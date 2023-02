Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию Слуцкий: Украина и Запад должны ответить за разжигание конфликта на Украине Слуцкий заявил, что Киев и Запад должны ответить за разжигание конфликта на Украине 12 февраля 2023, 14:23 Текст: Валентина Григоренко

Руководство Украины и западные коспонсоры минского процесса должны ответить за превращение локального конфликта в масштабные военные действия по международному праву, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Именно они – все, кто лгал и плел сети заговора, рассуждая о мире и готовясь к войне, – ответственны за превращение регионального конфликта в масштабные военные действия, за гибель людей. И должны ответить за это, в соответствии с нормами международного права. О политической ответственности, морали и нравственности говорить не буду: чего у них нет, того нет», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он напомнил, что 12 февраля 2015 года был подписан «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», реализация которых способствовала бы урегулированию спровоцированного Киевом конфликта на юго-востоке Украины. При этом, день большой надежды стал днем обмана и упущенных возможностей, отметил Слуцкий. «Высокий уровень – на подписании как гаранты присутствовали лидеры России, Германии и Франции – придавал, как казалось, вес и надежность договоренностям Украины, ДНР и ЛНР. Более того, пять дней спустя, 17 февраля Совет безопасности ООН поддержал Минские соглашения, одобрив их соответствующей резолюцией»,– продолжил парламентарий. Москва и республики Донбасса приложили немало усилий, чтобы соглашения заработали, Киев же все эти годы их упорно саботировал, придумывал отговорки, выдвигал необоснованные обвинения, лгал, ведя свою игру, отметил Слуцкий. «Западные коспонсоры минского процесса от Франции и Германии фактически подтвердили наличие сговора по срыву обязательств и сознательному игнорированию резолюции СБ ООН. Зеленский закрыл собой этот предательский ряд, также публично объявив, что никогда не верил в Минские соглашения, а значит, для него они утратили силу с момента подписания. Годами мировое сообщество намерено вводилось в заблуждение», – сообщил политик. Также он напомнил, что все время с момента подписания на Россию не переставали оказывать санкционное давление. Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт. Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву 11 февраля 2023, 20:00

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Народный артист России Александр Филиппенко сообщил, что уехал из России. Он также заявил, что уволился из театра Моссовета, потому что у него закончился контракт. Свой уход из театра Моссовета Филиппенко назвал добровольным. «Добавить важно только одно: частица -ся, она ведь возвратная… и когда говорим «уволился» из Театра Моссовета, стоит обращать на эту бедную частицу внимание, не игнорировать ее… Это совы не то, чем кажутся, а иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт. Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания. Всем говорящим теплые слова – любовь и безмерная благодарность», – приводит издание «Подъем» слова артиста. Филиппенко также призвал не равнять ситуацию в «Современнике» с его расставанием с театром Моссовета. По его словам, это две очень большие разницы. Между тем, СМИ предполагают, что Александр Филиппенко возвращаться в Россию не собирается, поскольку с ним не продлен контракт из-за его позиции по СВО. Предположительно, с актером решили не работать после того, как он принял участие в Таллине в программе Александра Плющева (признан иноагентом), передает «Царьград». По версии издания, после поездки Филиппенко в Таллин в театр им. Моссовета указание не продлевать больше с ним контракт. К тому же организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках. Режиссер Юрий Кара, в фильме которого играл Филиппенко, назвал его «профессиональным предателем». Отъезду актера удивился и режиссер Владимир Бортко, который так и не понял, «кто его здесь обидел». Ранее дочь артиста сообщала, что он живет в Вильнюсе, и уехал из России страну из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года Филиппенко публиковал фото в вышиванке и поддерживал антивоенный флешмоб. Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета данного вуза. Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1996–2006 годах был художественным руководителем театра «Моно-дуэт-трио» при Москонцерте. В настоящее время Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и «Три сестры». Широко известен по киноролям. В частности, снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Я его невеста», «Кто заплатит за удачу», «Там, на неведомых дорожках...», «Мой друг Иван Лапшин», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». Актер снялся в десятках фильмов. Захарова дала совет Бербок после оправданий за слова о «войне против России» 11 февраля 2023, 16:49

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу МИД ФРГ Анналену Бербок не лицемерить, признавая свою ошибку из-за слов о том, что Запад находится в состоянии войны с Россией. Захарова в своем Telegram-канале обратилась к Бербок с призывом перестать заниматься эскалацией конфликта на Украине, раз она считает, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни. Дипломат напомнила Бербок, что режим Зеленского, которого поддерживала Германия, восемь лет убивал людей на Донбассе. Захарова также отметила, что СВО была начата, чтобы прекратить кровопролитие и не допустить мировую войну. Сразу после этого, по словам Захаровой, «НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая все это в масштабную бойню». Дипломат дала совет Бербок, что нельзя лицемерить, если она осознала свою ошибку искренне, если это не так, то последствия будут непоправимы. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России». Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Новости СМИ2 Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине 11 февраля 2023, 15:02

