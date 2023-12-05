  • Новость часаВоенный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
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    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 13:48

    Страны ОДКБ подтвердили неприемлемость размещения систем вооружения по периметру границ

    Страны ОДКБ приняли декларацию о неприемлемости размещения систем вооружения по периметру границ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял декларацию о неприемлемости размещения по периметру их границ систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности.

    Страны будут продолжать деятельность по поддержанию безопасности и недопущению дестабилизирующего воздействия в зоне ответственности ОДКБ, передает ТАСС.

    Также страны ОДКБ подтвердили обязательство не применять силу и решать все разногласия мирным путем.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что системы безопасности в ОДКБ укрепляются и совершенствуются с учетом опыта СВО.

    4 декабря 2023, 17:59
    Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском
    Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сотрудник посольства Литвы в Москве Угнюс Лабутис и его коллега сорвали и выбросили георгиевские ленты с надгробий на кладбище под Красноярском, что попадает под статью о реабилитации нацизма.

    На видео, опубликованном в Сети, видно, как литовские дипломаты посетили небольшое деревенское кладбище, сорвали там георгиевские ленты с надгробий и выбросили их в урну. Отмечается, что после того, как Лабутис и его коллега избавились от ленточек, они водрузили на их место национальные флаги, передает НТВ.

    В России такой поступок попадает под статью о реабилитации национализма, по которой можно получить до пяти лет лишения свободы, однако у сотрудников посольства Литвы есть дипломатический иммунитет.

    В ответ на провокацию на кладбище литовского дипломата Угнюса Лабутиса вызвали в российский МИД, где вручили ему ноту протеста.

    Ранее сообщалось, что гражданина Эстонии оштрафовали эстонские пограничники в Нарве на 400 евро за то, что на зеркале заднего вида его машины была георгиевская лента.

    Коментарии (139)
    4 декабря 2023, 20:53
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы России истощили украинские войска и перешли к тактике их полного уничтожения, сообщил польский генерал Леон Коморницкий.

    Как пишет Interia со ссылкой на Коморницкого, украинские военные, политики и союзные государства за последние месяцы допустили некоторые ошибки, которые и повлияли на отсутствие успехов на фронте, передает РИА «Новости».

    Коморницкий добавил, что Украина крупно просчиталась и действовала слишком медленно в своих планах по наступлению. По его словам, именно это и дало российским военным время для подготовки к обороне, таким образом истощив силы ВСУ.

    Он подчеркнул, что на данный момент ВС России перешли к стратегии полной ликвидации украинских войск, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева только приведет к ее скорому поражению.

    Польский генерал уточнил, что в этом конфликте Украине не победить Россию. Он отметил, что РФ сможет достичь своих целей, и занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. По его мнению, в Киеве возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство.

    Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние. В субботу бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ.

    Коментарии (33)
    5 декабря 2023, 08:28
    Захарова раскрыла, кому Лавров адресовал просьбу оставить его в покое
    Захарова раскрыла, кому Лавров адресовал просьбу оставить его в покое
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об обстоятельствах, в которых прозвучала реплика главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, попросившего «оставить его в покое».

    Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказала, что автором фотографии, которую растиражировали западные СМИ, сопроводив снимок репликой Лаврова, стал фотограф от организаторов СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. Она предположила, что корреспондент «просто не поверил, что российский министр на заседании», и «решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», передает «Царьград».

    Фотографию и реплику Лаврова на Западе пытались представить как якобы доказательство «изоляции» России. Также Захарова обратила внимание, что западные СМИ тиражировали общий снимок европейских министров, сделанный до прибытия главы МИД России в Скопье и до начала самого саммита.

    Коментарии (10)
    4 декабря 2023, 20:10
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон неверно оценил возможность преобразования вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевую силу западного образца в короткие сроки, пишет The Washington Post (WP). Издание рассказывает. о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления ВСУ.

    По данным WP, несколько важных элементов сформировали контрнаступление украинской армии и его первоначальный результат, в том числе просчет Вашингтона в вопросе быстрого преобразования ВСУ по западному образцу.

    Среди факторов, повлиявших на предварительный исход контрнаступления, издание также называет разногласия официальных лиц США и Украины во мнениях по поводу стратегии наступления.

    «Моделирование пришло к выводу, что войска Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней», – пишет WP. По информации газеты, США выступали за наступление вдоль этого южного направления, но руководство Украины хотело атаковать в трех местах: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута. На Украине опасались, что решительное наступление повлечет серьезные потери, однако в США считали, что без решительного нападения потери в конечном итоге будут выше, пишет издание.

    По данным источников газеты, в августе Марк Милли, тогда еще являющийся председателем Комитета начальников штабов ВС США, выразил главкому ВСУ Валерию Залужному недовольство относительно стратегии и тактики ведения боев. Украинская сторона заявила, что для воплощения предлагаемого Западом плана ей требуется авиация и другие вооружения, которые она не получает от возглавляемой США коалиции.

    В качестве помешавших наступлению ВСУ факторов Залужный в ходе консультаций с иностранными коллегами называл «отсутствие прикрытия с воздуха, большее количество мин, чем ожидалось, а также российские войска, которые впечатляюще закрепились и эффективно перемещают свои резервы, чтобы закрыть бреши», пишет WP.

    В числе факторов, сказавшихся на итогах контрнаступления, издание также называет то, что Украина и Запад недооценили способность России оправиться от неудач на поле боя.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

    Коментарии (24)
    4 декабря 2023, 21:59
    Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению
    Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным подобным отношением, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Путин отметил, что термин «неграждане» – странное изобретение тех, кто причисляет себя к демократическим странам.

    Ранее Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии.

    Коментарии (31)
    4 декабря 2023, 18:52
    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара

    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара, сообщил представитель корпуса Алексей Селиванов.

    «Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск – Часов Яр севернее Бахмута... (и) перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки», – приводит слова Селиванова ТАСС.

    По словам представителя ДШК Э, в операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Ранее военкор Борис Рожин сообщил, что из-за больших потерь ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в Константиновке в крематорий для тел погибших под Соледаром и Артемовском украинских военных.



    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (48)
    4 декабря 2023, 17:30
    Израиль повысил уровень опасности России для своих граждан

    Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для своих граждан, желающих посетить ряд стран, в том числе и Россию, следует из заявления, распространенного канцелярией премьера страны.

    До второго уровня с рекомендацией проявлять повышенную осторожность повышен уровень угрозы для стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России, передает РИА «Новости».

    Третий уровень угрозы присвоили странам Африки, включая ЮАР и Эритрею, а также Центральной Азии, в числе которых Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

    При максимальном, четвертом уровне опасности израильтянам рекомендуют срочно покинуть то или иное государство. К этой категории в Израиле отнесли почти все страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Ранее власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе за пределами Палестины.



    Коментарии (26)
    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

    Коментарии (17)
    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 14:02
    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины

    Белый дом предупредил Конгресс, что к концу 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для помощи Украине

    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

    Администрация президента США направила предупреждение лидерам Конгресса с предупреждением, что к концу декабря 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине.

    Сведения об отсутствии финансов содержатся в письме главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает ТАСС.

    По словам Янг, у США закончились деньги и «почти закончилось время».

    «У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией», – заключила представитель Белого дома.

    Ранее сообщалось, что на выбивание денег для Украины бросили «самого позорного премьера Британии» Лиз Трасс.




    Коментарии (20)
    4 декабря 2023, 20:06
    Диетолог назвала самый полезный размер куриных яиц

    Диетолог Соломатина назвала самыми полезными куриные яйца категории С1 и С2

    Диетолог назвала самый полезный размер куриных яиц
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Куриные яйца следует выбирать категории С1 и С2, сказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она объяснила, почему эти яйца самые полезные.

    «Нередко покупатель следует логике – чем крупнее, тем лучше и полезнее. Но на самом деле это не так. Более мелкие яйца несут молодые курочки, а более крупные – более взрослые, но это не значит, что одни или вторые лучше. Все яйца полезны, и по большей части важен не их размер, а то, чем кур кормили и как содержали», – говорит Соломатина.

    Подходя к выбору яиц, продолжает собеседница, стоит выбирать «золотую середину». То есть как только потребитель определил для себя качественного производителя, следует выбрать средний размер из его линейки товаров. Всех производителей данного продукта сравнивать по размеру нет необходимости, ведь курицы разных пород могут нести яйца разного размера.

    «Лучше выбирать средние категории. Дело в том, что слишком молодая особь, и речь идет об абсолютно всех живых существах, не может дать достаточное количество элементов своей половой клетке, равно как и слишком старая особь. Поэтому яйца следует выбирать средние – категории С1 и С2 – их мамы уже достаточно сформировались», – объясняет диетолог.

    Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что самым полезным вариантом употребления куриных яиц являются яйца пашот, а самым вредным – обжаренные с колбасой.

    Коментарии (14)
    5 декабря 2023, 02:18
    NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая и Республиканская партии США не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, сообщило NBC News.

    По данным телеканала, все попытки договориться завершились «глубокими разногласиями». Источник сообщил, что республиканцы пригрозили заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. В свою очередь, демократы понимают, что республиканцы не желают идти на компромисс, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

    Коментарии (4)
    4 декабря 2023, 20:25
    Американец погиб в центре для нелегалов в Краснодарском крае

    Tекст: Валентина Григоренко

    Гражданин США погиб в центре для нелегальных мигрантов, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Как указал источник, в центре для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе погиб американец, предположительно, совершив суицид, передает РИА «Новости».

    По его словам, мужчина был помещен в центр для нелегальных мигрантов после того, как попытался выехать в Абхазию с «не задекларированными деньгами». Отмечается, что в центре мужчина ожидал депортации.

    Коментарии (6)
    4 декабря 2023, 18:06
    Умер актер фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Сергей Кустов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стало известно о кончине актера Сергея Кустова, известного по ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров».

    Кустов умер 3 декабря на 78 году жизни, о кончине актера сообщили его коллеги, передает «СтарХит». Причина смерти не называется.

    Наибольшую известность Кустову принесла роль одного из мушкетеров в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Он также снялся в продолжении киноленты – фильме «Возвращение мушкетеров», вышедшем на экраны в 2009 году. Среди других фильмов с участием Кустова – «Порт», «Город с утра до полуночи», «Государственная граница» и сериал «Анна Герман».

    В ноябре в возрасте 86 лет умер советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, сыгравший в фильме «Джентльмены удачи».

    Коментарии (0)
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      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

      5 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

      19 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

      6 комментариев
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    • Кличко пошел против Зеленского

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