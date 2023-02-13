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Губернатор Ростовской области и атаман Всевеликого войска Донского посетили бойцов в ЛНР
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев и его заместитель, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков навестили российских солдат в зоне боевых действий в ЛНР, передали партию гуманитарной помощи, необходимое оборудование и обмундирование.
Губернатор и атаман также встретились с добровольцами Шестого отдельного мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова. Голубев отметил, что у руководства региона находятся на особом контроле не только обеспечение воинов всем необходимым, но и проблемы, с которыми сталкиваются в отсутствие мужей, отцов, сыновей их родители, жены и дети. Солдатам была передана партия гуманитарной помощи, необходимое оборудование и обмундирование, говорится в сообщении на сайте Всероссийского казачьего общества.
В свою очередь, атаман Бодряков отметил, что юртовые, станичные, хуторские казачьи общества Всевеликого войска Донского собирают казакам-добровольцам и мирным жителям Донбасса продукты питания, медикаменты, теплые вещи, тепловизоры, печки-буржуйки, походные печи. За время ведения спецоперации казаками Всевеликого войска Донского отправлено продуктов питания, вещей и медикаментов свыше 500 тонн.
На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира
Обозреватель Times высказался за участие Запада в переговорах Украины и России о мире
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Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире, выразил мнение публицист Мэттью Пэррис в колонке Times.
Автор статьи назвал неверными призывы, чтобы исключительно президент Украины Владимир Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению, так как у Запада есть интерес в определении параметров любого мирного договора, передает ТАСС.
По его словам, страны Запада скоро должны будут «сказать больше». По его мнению, должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться – это будут силы Запада, возглавляемые президентом США.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.
Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву
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Народный артист России Александр Филиппенко сообщил, что уехал из России. Он также заявил, что уволился из театра Моссовета, потому что у него закончился контракт.
Свой уход из театра Моссовета Филиппенко назвал добровольным.
«Добавить важно только одно: частица -ся, она ведь возвратная… и когда говорим «уволился» из Театра Моссовета, стоит обращать на эту бедную частицу внимание, не игнорировать ее… Это совы не то, чем кажутся, а иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт. Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания. Всем говорящим теплые слова – любовь и безмерная благодарность», – приводит издание «Подъем» слова артиста.
Филиппенко также призвал не равнять ситуацию в «Современнике» с его расставанием с театром Моссовета. По его словам, это две очень большие разницы.
Между тем, СМИ предполагают, что Александр Филиппенко возвращаться в Россию не собирается, поскольку с ним не продлен контракт из-за его позиции по СВО. Предположительно, с актером решили не работать после того, как он принял участие в Таллине в программе Александра Плющева (признан иноагентом), передает «Царьград».
По версии издания, после поездки Филиппенко в Таллин в театр им. Моссовета указание не продлевать больше с ним контракт. К тому же организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках.
Режиссер Юрий Кара, в фильме которого играл Филиппенко, назвал его «профессиональным предателем». Отъезду актера удивился и режиссер Владимир Бортко, который так и не понял, «кто его здесь обидел».
Ранее дочь артиста сообщала, что он живет в Вильнюсе, и уехал из России страну из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года Филиппенко публиковал фото в вышиванке и поддерживал антивоенный флешмоб.
Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета данного вуза.
Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1996–2006 годах был художественным руководителем театра «Моно-дуэт-трио» при Москонцерте. В настоящее время Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и «Три сестры».
Широко известен по киноролям. В частности, снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Я его невеста», «Кто заплатит за удачу», «Там, на неведомых дорожках...», «Мой друг Иван Лапшин», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». Актер снялся в десятках фильмов.
В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте
The New York Times: Основной целью Украины сейчас является Мелитополь
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Аналитики выделяют основную очевидную цель для украинских военных – продвижение на юг зоны спецоперации, так как позиции ВС России на востоке надежно укреплены, пишет The New York Times.
По данным газеты, эксперты выделяют город Мелитополь как основную цель для наступления ВСУ, так как он находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, а это, в свою очередь, является важным источником снабжения российских войск на юге, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В статье отмечается, что киевский режим при этом должен будет «сдерживать наступление российских военных, сохранять численность собственной армии и техники».
Как сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские военные ожидают такой тактики от Украины.
«Мы поддерживаем это напряжение», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.
Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине
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ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными аппаратами по критически важным объектам энергетики Украины, все цели достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале российского военного ведомства уточняется, что в течение 10 февраля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также были использованы беспилотники. Удары наносились по объектам системы энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В Минобороны подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.
В результате российских ракетных ударов была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ.
Ранее в Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.
Кадыров ответил Слепакову стихами
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову стихами
В стихотворной форме и с использованием нелестных слов вроде «зажравшийся хам» глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову, который написал и исполнил оскорбительную песню о военных.
В своем Telegram-канале он попросил Слепакова «не дергаться» и «не нервничать», а сидеть спокойно «где-нибудь дома».
Возмутились песней Слепакова о гибели российских военных и блогеры. Журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом.