Фото: REUTERS

Текст: Вера Басилая

ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными аппаратами по критически важным объектам энергетики Украины, все цели достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В Telegram-канале российского военного ведомства уточняется, что в течение 10 февраля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также были использованы беспилотники. Удары наносились по объектам системы энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В Минобороны подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены. В результате российских ракетных ударов была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ. Ранее в Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области. Генерал ФСБ назвал источники ВСУ о планах ВС России Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получает информацию о союзных силах от разведки и космоса 11 февраля 2023, 15:55

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

С помощью полученной информации от вражеской агентуры, космической и наземной разведки о планах союзных сил ВСУ пытаются изменить ход специальной военной операции, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Генерал отметил, что ВСУ получает информацию о планах ВС России и их союзников от вражеской агентуры, при помощи перехватов, а также космической и наземной разведки, которую им помогают осуществлять западные страны, пишет «Московский комсомолец». По словам Михайлова ВСУ пытается с помощью полученной информации тем или иным образом изменить ход наступательной операции ВС России. Также он заявил, что, если происходит утечка данных о планах российских войск и их союзников, то операции корректируются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса. Новости СМИ2 ВС России уничтожили артсистему Paladin на южнодонецком направлении 11 февраля 2023, 15:19

Фото: soldiersmediacenter/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

На южнодонецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было уничтожено более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны. По данным в Telegram-канале ведомства, на южнодонецком направлении наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка ДНР, потери противника составили более 95 человек за сутки, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б». Кроме того, в Минобороны заявили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Также на краснолиманского направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20. На донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское, Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ДНР уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, также три склада уничтожены На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны. Авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск (сил) ВС России сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, а возле населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300». Также в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6. Системы ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов в Стельмаховке, Нововодяное, Голиково, Кременной Луганской народной республики, в Александровке в ДНР, Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине, все объекты поражены. Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины 11 февраля 2023, 18:00 Текст: Кристина Цыцура

Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера. Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон. Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны. Новости СМИ2 Российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной 11 февраля 2023, 18:41

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Разведчики Западного военного округа ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери. Один из бойцов рассказал РИА «Новости», что первый взятый опорный пункт в лесу «усеян» телами погибших украинских солдат, их никто не забрал, также трупы «разбросаны» по лесу и в окопах. Разведчик рассказал, что был штурм двух опорных пунктов нацгвардии Украины одновременно, наступление шло по всей территории леса, чтобы не успели предпринять ответные меры. По его словам, противник не ожидал быстрых действий, поспешно оставлял свои позиции. «В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и как только завязывается бой, они начинают отступать», – отметил боец. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения, сложилась непростая ситуация, противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории. Пригожин пообещал отомстить за расстрелянных ВСУ российских военнопленных Пригожин прокомментировал видео с расстрелом ВСУ безоружных российских военнопленных 11 февраля 2023, 18:55

Фото: @rt_russian

Текст: Вера Басилая

Месть будет осуществляться исключительно законными с точки зрения войны методами, еще большее количество врагов будет уничтожено, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных. Пригожин заявил, что мстить ЧВК «Вагнер» за расстрел безоружных российских военных будет только законными с точки зрения войны методами, штурмовые отряды уничтожают врагов только во время боя, передает RT. Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными. В МИД России заявили, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур. Напомним, в интернете опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком. Новости СМИ2 Британцы призвали Зеленского к ответу после предупреждения России об ответе на поставку самолетов Киеву 11 февраля 2023, 19:17 Текст: Вера Басилая

Читатели Daily Mail после сообщения посольства России в Великобритании о неминуемом ответе на недружественные шаги Лондона, включая и поставку боевых самолетов Украине, обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. «Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь? Ты думаешь, наши улицы вымощены золотом?» – спросили читатели Daily Mail у Зеленского, передает РИА «Новости». Также участники дискуссии обратились к премьеру Британии: «Ради бога, Сунак. Ты пытаешься нас всех убить?». «Мы не платим зарплаты своим медицинским работникам, зато даем миллиарды Киеву», – возмутились пользователи. «Если мы предоставим истребители, значит, мы вступили в войну. Рискованное дело», – считает один из комментаторов. «Разве британские подданные хотят этого противостояния? <…> Мы уже дали Украине достаточно», – написали читатели. «Солидарен с Россией. Это вообще не наш конфликт», – подчеркнул один из участников дискуссии. Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной. В посольстве России в Лондоне заявили, что поставки Украине британских истребителей приведут к военно-политическим последствиям для Европы и всего мира, отмечается, что именно по вине Лондона будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации конфликта. Американский экс-разведчик обвинил США в обстрелах Донбасса Экс-разведчик Риттер обвинил Белый дом в военных преступлениях в Донбассе 11 февраля 2023, 17:40

