Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.20 комментариев
Финляндия назвала дату открытия КПП на границе с Россией
Заместитель командующего погранслужбой юго-востока Финляндии Хейкки Ахтиайнен сообщил о планах открыть закрытые пункты пропуска на границе с Россией.
По словам Ахтиайнена, возобновить движение транспорта через закрытые КПП на финско-российской границе планируется 14 декабря после демонтажа заграждений, сообщила телерадиокомпания Yle, передает «Газета.Ru».
Он добавил, что фрагменты ограждений останутся на местах на случай, если власти снова примут решение о закрытии границы.
Ранее Финляндия закрыла все пограничные пункты и установила двойной забор на границе с Россией.