Генерал ФСБ назвал источники ВСУ о планах ВС России
Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получает информацию о союзных силах от разведки и космоса
С помощью полученной информации от вражеской агентуры, космической и наземной разведки о планах союзных сил ВСУ пытаются изменить ход специальной военной операции, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Генерал отметил, что ВСУ получает информацию о планах ВС России и их союзников от вражеской агентуры, при помощи перехватов, а также космической и наземной разведки, которую им помогают осуществлять западные страны, пишет «Московский комсомолец».
По словам Михайлова ВСУ пытается с помощью полученной информации тем или иным образом изменить ход наступательной операции ВС России. Также он заявил, что, если происходит утечка данных о планах российских войск и их союзников, то операции корректируются.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности
Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе существующей реальности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью каналу «Звезда».
Он напомнил классическое выражение – любые военные действия завершаются переговорами. Теперь же в случае с Украиной к ним подойдут без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, передает ТАСС.
При этом Вершинин подчеркнул, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.
Также дипломат не исключил, что эти переговоры возможны и при нынешнем президенте США Джо Байдене, если сам президент и его окружение «проявятся осмотрительность и мудрость».
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт.
Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»
Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, сообщает ТСН.
Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
Эксперт: Освобождение Двуречного – это прелюдия к продвижению ВС России на Харьковщине
Эксперт Онуфриенко проанализировал ситуацию на линии столкновения после освобождения Двуречного
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Освобождение Двуречного – это вероятное начало большого наступления российских войск, которые продолжают наносить удары по всей линии фронта и выматывают противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об освобождении Двуречного на Купянском направлении Харьковской области стало известно в пятницу.
«Речь идет об освобождении железнодорожной станции и поселке на левом берегу Оскола. Там сейчас разворачиваются основные боевые действия. Небольшая возвышенность дает нам преимущество, из Двуречного удобнее обстреливать позиции противника на правом берегу Оскола», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Впервые о боях за Двуречное сообщалось три дня назад. Боевые действия шли в западной части поселка, напомнил эксперт. Он особо отметил, что северо-восточнее Купянска находятся два населенных пункта с названием Двуречное. Один расположен на небольшой возвышенности примерно в 12 километрах от Купянска на левом берегу Оскола с железнодорожной станцией, второй – на правом берегу.
По его словам, также сейчас идут бои за село Синьковка в 5–6 километрах от окраин Купянска. Это вынуждает противника перебрасывать значительные силы из состава подразделений ВСУ и теробороны к Купянску, который играет огромное значение для обороны ВСУ, потому что там расположена узловая железнодорожная станция.
«Освобождение Двуречного – это прелюдия к большому наступлению. Тактика наших войск секретом не является. Мы с конца прошлого года наносим удары по всей линии фронта, выматывая противника и вынуждая его разбрасывать свои резервы на множество направлений», – пояснил Онуфриенко.
В пятницу в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Двуречное в Харьковской области. «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в заявлении.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля на этом направлении. Также была ликвидирована артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.
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МО: ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
Конашенков: ВКС России поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
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ВКС России в результате высокоточного ракетного удара поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. В.А. Малышева в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева, передает ТАСС.
Конашенков рассказал также, что на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Он рассказал также, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В частности, по его словам, в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Конашенков заявил также, что на Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, две артиллерийские системы М777 производства США, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».
ВС России уничтожили артсистему Paladin на южнодонецком направлении
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На южнодонецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было уничтожено более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны.
По данным в Telegram-канале ведомства, на южнодонецком направлении наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка ДНР, потери противника составили более 95 человек за сутки, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».
Кроме того, в Минобороны заявили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Также на краснолиманского направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.
На донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Кроме того, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское, Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ДНР уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, также три склада уничтожены
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
Авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск (сил) ВС России сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, а возле населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300». Также в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.
Системы ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов в Стельмаховке, Нововодяное, Голиково, Кременной Луганской народной республики, в Александровке в ДНР, Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине, все объекты поражены.
В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
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ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.
«Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.
«Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.
В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.
«В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.
«В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.
Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.
Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.
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Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора под Артемовском
Пригожин: Поселок городского типа Красная Гора под Артемовском взят российскими силами
Поселок городского типа Красная Гора, располагающийся под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР), был взят российскими силами, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Красная Гора, передает ТАСС.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
Напомним, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинская сторона не выходит из Артемовска несмотря на то, что это нерационально.
Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины
Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера.
Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон.
Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны.
Российские десантники рассказали о продвижении с помощью установки «Нона-С»
Российские военные сейчас продвигаются на поле боя в Луганской народной республике, активно применяя самоходную артиллерийскую установку 2С9 «Нона-С».
По словам командира подразделения, сейчас идет наступление войск, ведется артиллерийская поддержка, передает РИА «Новости».
Отмечается нанесение точных и аккуратных ударов по живой силе противника, который находится возле российских подразделений. В день приходится наносить до 15 целей, за сутки расходовать до 150 снарядов.
Ранее были опубликованы кадры последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в ДНР.