Гладков: В тяжелом состоянии после обстрела Белгорода остаются пять детей и 12 взрослых

Tекст: Алексей Дегтярев

Ранения при обстреле ВСУ получили 108 человек, из них 15 – несовершеннолетние. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Начаты работы по оценке ущерба, этим занимается белгородская администрация, им помогают несколько глав муниципалитетов.

Ведется поквартирный и подомовой обход, жителям предлагают покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Всем, кому требуется помощь, и кому необходимо получить информацию, могут набрать на телефоне «122».

Также оказались повреждены более 100 автомобилей, большая часть полностью уничтожена, они сгорели. Повреждены 22 многоквартирных дома, множество коммерческих объектов, торговых центров и магазинов.

Есть повреждения у газоснабжения и водоснабжения, над устранением работают аварийные бригады.

В девяти приграничных муниципальных образованиях отменены массовые мероприятия, также они отменены в самом Белгороде и Яковлевском городском округе.

В субботу ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха», погибло 14 человек.