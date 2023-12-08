В Финляндии рассматривают возможность частичного открытия границы с Россией

HS: Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один КПП на границе с Россией

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники, решение будет принято 12 декабря. В сообщении указано, что правительство рассматривает возможность открытия одного или нескольких пограничных пунктов на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Правительственные источники сообщили, что сейчас кажется, что нет никаких оправданий сохранению границы полностью закрытой с точки зрения нацбезопасности, потому что на границе и рядом с ней было довольно мирно.

Ранее заместитель командующего погранслужбой юго-востока Финляндии Хейкки Ахтиайнен сообщил о планах открыть закрытые пункты пропуска на границе с Россией.

Напомним, Финляндия закрыла все пограничные пункты и установила двойной забор на границе с Россией.