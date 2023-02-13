Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ

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13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Китай свысока издевается над Америкой

На фото – остатки первого китайского аэростата, поднятого вблизи американского побережья U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson/Sipa USA/Reuters
Уже третий за последние дни аэростат сбит над территорией Северной Америки – на этот раз в воздушном пространстве Канады. «Китайцы выставили американцев полными идиотами», комментируют происходящее эксперты и объясняют, какие именно военные и политические задачи решает Китай таким образом в противостоянии с США. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...

СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Является ли Молдавия частью Русского мира?
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  • Нет

  • Только Приднестровье

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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
    ВСУ пытались остановить наступление ВС России поджогом леса Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события» Партия Шольца проиграла выборы в Берлине Стало известно о намерении ЕС ввести новые санкции против четырех российских банков
    Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова Пакистан отправил Украине 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град» Москва предупредила Токио об ответе на размещение гиперзвуковых ракет Мобилизация украинских беженцев началась в Британии
    В США заметили страх и отчаяние Зеленского Маск прокомментировал ограничение доступа военных беспилотников на Украине к сети Starlink Грузия отказала во въезде российской правозащитнице Власти пообещали открыть трассу М12 Москва – Казань до конца 2023 года

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    Андрусовское перемирие


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    на ваш взгляд


    Является ли Молдавия частью Русского мира?

    Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ

    Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине
    		    13 февраля 2023, 10:58
    Фото: REUTERS/Maksim Levin
    Текст: Вера Басилая

    Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

    В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»

    Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».

    Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.

    Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.

    До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.

    В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине
    		    12 февраля 2023, 18:41
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom.

    По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости».

    «Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов... У России есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор.

    Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

    Коментарии (35)
    Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»
    Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике
    		    13 февраля 2023, 03:31
    Фото: Serhii Hudak/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, сообщает ТСН.

    Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»

    Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.

    Коментарии (38)
    Эксперт описал угрозу использования американских БПЛА Польшей
    Военный эксперт Хатылев: США хотят знать все о наших западных границах
    		   12 февраля 2023, 18:40
    Фото: U.S. Air Force/Master Sgt. Dennis J. Henry Jr.
    Текст: Дарья Волкова

    Передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Польша арендовала у США БПЛА Reaper.

    «Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, тем самым они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации контрнаступления», – рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

    «Безусловно, противнику разведданные нужны для того, чтобы лучше знать о передвижении и состоянии наших войск в режиме реального времени. Кроме того, чтобы знать наши возможности для маневров и так далее. И раз на территории Польши появляются дополнительные силы и средства для разведдеятельности, значит Штаты готовят какие-то очередные действия против нас», – отметил он.

    «Беспилотных аппаратов такого уровня у Польши раньше не было. Reaper могут длительное время находиться в воздухе и использовать большие высоты. То есть можно говорить о том, что потребовалась более детальная разведка и высокоточные данные», – полагает собеседник.

    «Кроме действий на Украине, эти беспилотники вполне могут и угрожать Калининграду, а также территории Белоруссии. Однако в Калининградской области для противника все предельно понятно в отношении нашей группировки, какие там типы комплексов и как расположены», – рассуждает эксперт.

    «Вместе с тем я допускаю, что для получения информации о детальном положении дел могли потребоваться самые современные средства. Еще и на фоне постоянной шумихи и обеспокоенности в западной прессе могут использовать и для разведывания ситуации в Белоруссии», – добавил Хатылев.

    «Что касается нашего ответа на западную разведку, то здесь мы можем и должны действовать в рамках понятного цикла мероприятий по противодействию. В их числе соблюдение маскировки, проведение различных действий в рамках радиоэлектронной борьбы, радиолокационного прикрытия и так далее. Нашим войскам все известно», – отметил собеседник.

    «Однако это работает только в случае ненарушения нашей границы. Если же американские беспилотники нарушат нашу государственную границу, то к ним будут предприниматься иные меры, в том числе уничтожение», – акцентировал эксперт.

    «Отмечу, что существенного различия в проведении разведки силами и средствами НАТО сейчас и при привлечении БПЛА Reaper – нет. В свою очередь наши войска стоят на своих позициях, выполняют задачи повседневной деятельности и ведут наблюдение за противником, проводят тактические учения. Ничего ценного разведка НАТО не поимеет, применяя там свои БПЛА», – заключил Хатылев.

    Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.

    Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.

    Ранее ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.

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    Коментарии (12)
    МО: ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
    Конашенков: ВКС России поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
    		   12 февраля 2023, 15:28
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России в результате высокоточного ракетного удара поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. В.А. Малышева в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По его словам, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева, передает ТАСС.

    Конашенков рассказал также, что на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Он рассказал также, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В частности, по его словам, в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».

    Конашенков заявил также, что на Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, две артиллерийские системы М777 производства США, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».

    Коментарии (50)
    Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
    		    13 февраля 2023, 09:45
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен письмом, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в больнице в Москве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров написал в своем Telegram-канале, что несколько дней назад адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала.

    Генерал вовремя понял по едкому специфическому запаху, что письмо отравлено. Он принял меры, также поступили те, кто контактировал с конвертом. Избежать тяжких последствий удалось благодаря медикам в санчасти, где оказался профессиональный токсиколог.

    По словам Кадырова, генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Ведется расследование, уже есть результаты.

    Ранее спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.

