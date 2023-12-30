Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.21 комментарий
Гладков: В тяжелом состоянии после обстрела Белгорода остаются пять детей и 12 взрослых
В тяжелом состоянии после обстрела Белгорода со стороны украинской армии остаются пятеро детей и 12 взрослых, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранения при обстреле ВСУ получили 108 человек, из них 15 – несовершеннолетние. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Начаты работы по оценке ущерба, этим занимается белгородская администрация, им помогают несколько глав муниципалитетов.
Ведется поквартирный и подомовой обход, жителям предлагают покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Всем, кому требуется помощь, и кому необходимо получить информацию, могут набрать на телефоне «122».
Также оказались повреждены более 100 автомобилей, большая часть полностью уничтожена, они сгорели. Повреждены 22 многоквартирных дома, множество коммерческих объектов, торговых центров и магазинов.
Есть повреждения у газоснабжения и водоснабжения, над устранением работают аварийные бригады.
В девяти приграничных муниципальных образованиях отменены массовые мероприятия, также они отменены в самом Белгороде и Яковлевском городском округе.
В субботу ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха», погибло 14 человек.