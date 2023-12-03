В МИД заявили об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе

Представительство России: С некоторыми россиянами в Газе не удается связаться

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала Зарипова, дипломаты пока не верифицировали информацию о гибели россиянина в секторе Газа. Она подтвердила, что есть граждане, с которыми пока не удается связаться, но Россия продолжается пытаться связаться с ними, передает ТАСС.

Она также прокомментировала эвакуацию из Газы, отметив, что она будет длиться столько, сколько потребуется, поскольку точного времени предсказать невозможно. По ее словам, списки на выход одобряются партиями, люди в списки по-прежнему добавляются.

Ранее Зарипова сообщила, что российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина Маджеда Хассуны в секторе Газа, данный факт проверяется.

Накануне МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.

В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.