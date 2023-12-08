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    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    33 комментария
    8 декабря 2023, 21:54

    В Финляндии рассматривают возможность частичного открытия границы с Россией

    HS: Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один КПП на границе с Россией

    В Финляндии рассматривают возможность частичного открытия границы с Россией
    @ Алексей Даничев /РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией, один из которых подразумевает открытие одного или нескольких КПП, другой – оставить текущую ситуацию без изменений, сообщили СМИ.

    Как пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники, решение будет принято 12 декабря. В сообщении указано, что правительство рассматривает возможность открытия одного или нескольких пограничных пунктов на следующей неделе, передает РИА «Новости».

    Правительственные источники сообщили, что сейчас кажется, что нет никаких оправданий сохранению границы полностью закрытой с точки зрения нацбезопасности, потому что на границе и рядом с ней было довольно мирно.

    Ранее заместитель командующего погранслужбой юго-востока Финляндии Хейкки Ахтиайнен сообщил о планах открыть закрытые пункты пропуска на границе с Россией.

    Напомним, Финляндия закрыла все пограничные пункты и установила двойной забор на границе с Россией.

    8 декабря 2023, 11:49
    Умер примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

    Умер примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Кухарский

    Умер примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер театра и кино Василий Кухарский, известный ролями в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», умер в возрасте 42 лет от травм, полученных в результате ранения, сообщил Киевский академический драматический Театр на Подоле.

    Кухарский вступил в ряды вооруженных сил Украины в прошлом году. В сентябре 2023 года был тяжело ранен. Близкие Кухарского собирали средства на его реабилитацию, однако лечение не помогло, сообщает «Российская газета».

    Василий Кухарский родился и вырос в Житомире, высшее образование получал в Киеве. Сниматься в кино начал в Москве. В фильмографии артиста 38 ролей, включая картины «Отторжение» и «Спасти Веру», вышедшие в 2021 году.

    Коментарии (32)
    8 декабря 2023, 04:25
    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году

    Представитель Белого дома Файнер заявил о стремлении США заставить Россию пойти на переговоры с Украиной в 2024 году

    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы в конце 2024 года Россия оказалась вынуждена согласиться на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях, заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    Как заявил Файнер, США «хотели бы», чтобы украинская сторона к концу 2024 года находилась «на таких позициях, при которых России пришлось бы» выбирать – «сесть за стол переговоров» или «иметь дело с более сильной Украиной», передает ТАСС.

    Файнер пояснил, что речь идет о переговорах «на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН». Такие переговоры должны подразумевать «суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины», сказал Файнер.

    По его словам, «более сильная Украина» будет «опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины» и сможет «предпринять наступление».

    Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над на ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники США». «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Файнер заявил, что «это очень сложный стратегический выбор». Он не уверен, какое решение примет российская сторона. «Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», – заявил он.

    При этом Файнер заверил, что США по-прежнему «не поддерживают, не обеспечивают украинские удары внутри России». По мнению Белого дома, это не имеет «ключевого значения» для «успеха» Украины на поле боя.

    Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.

    Коментарии (58)
    8 декабря 2023, 14:39
    Россиянина в Финляндии задержали сразу после освобождения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский гражданин Воислав Торден задержан в Финляндии пограничниками сразу после освобождения из тюрьмы, сообщает местная пресса.

    Тордена планируется депортировать из страны, один из его адвокатов Хейкки Лампела заявил, что россиянин покинет тюрьму в городе Вантаа вместе с пограничниками, передает ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

    Тордену запрещен въезд в Шенгенскую зону из-за соответствующих решений Чехии и Норвегии.

    В пятницу финский Верховный суд освободил 36-летнего россиянина, задержанного по запросу киевского режима.

    Напомним, Торден был арестован в Финляндии по запросу Украины об экстрадиции. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

    Коментарии (8)
    8 декабря 2023, 10:29
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему нынешняя политика Соединенных Штатов на украинском направлении стала новым явлением в американском политическом дискурсе.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что «примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты». «Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими» – так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей», – отметил зампред Совбеза России.

    Вопрос, по его словам, заключается в другом. Медведев перечислил три фактора:

    – Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада.

    – Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи.

    – Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую.

