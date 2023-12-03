Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
Еще 133 гражданина России и члены их семей прошли через пункт пропуска «Рафах»
МЧС: Еще 133 гражданина России и члены их семей прошли через пункт пропуска «Рафах»
133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.
По сообщению пресс-службы, оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах», передает ТАСС. Там добавили, что пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина России и члены их семей.
В МЧС добавили, что эвакуированные находятся в оперативном штабе в Каире, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы.
«После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву», – добавили в ведомстве.
Напомним, в субботу МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.