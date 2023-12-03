МЧС: Еще 133 гражданина России и члены их семей прошли через пункт пропуска «Рафах»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах», передает ТАСС. Там добавили, что пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина России и члены их семей.

В МЧС добавили, что эвакуированные находятся в оперативном штабе в Каире, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы.

«После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву», – добавили в ведомстве.

Напомним, в субботу МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.