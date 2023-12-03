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    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    26 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    24 комментария
    3 декабря 2023, 12:52

    Еще 133 гражданина России и члены их семей прошли через пункт пропуска «Рафах»

    МЧС: Еще 133 гражданина России и члены их семей прошли через пункт пропуска «Рафах»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По сообщению пресс-службы, оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах», передает ТАСС. Там добавили, что пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина России и члены их семей.

    В МЧС добавили, что эвакуированные находятся в оперативном штабе в Каире, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы.

    «После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву», – добавили в ведомстве.

    Напомним, в субботу МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.

    3 декабря 2023, 07:59
    Освобожденные из плена в Газе россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

    Россиянки Труфанова и Татти после освобождения из плена в секторе Газа выступили на митинге в Тель-Авиве

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу на многотысячном митинге в Тель-Авиве выступили Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, обе – гражданки России и Израиля, которые были заложницами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщают информационные агентства.

    Акцию провели в поддержку семей заложников. Такие митинги проходят каждую субботу, но на этот раз в нем впервые приняли участие освобожденные заложники, передает РИА «Новости».

    Труфанова, ее мать, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены утром 7 октября из кибуца Нир Оз. Женщин на этой неделе ХАМАС отпустило, но Александр остается в заложниках.

    Труфанова поблагодарила собравшихся и призвала «продолжить освобождать» заложников. «Немедленно!» – заявила она.

    Параллельно с митингом из штаба министерства обороны к нации обратился глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, который объявил, что Израиль продолжит военную операцию.

    Труфанову и Татти освободили 29 ноября после «настоятельных обращений» России. Также была освобождена 13-летняя девочка, отец которой является гражданином России.

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    2 декабря 2023, 15:35
    Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе
    Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна, сообщил двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна.

    Он уточнил, что удар был нанесен по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа, передает РИА «Новости».

    Маджед Хассуна являлся гражданином России, он работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт Лахия на севере сектора Газа.

    Общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, число раненых достигло 40 652, сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире катарского телеканала Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе, один человек погиб, еще один получил ранения.

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    2 декабря 2023, 16:45
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал из Катара команду переговорщиков.

    Сообщается, что сделано это было из-за «тупика в переговорах» по освобождению заложников, передает ТАСС.

    «ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, предусматривающего освобождение детей и женщин по списку, который был направлен и утвержден ХАМАС», – говорится в сообщении.

    В ведомстве поблагодарили руководство ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за помощь в освобождении 84 детей и женщин из сектора Газа, а также 24 иностранцев.

    Коментарии (5)
    2 декабря 2023, 16:38
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    @ IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, данный факт проверяется, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Как указала Зарипова, в полученном сообщении от соотечественников, которые находятся в Газе, сказано, что российский гражданин Маджед Хассуна погиб в пятницу после удара Армии обороны Израиля по дому, где проживали его отец и другие родственники. По ее словам, пока нет возможности однозначно верифицировать этот факт, поскольку интенсивные боевые действия в секторе вновь возобновлены, передает ТАСС.

    Она уточнила, что сейчас других данных у представительства России нет.

    Ранее двоюродный брат Маджеда Хассуны Мохаммед сообщил, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна.

    Напомним, что количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 23:04
    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»

    Глава минобороны Израиля Галант заявил о возобновлении боевых действий в секторе Газа «в полную силу»

    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа «в полную силу», заявил министр обороны страны Йоав Галант.

    Галант сказал, что «ХАМАС нарушило соглашение о прекращении огня». Приказ о возобновлении боевых действий Галант отдал после того, как ХАМАС, по его словам, отказался вернуть 17 заложников в рамках договоренностей. Результаты возобновления израильских ударов Галант назвал «очень впечатляющими», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, «все более мощные удары» по ХАМАС продолжатся, пока палестинское движение «не будет соблюдать условия соглашения». Израильская армия намерена предпринять «все возможное для достижения установленных ранее целей», передает ТАСС.

    Галант заявил, что войска «вернулись в бой со всей мощью». Военная операция Израиля возобновляется «с той точки», где была приостановлена. «Мы стремимся к выполнению всех целей войны: победа над ХАМАС, уничтожение его военных и управленческих возможностей, не позволить ему больше править в Газе и вернуть всех наших похищенных домой», – сказал Галант.

    Напомним, Израиль заявил, что ХАМАС открыло огонь по территории еврейского государства и отказалось освободить 15 женщин и двоих детей. ХАМАС заверило, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками палестинского движения в Газе.

    Коментарии (6)
    1 декабря 2023, 02:55
    Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных

    Al Jazeera: Израиль освободил группу палестинских заключенных из 30 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль освободил седьмую по счету группу палестинских заключенных из 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Автобус с освобожденными людьми выехал из израильской тюрьмы Офер в сопровождении сотрудников Красного Креста, он направится в город Бейтуния в Палестинской автономии передает РИА «Новости».

    В списке освобожденных, по данным ХАМАС, значится восемь женщин и 22 подростка.

    Напомним, Армия обороны Израиля приняла решение взять паузу в боевых действиях в свете усилий, предпринимаемых посредниками с целью освобождения заложников в секторе Газа.

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    2 декабря 2023, 19:01
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мероприятия по эвакуации из сектора Газа граждан России и членов их семей возобновлены, сообщили в представительстве при Палестине.

    В Telegram-канале ведомстве указали, что в субботу возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из Газы российских граждан и их близких родственников-палестинцев.

    Отмечается, что эвакуацию решили продолжить после вновь начавшихся боевых действий. В пресс-службе подчеркнули, что сложность вывоза россиян заключается в высокой интенсивности ударов, которые наносит Армия обороны Израиля по всей территории Газы, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

    «Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС России, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации росграждан и членов их семей из зоны конфликта», – говорится в сообщении.

