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    20 ноября 2023, 19:05

    Вашингтон сделал Финляндию вздорным соседом России

    Эксперты назвали последствия полного закрытия границ между Финляндией и Россией

    Вашингтон сделал Финляндию вздорным соседом России
    @ LAURI HEINO/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Анастасия Куликова

    Хельсинки приняли решение о полном закрытии границ между Россией и Финляндией. Хотя отношения двух стран давно обострены, новые ограничения еще больше сужают возможности для контактов между соседями. Почему финны приняли такое решение, что на это должна ответить Москва, и кто на самом деле пострадает из-за закрытых границ?

    Правительство Финляндии планирует принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с Россией. Об этом сообщает газета Italehti. Отмечается, что работа контрольно-пропускных пунктов будет остановлена в среду в 1.00 мск.

    Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва вряд ли может повлиять на планы Хельсинки. По его словам, в настоящий момент между двумя государствами «как такового диалога нет», однако это произошло не по вине России. Инициатором сворачивания диалога выступала именно финская сторона.

    Он также отверг обвинения Хельсинки в том, что РФ пытается спровоцировать миграционный кризис. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все необходимые служебные инструкции для предотвращения напряженности. Российский МИД выразил протест в связи с закрытием Финляндией пропускных пунктов на границе, обвинив последнюю в провокации и попытке обострить двусторонние отношения.

    «20 ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей», – говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. В МИД также отвергли обвинения Финляндии о причастности России к организации потоков беженцев на российско-финляндской границе. По данным дипведомства, Хельсинки своим решением нарушили «права и интересы десятков тысяч граждан наших стран». Отдельно подчеркивается, что решение о закрытии финских КПП было принято без консультаций с Россией.

    До этого Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией, в связи с долгосрочными проблемами в районе пропускного пункта Вартиус. Отмечалось, что это решение должно способствовать обеспечению «общественного порядка и безопасности в сложившейся тревожной ситуации». По версии Хельсинки, причиной обострения стало большое количество беженцев, пытающихся покинуть территорию РФ.

    До этого власти страны приняли решение о закрытии четырех из девяти КПП на границе. Вводимые ограничения вызвали волну негодования в финском обществе. Так, в субботу в столице государства состоялся митинг, на котором присутствовало около 300 человек. Об этом сообщают РИА «Новости».

    «Решение о закрытии границ ограничивает наше право на встречи с членами наших семей. Необходимо найти более гибкое решение», – заявила одна из участниц акции. Другая девушка стояла на площади с ребенком, державшим плакат с надписью «Хочу увидеться с бабушкой!».

    В экспертном сообществе отмечают, что российско-финские отношения находятся на критически низком уровне, а стороны по инициативе Хельсинки практически полностью разорвали все контакты. Примечательно, но вводимые ограничения серьезно скажутся именно на Финляндии, говорят эксперты.

    «Хельсинки действуют в русле европейской политики постепенной изоляции России. Сам курс был взят еще до начала спецоперации. Когда же началась СВО, ЕС ввел против нас морскую и воздушную блокаду. Позднее он запретил въезд грузового и легкового транспорта, а сейчас дело дошло и до закрытия границы», – говорит политолог и экономист Иван Лизан.

    Как отмечает эксперт, диалог между Москвой и Хельсинки сейчас действительно почти отсутствует. «Финский бизнес ушел из России, мы тоже почти ничего туда не поставляем. Экономические связи между странами практически полностью разорваны», – перечисляет он. В связи с этим собеседник полагает, что физическое закрытие границы на России отразится лишь минимально. «Все меры, которые могли негативно сказаться на экономике, были приняты раньше. В проигрыше останутся только простые жители стран.

    Некоторые люди не смогут ездить к своим семьям, живущим в другом государстве. Кроме того, сократится туристический поток в Финляндию.

    И это уже серьезно ударит по Хельсинки», – подчеркивает он. По словам Лизана, поведение финнов можно сравнить с замашками вздорного соседа, который намеревался подраться. «Но в результате дебошир лишь рухнул с лестницы и пострадал сам. Так и с Хельсинки – они еще почувствуют ущерб от своего желания навредить России», – прогнозирует спикер.

    Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», отмечает, что найти рациональное объяснение действиям Финляндии крайне сложно. Хотя официальные власти и заявляют о борьбе с мигрантами, выглядит эта версия крайне неубедительно.

    «Речь идет о том, что в Европейский союз ежегодно попадает около 1 млн мигрантов. В Хельсинки озвучивают цифры 20-30 человек в день. И из-за этого возникает такая острая реакция? – задается вопросом собеседник. – При этом, как правило, из Финляндии мигранты отравляются в Германию, Францию, Великобританию».

    Ткаченко допускает, что решение ограничить работу пунктов пропуска на границе с Россией вызвано желанием Хельсинки отличиться от других государств Восточной Европы. Но есть и другая версия.

    По мнению политолога, Вашингтон мог дать Финляндии указание «сократить все контакты с Россией до минимума».

    Впрочем, взаимодействие Москвы и Хельсинки и так сведено почти к нулю, указывает Ткаченко. «Мы плавно сократили все генеральные консульства, – напомни он. – Да, канал между послом и Министерством иностранных дел еще действует, но другие – демонтированы».

    Поэтому, вероятно, в Хельсинки не беспокоятся о последствиях антироссийских действий. «От решения Финляндии закрыть КПП в первую очередь пострадают обычные люди», – считает Ткаченко. Он напомнил, что русские живут в Финляндии, а финнов можно встретить в Петербурге или в Москве. 

    При этом, по его мнению, Москве не надо  принимать зеркальные меры на антироссийские действия Хельсинки. «У нас есть определенная линия поведения, связанная с реакцией на вступление Финляндии в НАТО. Мы воссоздаем Ленинградский военный округ, а также выстраиваем военные базы вдоль границы с Финляндией. Это наш ответ, а уподобляться финнам не стоит», – резюмирует Ткаченко.

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