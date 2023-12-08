ФСБ опубликовала видео с устроившим теракт на БАМе мужчиной

ФСБ задержала исполнителя теракта на БАМе, он признался в подрыве поездов

Tекст: Антон Антонов

Мужчина на опубликованной ФСБ видеозаписи, рассказал, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который работает на украинские спецслужбы. Задержанный пояснил, что с этим человеком «знаком несколько лет, он внушал доверие», передает РИА «Новости».

Соотечественник поинтересовался у него, как часто тот бывает в России, и попросил за деньги устроить теракт на железной дороге, пишет «Российская газета».

Задержанный сообщил, что забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

Как пишет «Российская газета», по другой информации, мины ему прислали. После поездки в Северобайкальск мужчина собирался быстро уехать, но был задержан в Омской области.

Напомним, задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения, который произвел подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами по БАМ в Бурятии. Он заявил, что действовал под контролем спецслужб Украины.