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по позициям ВС России, что делает США виновной в преступлениях против гражданского населения, Белому дому грозят политические проблемы, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По словам экс-разведчика, каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава из США, которые вовлечены во все это, передает РИА «Новости». Он указал, что из HIMARS бьют по больницам, школам, гражданским зданиям, а это считается военным преступлением, и теперь Белому дому угрожают политические проблемы. Риттер считает, что вовлечен в военные преступления в том числе Джейк Салливан, который, как советник по национальной безопасности, должен проинформировать президента обо всем, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох. «И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!» – возмутился Риттер. Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном». Новости СМИ2 Жители Сан-Ремо вышли на манифестацию против обращения Зеленского на фестивале В городах Италии прошли манифестации против обращения Зеленского на фестивале в Сан-Ремо 11 февраля 2023, 20:49 Текст: Вера Басилая

Несколько сотен итальянцев вышли на манифестацию против выступления президента Украины Владимира Зеленского с речью на итальянском песенном фестивале, они также выступают против воинственной линии НАТО и политики Рима по украинскому конфликту. По словам представителя ассоциации «Свободная площадь Генуи» Зеленскому будет разрешено отправить на фестиваль свое послание, в котором он, скорее всего, будет просить оружие для втягивания мира в конфликт, несмотря на то, что итальянцы осуждают правительство за поддержку киевского режима, передает ТАСС. Активист указал, что в Сан-Ремо, Риме, Генуе итальянцы будут протестовать против правительства и против любой формы военной поддержки войны, которую НАТО развязала против Российской Федерации. В акции протеста также участвует также общественно-политическое объединение «Единая Италия», сотрудничающее с партией «Единая Россия», также в поддержку манифестации выступил «Фронт несогласия». Его представители развернули большой транспарант с лозунгом «Нет Зеленскому в Сан-Ремо», «Нет Украине в НАТО». Участники акции держат в руках плакаты с надписями следующего содержания: «Нет оружию Киеву, да — мирным переговорам!». Некоторые пришли с российскими флагами и георгиевскими лентами. Ранее ведущий фестиваля Amedeo Sebastiani и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта заявил, что президент Украины Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс «Сан-Ремо» текст с обращением, его видеовыступления не будет. Против выступления президента Украины на музыкальном фестивале выступили десятки тысяч итальянцев. Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставило руководство конкурса отказать Зеленскому, просьбы которого в Европе сейчас не принято игнорировать. Ослабление Германии назвали второй целью США в конфликте на Украине Американский политик Барака назвал ослабление Германии второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине 11 февраля 2023, 22:23

Фото: Ute Grabowsky/

photothek.net/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. Американский политик выразил уверенность, что в войне, которую Соединенные Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью, передает РИА «Новости». Ранее в Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине. Новости СМИ2 Бригаду строителей обстреляли со стороны Украины в Курской области 11 февраля 2023, 17:03 Текст: Кристина Цыцура

Бригада строителей попала под обстрел в Курской области, огонь шел со стороны Украины по селу Гуево, погиб один человек, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Еще один был ранен, его доставили в Суджанскую ЦРБ, где оказывают необходимую помощь, рассказала глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, в ближайшее время вертолет санавиации транспортирует пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу. В конце января губернатор сообщил, что после обстрела ВСУ оказались повреждены дома в деревне Поповка Курской области. Зеленский уволил замкомандующего нацгвардией Украины Указ: Президент Украины Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Дзюбу 11 февраля 2023, 22:59 Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Руслана Дзюбу, соответствующий указ распространен офисом главы государства. Согласно документу, Зеленский распорядился уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего национальной гвардией Украины, передает ТАСС. Другим своим указом Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новых главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и министра внутренних дел страны Игоря Клименко. Ранее в субботу российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной. Новости СМИ2 Против опубликовавшей карту Закарпатья в цветах Венгрии депутата на Украине завели дело На Украине уголовное дело возбудили против опубликовавшей карту Закарпатья в цветах флага Венгрии депутата 11 февраля 2023, 21:12 Текст: Вера Басилая

В отношении депутата Закарпатского облсовета Юдита Петеи, опубликовавшей карту Закарпатья в цветах венгерского флага возбудили дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», сообщило местное СМИ. По информации издания «Страна.ua», депутату Петеи, опубликовавшей карту Закарпатья в цветах Венгрии, грозит до десяти лет лишения свободы, досудебное расследование будет вести СБУ, передает ТАСС. Украинские СМИ сообщали в конце января, что Петеи опубликовала в соцсети карту части региона в цветах флага Венгрии. Позже депутат удалила пост. Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.