    Ранее российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина Маджеда Хассуны в секторе Газа. В ведомстве добавили, что Хассуна не значится в списках на эвакуацию, ни он, ни его родные в Представительство не обращались.

    В минувшую субботу в Москву доставили 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей, самолет Ил-76 приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

    Напомним, об эвакуации из сектора Газа МЧС России попросили свыше 900 человек. Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за сутки прошли свыше 100 российских граждан.

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    2 декабря 2023, 06:23
    Армия Израиля начала штурм городов на Западном берегу

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские силы штурмуют города и деревни на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera.

    В сообщении ТВ говорится, что израильская армия штурмует Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса, передает РИА «Новости».

    Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская военная авиация ведет «беспорядочную бомбардировку» района Аль-Карара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Кроме того, израильские ВМС наносят удары по жилым кварталам города Дейр-эль-Балах в центральной части анклава, передает ТАСС.

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

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    1 декабря 2023, 08:27
    Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа

    ЦАХАЛ: ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе

    Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Сообщение пресс-службы ЦАХАЛ передает ТАСС.

    В свою очередь телеканал Al Hadath сообщает, что срок действия режима прекращения огня в секторе Газа истек, ХАМАС о его продлении не сообщало. Канал добавляет, что израильская авиация вернулась в небо над палестинским анклавом. Техника армии Израиля наносит удары по северо-западным районам сектора. Об этом же сообщают ливанский канал Al Mayadeen и катарский Al Jazeera.

    В пресс-службе Армии обороны Израиля в то же время сообщают о воздушной тревоге, действующей в кибуце Холит, расположенном неподалеку от южной части сектора Газа.

    Американские СМИ ранее утром писали, что Израиль и ХАМАС якобы собирались продлить перемирие еще на сутки.

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    1 декабря 2023, 10:17
    Израиль решил открыть охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

    WSJ: Cпецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру, сообщили американские СМИ.

    Неназванные источники из числа израильских чиновников сообщили газете The Wall Street Journal, что соответствующий приказ спецслужбам еврейского государства отдал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Лидеров ХАМАС планируется разыскать в Ливане, Турции и Катаре, в столице которого уже десять лет базируется политический офис организации, передает ТАСС.

    По словам источников WSJ, вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира, перед Израилем не стоит. Речь идет лишь о том, где и когда это можно сделать, добавляет издание.

    Между тем Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    1 декабря 2023, 06:22
    Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия еще на день

    WSJ: Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарной паузы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС продлевают гуманитарное перемирие на восьмой день, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица Египта.

    Ожидается, что в рамках перемирия будут освобождены еще 10 заложников, которые удерживаются в секторе Газа ХАМАС. В основном это будут дети и женщины, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Израиль освободил 30 палестинских заключенных.

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    30 ноября 2023, 13:12
    МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянок

    МИД России выразил признательность руководству палестинского движения ХАМАС за освобождение российских заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия признательна руководству ХАМАС за «позитивную реакцию на настоятельные обращения по освобождению заложников» и продолжит добиваться освобождения других россиян, удерживаемых в секторе Газы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян», – цитирует ТАСС Захарову.

    По ее словам, в соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены Елена Труфанова и Ирина Татти, которые удерживались в качестве заложниц в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что ХАМАС отпустило двух россиянок и 13-летнюю дочь гражданина России. Кроме того, в ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину.


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    1 декабря 2023, 16:12
    В Израиле заявили, что еще не начинали боевые действия в Газе

    Армия Израиля заявила, что готовится к новой фазе операции на юге сектора Газа

    Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

    «Мы пока не начали масштабные наземные маневры, но что касается ракет, запущенных в сторону Израиля, наши ВВС наносят ответные удары», – сказал Конрикус изданию Washington Post, передает РИА Новости.

    Агентство напоминает, что в пятницу в 8:00 мск истекло перемирие между Израилем и ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило оперативную паузу и открыло огонь в сторону израильской территории, в ответ на что ВВС Израиля начали наносить удары по объектам в Палестине.

    ХАМАС, в свою очередь, возложило ответственность за возобновление боевых действий на Израиль. Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110 человек.

    Ранее на возобновление боевых действий в Газе отреагировали в Кремле.

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    2 декабря 2023, 19:41
    Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль должен соблюдать международное право после истечения срока перемирия между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС и возобновления боевых действий, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель, после вновь начавшихся боевых действий уже видно огромное количество погибших среди мирного населения. По его словам, то, как Израиль осуществляет свое право на самооборону, имеет значение. Он подчеркнул, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право и все законы войны, уточнив, что это не только моральное обязательство, но и юридическое, передает РИА «Новости».

    Боррель подчеркнул, что периода перемирия было недостаточно для доставки необходимой гуманитарной помощи, поэтому необходимо снова начать гуманитарные паузы.

    В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    2 декабря 2023, 23:50
    Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве впервые за 11 дней

    В центральной части Израиля впервые за 11 дней прозвучали сирены воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    Впервые за 11 дней в центральной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом активирована система ПРО «Железный купол», сообщают информационные агентства.

    Сообщается о взрывах, характерных для перехвата ракет. Тревога объявлена почти над всей тель-авивской агломерацией и над рядом других городов, передает РИА «Новости».

    Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявили, что выпустили ракеты по Тель-Авиву. Утверждается, что ракетный обстрел стал «ответом на убийства мирного населения» израильскими военными, передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны страны Йоав Галант заявил, что армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа «в полную силу».

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