Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине «по щелчку пальца»

Рябков: Колин Пауэлл с пробиркой стал олицетворением лицемерия правящей элиты США

Замглавы МИД РФ Рябков: У Пауэлла была совесть, что несвойственно современным дипломатам США

Как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну.

«Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него «рулил» внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, добавляет Рябков. «Хотя, как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе», – посетовал замминистра.

Главное же отличие от ситуации начала 2000-х, по мнению Рябкова, заключается в том, что международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону теперь уже не сойдет.

«В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий. Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему – американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», – уверен замминистра.

«Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», – подытоживает Рябков.

Как заявляла ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, американские политики врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – писала она.

Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, заявлявшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. «Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Позднее был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.

Как сообщала в октябре 2021 года газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом.

Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.