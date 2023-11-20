Эксперт: Митинги в Финляндии против закрытия КПП с Россией показывают недемократичность Прибалтики

Эксперт Носович: Митинги в Финляндии против закрытия КПП с Россией показывают недемократичность Прибалтики

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он отметил, что митинги против закрытия погранпереходов на границе с Россией в Финляндии выставляют страны Прибалтики в очень нехорошем свете.

«Последние наперегонки закрывают КПП на границах с Россией и Белоруссией много месяцев, но где вы слышали о митингах против закупоривания границы в Эстонии, Латвии или Литве?» – указывает политолог.

При этом плотность трансграничных связей с Союзным государством, по его словам, несравнима с Суоми.

«Представьте, сколько всего связывает Нарву и Ивангород. Даугавпилс и Псков. Вильнюс и Минск», – подчеркнул Носович.

Эксперт пояснил, что отсутствие протестов при этом указывает на отсутствие демократии – люди не хотят «получить от полицая по почкам», после чего «загреметь в обезьянник и до конца жизни числиться в списках неблагонадежных для местной госбезопасности граждан».

«Первая в истории страна, против которой постсоветская Россия ввела санкции, была Латвия, когда там избили демонстрацию пенсионеров-неграждан, требовавших себе равные пенсии с гражданами», – напомнил Носович.

В заключение политолог добавил, что демократическая традиция, которую в Финляндии «еще не задушили», в Прибалтике вообще не сформировалась. «Население там понимает, что лучше по-советски помалкивать в тряпочку и несогласием в публичных местах не светить», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией.

До этого Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.

