Финляндия установила двойной забор на границе с Россией

Tекст: Алексей Дегтярев

Пограничные пункты остаются закрытыми, заграждения есть на государственной границе и внутри самой Финляндии. В случае прибытия людей с российской стороны их направят туда, где они смогут попасть в Финляндию «легальным путем», заявил Луккари порталу Yle, передает ТАСС.

Если к границе со стороны России приблизятся «какие-либо лица», то пограничники «укажут им путь». При этом если эти лица будут находиться «в особо уязвимом положении», то их переправят в Финляндию.

Пограничники и работники Агентства ЕС по контролю границ Frontex сгруппированы у «важных участков» границы. При попытках ее прорыва будут применены «все необходимые меры».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Финляндия приняла решение о закрытии границ, и кто на самом деле пострадает из-за этого.