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    Пушков назвал причину, по которой Украину нельзя принимать в НАТО
    Пушков: Прием Украины в НАТО поставит альянс на грань войны с Россией

    12 февраля 2023, 17:58

    Текст: Валентина Григоренко

    Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с Россией и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале написал, что Украины прием «действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины».

    По его словам, «при помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки и превратила бы альянс в механизм подготовки большой войны Запада с Россией».

    Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ради ясности, стабильности и долгосрочного мира Украина должна присоединиться к блоку НАТО.

    Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.

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    Мобилизация украинских беженцев началась в Британии
    Посол России Келин: На территории Британии вербуют украинских беженцев

    13 февраля 2023, 10:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Британии, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    По его словам, украинское посольство в Британии рассылает письма, чтобы разыскать украинских беженцев, которых затем вербуют в ВСУ, вручают повестки и отправляют воевать, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия в стране военного положения.

    Напомним, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. 

    Коментарии (6)
    Дуда назвал число американских военных в Польше
    Дуда: Почти 10 тыс. американских военных размещены в Польше

    12 февраля 2023, 13:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Численность военнослужащих армии США, размещенных в Польше, составляет почти 10 тысяч, заявил президент Польши Анджей Дуда.

    По словам Дуды, Польша сделала все, чтобы вступить в НАТО и получить гарантию статьи 5 Договора, передает РИА «Новости». Он добавил, что с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти 10 тысяч американских военнослужащих находятся в Польше.

    Ранее появились сведения о массовой переброске танков США в Польшу и Литву.

    Напомним, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные разворачивают противоракетные комплексы ПВО Patriot на аэродроме варшавского района Бемово, «это важный элемент обучения солдат 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады».

    Коментарии (7)
    Пакистан отправил Украине 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»
    Economic Times: Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»

    12 февраля 2023, 23:43

    Текст: Антон Никитин

    Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», сообщило индийское издание Economic Times.

    По имеющимся у издания сведениям, снаряды в феврале были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через порт Эмден в Германии. Как отметил неназванный источник издания, Пакистан регулярно поставляет Украине оружие, несмотря на то, что Исламабад просил Россию о снижении цен на нефть. Как отмечается в материале, в январе пакистанские фабрики через порт Карачи отправили Украине 50 тыс. боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в январе стало известно о планах Пакистана поставить Украине через порт в Польше боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды натовского калибра 155 мм.

    Коментарии (9)
    Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении 200 граждан России

    12 февраля 2023, 14:34

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении на 50 лет санкций в отношении 200 российских граждан.

    Как сообщает РИА «Новости», санкции предполагают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

    Кроме того, в списке ограничений: полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; запрет на приобретение в собственность земельных участков.

    Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.

    Коментарии (9)
    ВСУ пытались остановить наступление ВС России поджогом леса
    Марочко: Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил России

    13 февраля 2023, 09:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли в воскресенье попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ Кременной, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Серебрянского лесничества (район Кременной) боевики ВСУ при помощи горючей смеси и валежника, рассчитав направление ветра, попытались трассерами поджечь лес с таким расчетом, чтобы огонь направился на позиции ВС России, передает ТАСС. По словам Марочко, выпавший снег не позволил противнику осуществить задуманное – и пожар просто потух.

    Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области происходят пожары из-за обстрелов, которые ведут украинские военные, из-за действий ВСУ как минимум четверо мирных жителей погибли.

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    Маск прокомментировал ограничение доступа военных беспилотников на Украине к сети Starlink
    Маск объяснил ситуацию со Starlink на Украине «нежеланием развязывать третью мировую войну»
    		    13 февраля 2023, 09:28
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну, заявил владелец компании SpaceX американский предприниматель Илон Маск.

    Маск заявил, что Starlink – это коммуникационная основа Украины, единственная возможность подключиться к интернету на линии фронта, остальные были уничтожены. Однако она не должна использоваться для эскалации конфликта, допустить третью мировую войну нельзя, передает ТАСС.

    Напомним, компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети Starlink, поскольку последняя, «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием».

    Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что сообщения об ограничениях в работе спутников могут быть провокацией.

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    В США заметили страх и отчаяние Зеленского
    Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
    		    13 февраля 2023, 10:38
    Фото: Nathan Howard/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.

    На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.

    Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с  президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».

    Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.

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    Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию
    Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации

    12 февраля 2023, 13:38

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, следует из соответствующего документа.

    В документе говорится, что генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Черниговской областной государственной администрации необходимо осуществить в соответствии с законом «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа, передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

    Кто возглавит военную администрацию, пока неизвестно.

    Ранее Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции. Политолог Шеслер рассказала газете ВЗГЛЯД, какие цели преследует украинский лидер.

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    В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины
    Депутат Нагорняк: Для полноценного восстановления работы энергосистемы Украины необходим год

    12 февраля 2023, 14:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.

    По его словам, для полноценного восстановления работы энергосистемы необходимо год времени и миллиарды долларов, передает РИА «Новости».

    В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что наиболее сложная ситуация со светом в Харьковской и Одесской областях.

    Ранее сообщалось, что энергосистема Украины продолжает испытывать значительный дефицит мощности, в связи с чем всем регионам страны сокращены нормы потребления электроэнергии.

    Напомним, экс-премьер-министр Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров заявил, что украинская энергосистема приближается к полному коллапсу, в скором времени страна станет непригодной для проживания.

    Коментарии (5)
     
     
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