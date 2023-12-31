Небензя назвал ЕС, Британию и США соучастниками украинских преступлений

Небензя назвал большинство стран ЕС, Британию и США соучастниками преступлений «киевской шайки»

Tекст: Антон Антонов

На заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода Небензя указал, что постпред Чехии «малодушно» уклонился от участия в заседании, хотя от ракет чешского производства «погибли мирные жители Белгорода», передает ТАСС.

Не приняли участия в заседании и представители ЕС или Польша, которая «искала и так и не смогла найти» якобы «залетевшую на ее территорию ракету», отметил Небензя. По его словам, «одно дело – стоять в очереди на участие в заседаниях, созываемых киевским режимом и его спонсорами для продвижения антироссийской пропаганды», и «совсем другое – отвечать за поступки своего правительства».

Небензя считает, что большинство жителей стран Запада «не настроены враждебно по отношению к России». По его словам, население этих стран должно узнать, куда идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства.

Он заявил, что украинские власти используют методы, которые использовали «бандеровцы и прочие <...>, массово убивая москалей, евреев, поляков и самих украинцев», но сейчас у украинских войск есть западное дальнобойное оружие.

Для США и Великобритании поддержка Украины – «выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие», заявил Небензя, выразив надежду на то, что «всех остальных сегодняшнее циничное использование чешских снарядов для обстрелов мирного населения еще может отрезвить».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и «другой неонацистский сброд» тащат на дно «не только народ Украины, но и тех, кто поставляет военную технику и боеприпасы».

Напомним, Небензя заявил, что режим Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.