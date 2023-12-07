ФСБ: Подозреваемый в подрыве поездов на БАМ признался в работе на Украину

Экономист объяснил «странные вещи» на границе Польши и Украины

Экономист Лизан: Украинские водители покинули границу Польши из-за наличия контрафактных товаров в фурах

Tекст: Илья Абрамов

«Странные вещи» на границе Польши и Украины, о которых сообщают СМИ, могут быть обусловлены несколькими причинами. Вполне возможно, что перевозчики просто устали стоять и ждать прекращения блокады, поэтому водители развернулись и уехали. Но это не очень реалистично», – сказал экономист Иван Лизан.

«Однако граница – это место, через которое могут провозить контрафактную продукцию, а гуманитарная помощь – предлог для легкого прохождения таможни. Я не исключаю, что украинские перевозчики начали уезжать после ужесточения проверки документов, так как официально задекларированный груз и реальное содержимое машины отличались», – подчеркивает собеседник.

«Например, официально водитель доставляет на Украину детские вещи, а на деле у него в машине форма для ВСУ. Или, допустим, отправленный для нужд фронта пикап после пересечения границы окажется дорогим спорткаром. Гуманитарная помощь позволяет относительно легально реализовывать подобные схемы. Под ее видом может перевозиться электроника и другие товары», – отмечает он.

Эксперт также обратил внимание на слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о «позорной блокаде». «Очевидно, что сейчас она стремится привлечь внимание ЕС. Украина несет экономические потери из-за перекрытия польской границы, так как именно там расположен основной транспортный коридор из Европы», – поясняет эксперт.

«Однако я склонен считать, что ЕС в происходящее вмешиваться не станет. Европейцам необходимо согласовать финансовую помощь офису Зеленского, а это невозможно сделать без согласия Варшавы. Поэтому, скорее всего, Польша добьется отмены «транспортного безвиза» для своих соседей», – резюмировал Лизан.

Ранее на польской границе стали происходить «странные вещи», сообщил Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков Польши. В частности, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью резко сократилось. Как пишет издание Do Rzeczy, это произошло после того, как местные налоговики усилили проверку документов у водителей.

Представитель комитета предполагает, что это произошло из-за того, что украинские перевозчики сообщили своим работодателям об ужесточении контроля. Он добавил, что при выявлении нарушений можно попасть под статью – и машин сразу стало гораздо меньше, так что сами водители и компании обманывают свою страну и друг друга.

Между тем вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что блокада на границе привела к миллиардным потерям для Украины. По ее словам, у поляков претензии к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика. Поэтому партнерам офиса Зеленского необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады».

Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что экспорт страны сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками. Напомним, в конце ноября министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил согласиться на требования протестующих, сообщил «Интерфакс». Одно из них – возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков.