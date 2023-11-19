Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.7 комментариев
Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией
Пограничная охрана Финляндии готовится к долгосрочным проблемам в районе пропускного пункта Вартиус погранотряда Кайнуу на границе с Россией, говорится сообщении пограничников.
Отмечается, что пограничники устанавливают заграждения в этом районе, чтобы иметь возможность «общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации», передает РИА «Новости».
Телеканал Yle сообщает, что погранотряд повышает готовность в связи с большим количеством беженцев в российской Костомукше. На данный момент ситуация спокойная и полностью под контролем, говорится в сообщении.
В пятницу Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.