегическое сближение между Пекином и Москвой. При этом она подчеркнула, что если бы в Госдепе увидели, что Китай оказывает материальную поддержку России в войне против Украины, то это бы фундаментальным образом изменило отношения США с КНР.

    Напомним, в начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза. После этого в МИД Китая заявили о координации позиций с Россией по урегулированию международных вопросов.

    Коментарии (20)
    Москва квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт терроризма
    Посольство РФ в США: Россия квалифицирует взрывы «Северных потоков» как акт международного терроризма
    		    16 февраля 2023, 07:55
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма, говорится в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в США Игоря Гиренко.

    Дипломат заявил в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне, что Москва квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования.

    Гиренко подчеркнул, что Соединенным Штатам, претендующим на роль источника истины в последней инстанции, не помешало бы перейти от пустых обвинений в адрес России к делу и хотя бы попытаться доказать непричастность США к разрушению газовых трубопроводов.

    В посольстве обратили внимание на несдержанную реакцию пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на вполне резонный вопрос об отношении администрации Соединенных Штатов к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море.

    Дипломат отметил, что интерес общественности более чем оправдан в условиях тотального игнорирования властями Соединенных Штатов резонансного расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша при молчаливом согласии местных СМИ.

    Пресс-секретарь посольства РФ в США подчеркнул, что Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах.

    Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о непричастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (39)
    Глава СНБО Данилов: СССР развалили украинцы
    		    16 февраля 2023, 18:08
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Украинцы разрушили Советский Союз, с таким заявлением в эфире единого украинского телемарафона выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

    По его словам, из 176 шахтеров, участвовавших в первой в СССР стачке в марте 1989 года, 94 были украинцами. Данилов заявил, что именно эти забастовки запустили распад СССР, передает РИА «Новости».

      

    Ранее Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.

    Коментарии (48)
    Киев в ситуации дефицита воды решил «повесить свои просчеты» на Россию

    16 февраля 2023, 08:26

    Текст: Александра Юдина

    Дефицит чистой питьевой воды на Украине около Днепра обусловлен некомпетентными действиями киевского режима, но на Украине все равно сделают все возможное, чтобы обвинить Россию, заявил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

    По его словам, перебои в работе водоснабжения никак не связаны с Каховской ГЭС и другими проблемами с Днепром, Киеву нужно «повесить на кого-то собственные просчеты», так как уже каждый знает, что наладить подобие нормальной жизни в Херсоне у Киева не получилось, передает ТАСС.

    При этом Малькевич отметил, что с российской стороны, на левом берегу Днепра, «проблем с водой нет». Также политик прокомментировал выступление украинского премьера Дениса Шмыгаля, подчеркнув, что это не более чем «пиаровская история, не имеющая ничего общего с реальностью».

    «Это все упаковывается в рамки специальной большой информационной кампании вокруг годовщины СВО», – заключил Малькевич.

    Рогов заявил, что украинское правительство с помощью западных СМИ готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС.

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    Гулявшей с теленком на Красной площади американке надолго запретили въезд в Россию
    		    16 февраля 2023, 17:04
    Фото: Алиса Дэй/vk.com
    Текст: Кристина Цыцура

    Миграционная служба Москвы запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, следует из документов.

    До 2063 года женщина не имеет права въезжать на территорию Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на протокол, составленный отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.

    Суд не стал рассматривать материалы дела о штрафе в размере 7 тыс. рублей и выдворении, так как женщина сама покинула страну. Дей проживала в России без регистрации, а в страну попала по туристической визе.

    Ранее сообщалось, что Дей, выгуливая животное, выкрикивала лозунг «Животные – не еда». 

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    Минобороны: Из плена освобождены более 100 российских военных
    Минобороны заявило о 101 освобожденном из плена российском военном
    		    16 февраля 2023, 18:50
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    С контролируемой киевским режимом территории возвращен 101 российский военнослужащий, сообщило Министерство обороны России.

    Возвратить россиян удалось в ходе переговоров с киевскими властями, сообщили в министерстве в четверг, передает ТАСС. Там подчеркнули, что в плену российским военным грозила смертельная опасность.

    Освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства. Также им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    В декабре Минобороны сообщало о возвращении 82 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность.

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    В НАТО спрогнозировали расширение конфликта на Украине
    Замгенсека НАТО Джоанэ: Конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится

    16 февраля 2023, 14:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится и будет очень интенсивным, заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью агентству «Аджерпрес».

    По его словам, ВС России уже начинают наступление, украинская сторона готовит контрнаступление, поэтому месяцы и после топкого сезона, когда условия будут лучше для масштабного столкновения, на Украине расширится, передает ТАСС.

    «Мы понимаем, что предстоящий период будет очень интенсивным, будет потребляться много боеприпасов, и думаю, что параллельно с необходимостью мобилизовать как можно быстрее технику, в том числе тяжелую, типа тяжелых танков, которые нужны Украине, мы должны быть уверены, что имеются и боеприпасы. Мы должны работать и с промышленностью, чтобы производить больше, производить в достаточных количествах и для Украины, и для наших собственных потребностей», – сказал Джоанэ.

    Ранее Джоанэ заявил, что НАТО должно значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности.

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    В Австрии раскритиковали украинцев за шикарный отдых

    16 февраля 2023, 14:32

    Текст: Ольга Иванова

    Читатели издания Exxpress обратили внимание на шикарный отдых украинцев в Буковеле, в то время как европейская экономика страдает из-за санкций и финансовой помощи Киеву.

    Один из комментаторов подчеркнул, что совсем скоро Украина станет самой богатой страной Европы. «Вот и сотни миллиардов, которые рекой текут на Украину», – написал он, передает РИА «Новости».

    «Меня поражает то, что, по крайней мере, украинцы все еще могут позволить себе отдыхать на горнолыжных курортах, а мы из-за антироссийских санкций едва сводим концы с концами», – написал другой читатель.

    Еще один удивился тому, что украинцы могут кататься на лыжах, пока европейские налогоплательщики их балуют.

    «Постепенно граждане ЕС должны понять, что на самом деле происходит и что Украина не является бедной страной, какой себя выставляет», – добавил комментатор.

    Ранее читатели издания Daily Mail резко прокомментировали слова генерала США Марка Милли, который заявил, что Россия уже проиграла в конфликте с Украиной.

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