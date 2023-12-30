Это последний материал первого колумниста страны, главного колумниста страны и многолетнего автора «Взгляда» Максима Юрьевича Соколова. Сегодня, как сообщила его жена Светлана, он скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.0 комментариев
В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду
Атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право, заявили в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду.
Нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить, заявили в офисе генсека РИА «Новости».
Там добавили, что такие нападения следует осудить.
В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.