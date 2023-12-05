Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.5 комментариев
Страны ОДКБ подтвердили неприемлемость размещения систем вооружения по периметру границ
Страны ОДКБ приняли декларацию о неприемлемости размещения систем вооружения по периметру границ
Совет стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял декларацию о неприемлемости размещения по периметру их границ систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности.
Страны будут продолжать деятельность по поддержанию безопасности и недопущению дестабилизирующего воздействия в зоне ответственности ОДКБ, передает ТАСС.
Также страны ОДКБ подтвердили обязательство не применять силу и решать все разногласия мирным путем.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что системы безопасности в ОДКБ укрепляются и совершенствуются с учетом опыта СВО.