    Это, как отметил Медведев, стало новым явлением в американском политическом дискурсе, которое создано АО «Джо, Хантер и партнеры». Импичмент, по мнению Медведева, вряд ли состоится, но «перспектива маячит», а вот поражение Байдена на выборах он считает весьма вероятным. Отсюда и проистекают «хамский шантаж», «непрерывная истерика», а также «дикие намеки» в адрес России, подчеркнул зампред Совета безопасности.

    Администрация США и «их запуганный выкормыш» получат деньги – если не сейчас, то в новом году, прогнозирует Медведев. Эти средства, по его словам, будут направлены на продолжение «бизнеса на войне».

    «И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев пошутил над псевдосолидарностью сытых США, Германии и Франции с Украиной.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 16:28
    Руководитель украинского мошеннического кол-центра арестован в Москве
    Руководитель украинского мошеннического кол-центра арестован в Москве
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лефортовский суд Москвы постановил заключить под стражу руководителя украинского кол-центра телефонных мошенников Якова Кесельмана, сообщили в пресс-службе суда.

    Кесельман обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти», передает ТАСС.

    Он арестован на срок два месяца. Суть обвинений в отношении Кесельмана не уточняется.

    По информации правоохранительных органов, Кесельман на протяжении нескольких лет являлся руководителем кол-центра Milton Group, занимавшегося выманиванием крупных сумм у жителей России, Казахстана, Испании, Швеции и других стран. Часть полученных денег впоследствии тратилась на оборудование для украинской армии.

    В ноябре украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать.

    Коментарии (28)
    8 декабря 2023, 01:50
    Пентагон счел, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

    Пентагон счел, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Пентагоне уверены, что у вооруженных сил Украины «есть то, что им нужно для успеха на поле боя», заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх.

    Сингх не стала отвечать на вопрос о том, считает ли ситуацию на Украине тупиковой, заявив, что украинская сторона сама должна «говорить о своих операциях». При этом, по словам Сингх, ВСУ вряд ли согласились бы с мнением, что контрнаступление «потерпело крах», передает ТАСС.

    Сингх заявила, что ВСУ «добивались успехов». Она уточнила, что «не каждый день были такие успехи, которых им бы хотелось», но наблюдается «постепенный прогресс». «Мы дали им подготовку, оборудование, поддержку, которая требуется им, чтобы добиваться успеха. И мы вполне уверены в том, что они добьются успеха», – сказала она, добавив, что Украине нужно «оживление военно-промышленной базы».

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

    Коментарии (24)
    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (94)
    8 декабря 2023, 14:18
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

    Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США стоит забыть о попытках навязать России мирные переговоры на чьих-либо условиях. Однако Украина действительно может стать сильнее. Правда, в составе России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

    «Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

    «Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

    Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

    Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

    Коментарии (28)
    8 декабря 2023, 17:46
    Певец Леонид Агутин был экстренно госпитализирован в Москве
    Певец Леонид Агутин был экстренно госпитализирован в Москве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певец и композитор Леонид Агутин попал в больницу, сообщают СМИ.

    По данным источника канала, 55-летний артист попал в больницу с тромбом в ноге, он жаловался на сильные боли. В больнице Агутину сообщили о тромбозе глубоких вен и назначили медикаментозное лечение, передает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В начале января у певца запланированы выступления в Сочи, 5 января – в Дубае.

    Коментарии (6)
    8 декабря 2023, 03:24
    ФСБ опубликовала видео с устроившим теракт на БАМе мужчиной

    ФСБ задержала исполнителя теракта на БАМе, он признался в подрыве поездов

    ФСБ опубликовала видео с устроившим теракт на БАМе мужчиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись, на которой гражданин Белоруссии, подозреваемый в подрыве двух поездов на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), дал признательные показания.

    Мужчина на опубликованной ФСБ видеозаписи, рассказал, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который работает на украинские спецслужбы. Задержанный пояснил, что с этим человеком «знаком несколько лет, он внушал доверие», передает РИА «Новости».

    Соотечественник поинтересовался у него, как часто тот бывает в России, и попросил за деньги устроить теракт на железной дороге, пишет «Российская газета».

    Задержанный сообщил, что забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

    Как пишет «Российская газета», по другой информации, мины ему прислали. После поездки в Северобайкальск мужчина собирался быстро уехать, но был задержан в Омской области.

    Напомним, задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения, который произвел подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами по БАМ в Бурятии. Он заявил, что действовал под контролем спецслужб Украины.

    Коментарии (10)
    8 декабря 2023, 10:58
    Суд в Финляндии решил освободить задержанного по запросу Украины россиянина

    Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину

    Суд в Финляндии решил освободить задержанного по запросу Украины россиянина
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена, ранее задержанного по запросу Киева, поскольку не согласен экстрадировать его на Украину, сообщили СМИ.

    Как сообщила газета Helsingin Sanomat, согласно судебному решению, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей, передает ТАСС.

    Ранее в Финляндии был арестован Воислав Торден, ранее известный как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Ян Петровский, находящийся под санкциями ЕС и США. Украина обратилась с запросом об экстрадиции этого человека.

    Коментарии (10)
    8 декабря 2023, 18:56
    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности

    Источник: Гарантии Евросоюза по безопасности Украины будут включать военное взаимодействие по безопасности

    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз предложил Украине пакет мер «Гарантии безопасности», который включает тренировку украинских солдат, кооперацию по военным материалам, борьбу с дезинформацией и меры по кибербезопасности, заявил высокопоставленный источник ЕС.

    «Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент», – приводит ТАСС слова источника.

    Представитель ЕС отметил, что помимо тренировки солдат и кооперации по военным материалам пакет поддержки позволит «посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу».

    По данным агентства, беседа с представителем ЕС прошла в преддверии встречи глав МИД стран сообщества, запланированной на 11 декабря.

    Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

    Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.



    Коментарии (13)
    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (25)
    8 декабря 2023, 11:31
    Politico: Венгрия ставит Евросоюзу ультиматум по Украине

    Politico сообщила о безуспешных попытках убедить премьера Венгрии Орбана изменить позицию по украинскому вопросу

    Politico: Венгрия ставит Евросоюзу ультиматум по Украине
    @ OLIVIER MATTHYS /POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию касательно вопроса вступления Украины в ЕС и выделения Киеву очередной финансовой помощи, пишет Politico.

    Издание отмечает, что «Орбан грозит пустить предстоящий в Брюсселе саммит под откос» – в своих письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он указал, что против переговоров с Киевом о вступлении в ЕС, передает РИА «Новости».

    Более того, по данным Politico, премьер Венгрии стремится провести вместо этого стратегические дебаты на тему поддержки Украины.

    Как указывает медиаорганизация, в данный момент президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки организовать переговоры с Орбаном до начала саммита, однако это вызывает скепсис в дипкругах ЕС.

    Так, по словам анонимного европейского дипломата, Макрон «постоянно пытается и постоянно терпит неудачи», в материале в качестве примера при этом приведены переговоры французского лидера с экс-главой США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Как заявил постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде, исход саммита непредсказуем, так как всего пару недель назад вопрос о старте переговоров о принятии Украины в ЕС считался решенным, однако сейчас союз решает единственный вопрос: как справиться с блокирующим принятие решения Орбаном.

    «Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше», – указано в статье.

    В заключение Politico указывает, что сложившаяся в ЕС «щекотливая ситуация» приведет к тому, что в мире появятся сообщения о том, что «ЕС устал от Украины и что блок разваливается».

    Напомним, Орбан заявил, что в повестку предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе не следует включать вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в состав ЕС, поскольку это не совпадает с интересами многих государств Евросоюза.

    Накануне стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который находится в Вашингтоне, заявил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что Верховная рада собирается «принять несколько важных законов».

    Коментарии (54)
    8 декабря 2023, 12:41
    Стало известно о дефиците солдат у ВСУ

    The Washington Post: На Украине не осталось обученных солдат

    Стало известно о дефиците солдат у ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рядах Вооруженных сил Украине не осталось обученных солдат, а призывники не хотят воевать за власть, пишет The Washington Post со ссылкой на командира штурмовой группы 68-й бригады ВСУ с позывным «Дельфин».

    Он признал, что украинским войскам нужно больше солдат, профессиональные военные кадры на исходе, передает ТАСС.

    При этом призывники не желают «бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью».

    О дефиците военных кадров в рядах ВСУ говорили неоднократно. В ноябре критический масштаб нехватки военных подтверждал майор ВСУ Виктор Кисиль.

    Коментарии (34)
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    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

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    Россияне определились с ролью Путина после 2024 года

    До президентских выборов в России осталось около 100 дней. Несмотря на стабильность и спокойствие политической ситуации в стране, в обществе фиксируется большой интерес как к самим выборам, так и к активному участию в них. Чем можно объяснить такую тенденцию и каковы основные ожидания россиян от грядущей избирательной кампании? Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

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